Δημοσκόπηση Interview: Πρώτη η ΝΔ με 29,6% – Μάχη ΕΛΑΣ και ΠΑΣΟΚ για τη δεύτερη θέση

«Ντέρμπι» για τη δεύτερη θέση καταγράφει η νέα δημοσκόπηση της Interview για την POLITIC, καθώς ενώ η ΝΔ διατηρεί καθαρό προβάδισμα στην πρόθεση ψήφου, ΠΑΣΟΚ και ΕΛΑΣ αναμένεται να κονταροχτυπηθούν για τη δεύτερη θέση. Σύμφωνα με τα ευρήματα της δημοσκόπησης στην πρόθεση ψήφου, η ΕΛΑΣ συγκεντρώνει 14% και το ΠΑΣΟΚ 12,7%. Η διαφορά μεταξύ των δύο κομμάτων περιορίζεται στις 1,3 μονάδες, καθώς το ΠΑΣΟΚ καταγράφει άνοδο 2,7 μονάδων σε σχέση με τον Αύγουστο. Στην πρώτη θέση βρίσκεται η Νέα Δημοκρατία με 26,9%, διατηρώντας σημαντική απόσταση από τα υπόλοιπα κόμματα. ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ Ακολουθούν η Ελληνική Λύση με 7,9% και το ΚΚΕ με 6%. Η «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» της Μαρίας Καρυστιανού συγκεντρώνει 4%, ενώ η Φωνή Λογικής καταγράφει 3,5%.

Το ΜέΡΑ25 βρίσκεται στο 3%, η Πλεύση Ελευθερίας στο 2,7% και ο ΣΥΡΙΖΑ στο 2%. Οι Δημοκράτες συγκεντρώνουν 1,3%, η Νίκη 0,6% και η Νέα Αριστερά 0,3%. Η επιλογή «άλλο κόμμα» καταγράφεται στο 6%, ενώ οι αναποφάσιστοι ανέρχονται στο 9,1%. ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ Παρόμοια είναι και τα ποσοστά στην εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος: ΝΔ 29,6%

ΕΛΑΣ 15,4%

ΠΑΣΟΚ 14,0%

Ελληνική Λύση 8,6%

ΚΚΕ 6,6%

Ελπίδα για τη Δημοκρατία 4,4%

Φωνή Λογικής 3,9%

ΜέΡα25 3,3%