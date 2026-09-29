Πολιτική

Δημοσκόπηση Interview: Πρώτη η ΝΔ με 29,6% – Μάχη ΕΛΑΣ και ΠΑΣΟΚ για τη δεύτερη θέση

Η πλειονότητα των ερωτηθέντων δηλώνει ότι στις επόμενες εκλογές θα ψηφίσει με κριτήριο ποιον θέλει να αναλάβει τη διακυβέρνηση
ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ
ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ / EUROKINISSI
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«Ντέρμπι» για τη δεύτερη θέση καταγράφει η νέα δημοσκόπηση της Interview για την POLITIC, καθώς ενώ η ΝΔ διατηρεί καθαρό προβάδισμα στην πρόθεση ψήφου, ΠΑΣΟΚ και ΕΛΑΣ αναμένεται να κονταροχτυπηθούν για τη δεύτερη θέση.

Σύμφωνα με τα ευρήματα της δημοσκόπησης στην πρόθεση ψήφου, η ΕΛΑΣ συγκεντρώνει 14% και το ΠΑΣΟΚ 12,7%. Η διαφορά μεταξύ των δύο κομμάτων περιορίζεται στις 1,3 μονάδες, καθώς το ΠΑΣΟΚ καταγράφει άνοδο 2,7 μονάδων σε σχέση με τον Αύγουστο. Στην πρώτη θέση βρίσκεται η Νέα Δημοκρατία με 26,9%, διατηρώντας σημαντική απόσταση από τα υπόλοιπα κόμματα.

Ακολουθούν η Ελληνική Λύση με 7,9% και το ΚΚΕ με 6%. Η «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» της Μαρίας Καρυστιανού συγκεντρώνει 4%, ενώ η Φωνή Λογικής καταγράφει 3,5%.

Το ΜέΡΑ25 βρίσκεται στο 3%, η Πλεύση Ελευθερίας στο 2,7% και ο ΣΥΡΙΖΑ στο 2%. Οι Δημοκράτες συγκεντρώνουν 1,3%, η Νίκη 0,6% και η Νέα Αριστερά 0,3%.

Η επιλογή «άλλο κόμμα» καταγράφεται στο 6%, ενώ οι αναποφάσιστοι ανέρχονται στο 9,1%.

Παρόμοια είναι και τα ποσοστά στην εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος:

  • ΝΔ 29,6%
  • ΕΛΑΣ 15,4%
  • ΠΑΣΟΚ 14,0%
  • Ελληνική Λύση 8,6%
  • ΚΚΕ 6,6%
  • Ελπίδα για τη Δημοκρατία 4,4%
  • Φωνή Λογικής 3,9%
  • ΜέΡα25 3,3%

Στην ερώτηση ποιον πολιτικό αρχηγό εμπιστεύονται περισσότερο οι πολίτες για τη διακυβέρνηση της χώρας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης βρίσκεται στην πρώτη θέση με 30,9%.

Ακολουθεί η απάντηση «κανένας» με 18,9%, ενώ στην τρίτη θέση βρίσκεται ο Αλέξης Τσίπρας με 15,7%. Η επίδοση του πρώην πρωθυπουργού είναι κατά 1,7 μονάδες υψηλότερη από το ποσοστό της ΕΛ.Α.Σ. στην πρόθεση ψήφου. Ο Νίκος Ανδρουλάκης συγκεντρώνει 10,1%.

Ακολουθούν ο Κυριάκος Βελόπουλος με 5,2%, ο Δημήτρης Κουτσούμπας με 4,6%, η Μαρία Καρυστιανού με 3,7%, ο Γιάνης Βαρουφάκης με 3,4%, η Αφροδίτη Λατινοπούλου με 2,5% και η Ζωή Κωνσταντοπούλου με 2,3%.

Η πλειονότητα των ερωτηθέντων δηλώνει ότι στις επόμενες εκλογές θα ψηφίσει με κριτήριο ποιον θέλει να αναλάβει τη διακυβέρνηση. Συγκεκριμένα, το 64% απαντά ότι θα προσέλθει στην κάλπη με κριτήριο «ποιον θέλει να αναλάβει», ενώ το 25% δηλώνει ότι θα ψηφίσει με κριτήριο «ποιον θέλει να φύγει». Το 11% επιλέγει την απάντηση «άλλο».

Οι πολίτες αξιολογούν ως περισσότερο εφαρμόσιμη την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για σταδιακή επαναφορά του 13ου μισθού και της 13ης σύνταξης, μεταξύ των προτάσεων που συζητήθηκαν στη φετινή ΔΕΘ. Το 57% θεωρεί ότι πρόκειται για μέτρο που μπορεί να εφαρμοστεί, ενώ το 39% το χαρακτηρίζει «επικοινωνιακό σύνθημα».

Διαφορετική είναι η εικόνα για τον αποταμιευτικό «κουμπαρά για τη νέα γενιά». Το 34% θεωρεί ότι μπορεί να εφαρμοστεί, ενώ το 63% εκτιμά ότι αποτελεί επικοινωνιακό σύνθημα.

Το 67% εκτιμά ότι οι μετακινήσεις αυτές γίνονται κυρίως για προσωπικό πολιτικό όφελος, ενώ το 27% θεωρεί ότι υποβαθμίζουν την αξιοπιστία της πολιτικής. Αντίθετα, το 3% πιστεύει ότι οι μετακινήσεις ενισχύουν τις συνεργασίες και ένα ακόμη 3% ότι δημιουργούν σύγχυση στους ψηφοφόρους.

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