Γιώργος Γεραπετρίτης: Η Ευρώπη αντιμετωπίζει ασύμμετρες απειλές σε βορρά και νότο

«Ως κράτη της βόρειας και νότιας γειτονίας της Ε.Ε. και του ΝΑΤΟ αντιμετωπίζουμε κοινές προκλήσεις, ασύμμετρες και υβριδικές απειλές που υπενθυμίζουν ότι η ασφάλεια της Ευρώπης είναι αδιαίρετη», υπογράμμισε ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης σε κοινές δηλώσεις μετά τη συνάντηση που είχε σήμερα (27.05.2026) με την Φινλανδή ομόλογό του, Ελίνα Βαλτόνεν.

«Οι απειλές δεν προέρχονται αναγκαστικά από συμβατικά μέσα, αλλά από μέσα, τα οποία είναι δύσκολο να μπορέσει να τα αντιμετωπίσει ένα κράτος μόνο του» τόνισε ο Γιώργος Γεραπετρίτης και για τον λόγο αυτό -πρόσθεσε- είναι απολύτως αναγκαία η αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών στην Ε.Ε. Ο υπουργός Εξωτερικών επεσήμανε πως Ελλάδα και Φινλανδία, εταίροι στην Ευρωπαϊκή Ενωση και σύμμαχοι στο ΝΑΤΟ, έχουν «κοινές προτεραιότητες σχετικά με τις σύνθετες προκλήσεις της παρούσας γεωπολιτικής συγκυρίας. Συγκλίνουμε στις απόψεις μας για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ενωσης, μιας ισχυρής, διευρυμένης, ανταγωνιστικής και στρατηγικά αυτόνομης Ευρώπης στο μέλλον».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ως προς τη Διεύρυνση, ο επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας σημείωσε πως αποτελεί κοινή επιδίωξη η ένταξη των Δυτικών Βαλκανίων στην ευρωπαϊκή οικογένεια. Σε ό,τι αφορά τη γεωπολιτική Ενωση, επεσήμανε πως οι τρεις παρατεταμένες κρίσεις στην ευρύτερη γειτονιά μας, στην Ουκρανία, τη Γάζα και στο Ιράν «ανέδειξαν ότι η εξάρτηση σε στρατηγικούς τομείς, όπως στην αμυντική παραγωγή, την ενέργεια, τις αλυσίδες εφοδιασμού, μπορεί να μας καταστήσει ευάλωτους».

«Η μετάβαση στη στρατηγική αυτονομία, με παράλληλη διατήρηση ισχυρού του ευρωπαϊκού πόλου αποτελεί αναγκαία συνθήκη», υπογράμμισε ο Γιώργος Γεραπετρίτης και τόνισε πως τα θέματα αυτά που συνδέονται με τη μελλοντική αρχιτεκτονική ασφαλείας της Ευρώπης και θα απασχολήσουν τους υπουργούς Εξωτερικών στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων, το οποίο συνεδριάζει σήμερα και αύριο στην Κύπρο.

Ο υπουργός Εξωτερικών επεσήμανε πως η Ελλάδα ως έθνος με μακρά ναυτική παράδοση, αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στη θαλάσσια ασφάλεια και στην ελευθερία της ναυσιπλοΐας. «Ως εκ τούτου τασσόμαστε κατά της ύπαρξης του λεγόμενου σκιώδους στόλου, ο οποίος παραβιάζει ευθέως τους κανόνες του Διεθνούς Δικαίου και δημιουργεί σοβαρούς κινδύνους για το θαλάσσιο περιβάλλον», δήλωσε χαρακτηριστικά.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Η Ελλάδα προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την καταπολέμηση αυτού του φαινομένου» επεσήμανε και πρόσθεσε: «Επιβεβαιώνουμε εκ νέου την ετοιμότητά μας να συμβάλλουμε σε κατάλληλες προσπάθειες υπέρ της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας στο Στενό του Ορμούζ όταν το περιβάλλον το επιτρέψει, σε πλήρη συνεργασία με όλα τα εμπλεκόμενα μέρη. Είναι απολύτως αναγκαίο να υπάρξει ασφάλεια σε όλες τις θαλάσσιες περιοχές, ειδικά σε αυτές όπου υπάρχει πολύ μεγάλη κίνηση. Καμιά ενέργεια δεν πρέπει να θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια των πολιτών και την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας».

Υπενθύμισε τέλος πως τον περασμένο Οκτώβριο στο Ελσίνκι οι δύο χώρες δεσμεύτηκαν να εργαστούν πιο εντατικά για τη ενίσχυση της διμερούς συνεργασίας.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Υπουργείο Εξωτερικών (@greecemfa)

ΥΠΕΞ Φινλανδίας: Ελπίζουμε ότι η Ρωσία θα επιστρέψει στο δρόμο του Διεθνούς Δικαίου

Από την πλευρά της, η υπουργός Εξωτερικών της Φινλανδίας, είπε πως η Ρωσία έχει φέρει τον πόλεμο στην Ευρώπη, αλλά και άλλες χώρες με παρόμοια καθεστώτα που χτυπάνε την Ευρώπη εκ των έσω.

«Δυστυχώς η Ρωσία έχει επιχειρήσει να μας κατακτήσει, ευτυχώς τους απωθήσαμε στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο και παρέμεινε ανεξάρτητη η Φινλανδία», δήλωσε η Ελίνα Βαλτόνεν.

«Δυστυχώς στην άλλη πλευρά των μακρών συνόρων μας με τη Ρωσία η κατάσταση είναι διαφορετική», ανέφερε και υπογράμμισε πως εκεί έχουν αφαιρεθεί όλα τα δικαιώματά και οι ελευθερίες και οι Ουκρανοί αποφάσισαν ότι θέλουν να ζουν σε συνθήκες ελευθερίας και τους αξίζει. Δυστυχώς η Ρωσία που έχει αποδυναμωθεί στο πεδίο αλλά και λόγω της ενίσχυσης των ουκρανικών δυνάμεων, αλλά και με τη βοήθεια των ΗΠΑ και των κυρώσεων βρίσκεται σε απελπιστική φάση και γι’ αυτό στρέφεται και πάλι κατά του Κιέβου και άλλων πόλεων. Αυτό δεν μπορούμε να το δεχτούμε», τόνισε.

«Η ενότητα που έχουμε δείξει έναντι αυτής της επιθετικότητας έχει φέρει αποτελέσματα. Ελπίζουμε ότι η Ρωσία θα επιστρέψει στο δρόμο του Διεθνούς Δικαίου», ανέφερε.

Τόνισε ακόμη πως η Φινλανδία είναι υπέρ της πλήρους αποκατάστασης των ναυτιλιακών ροών. Πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι δεν θα εξάγεται από τη Ρωσία οτιδήποτε που έχει σχέση με τον πόλεμο.

«Οσον αφορά τη Μέση Ανατολή είμαστε ευγνώμονες που η Ελλάδα συνεργάζεται με τους παράγοντες της περιοχής. Η Ελλάδα έδειξε δυνατότητα να προβλέψει την κατάσταση. Για να μπορέσουμε να παραμείνουμε ανθεκτικοί και να υπερασπίσουμε τις αρχές που μας είναι προσφιλείς, τη δημοκρατία και το κράτος δικαίου χρειαζόμαστε μια οικονομία που ανθεί», κατέληξε.