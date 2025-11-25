Δημοσκόπηση Interview: Προβάδισμα 10,6 μονάδων της ΝΔ έναντι του ΠΑΣΟΚ – 6 στους 10 αναποφάσιστους θα επιλέξουν κόμμα λίγες μέρες πριν τις εκλογές

Σταθερά πρώτη δύναμη παραμένει η ΝΔ σε ένα αμετάβλητο πολιτικό σκηνικό, όπως προκύπτει από τη δημοσκόπηση της Interview που δημοσιεύεται σήμερα Τρίτη (25.11.25) το politic.gr.

Εκτός από το παγιωμένο προβάδισμα της ΝΔ στη δημοσκόπηση καταγράφεται πως σχεδόν ένας στους πέντε ψηφοφόρους δηλώνει αναποφάσιστος, στοιχείο που μπορεί να αναδιαμορφώσει την εικόνα των επόμενων μετρήσεων.

Στην πρόθεση ψήφου, η ΝΔ συγκεντρώνει 24,1% και παραμένει πρώτη δύναμη με προβάδισμα 10,6 μονάδων, χωρίς εμφανείς αποκλίσεις σε σχέση με προηγούμενες μετρήσεις. Το ΠΑΣΟΚ ανεβαίνει στο 13,5%, επιβεβαιώνοντας μια σταθερή παρουσία στη δεύτερη θέση.

Ακολουθούν η Ελληνική Λύση με 6,4%, το ΚΚΕ με 4,5%, η Φωνή Λογικής 4,3%, η Πλεύση Ελευθερίας 4,2%, το Κίνημα Δημοκρατίας 4%, το ΜέΡΑ25 με 3,8%, ο ΣΥΡΙΖΑ 2,9%, η Νέα Αριστερά 1,4% και η Νίκη 1,3%.

Στην εκτίμηση ψήφου, η διαφορά μεταξύ ΝΔ και ΠΑΣΟΚ αυξάνεται στις 14 μονάδες, με το κυβερνών κόμμα να συγκεντρώνει 30% και την αξιωματική αντιπολίτευση 16%.

Ακολουθούν η Ελληνική Λύση με 7,8%, το ΚΚΕ 5,5%, η Φωνή Λογικής 5,2%, η Πλεύση Ελευθερίας 4,8%, το Κίνημα Δημοκρατίας 4,5%, το ΜέΡΑ25 4,2%, ο ΣΥΡΙΖΑ 3,6%, η Νέα Αριστερά 1,7% και η Νίκη 1,6%.

Έξι στους 10 αναποφάσιστους θα αποφασίσουν λίγο πριν τις εκλογές

Η εικόνα των αναποφάσιστων γίνεται ακόμη πιο ενδιαφέρουσα όταν «ξεδιπλωθεί» ο τρόπος που αποφασίζουν: για την πλειονότητα, η τελική επιλογή δεν είναι αποτέλεσμα μακράς σκέψης, αλλά ένα απόφαση της τελευταίας στιγμής.

Ένα εντυπωσιακό 59% των αναποφάσιστων δηλώνει ότι θα πάρει την απόφαση για το ποιο κόμμα θα ψηφίσει, λίγο πριν ανοίξουν οι κάλπες, στοιχείο που κρατά ανοιχτό το ενδεχόμενο μεταβολών μέχρι την τελευταία στιγμή. To 30% αναφέρει ότι θα αποφασίσει αρκετές εβδομάδες πριν από την κάλπη, ενώ ένα μικρότερο ποσοστό, 5%, δηλώνει ότι θα καταλήξει κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή, «μέσα στο παραβάν».

Η έρευνα δείχνει ότι ένα σημαντικό ποσοστό των αναποφάσιστων εμφανίζει τάση μετακινούμενης ψήφου, χωρίς σταθερή κομματική αναφορά. Το 39% δηλώνει ότι σπάνια επιστρέφει στο κόμμα που είχε επιλέξει στην προηγούμενη εκλογική αναμέτρηση, ενώ ένα 11% απαντά ότι δεν επιστρέφει ποτέ. Αντίθετα, το 26% αναφέρει ότι συνήθως καταλήγει στην ίδια επιλογή.

Παρά τη ρευστότητα, η συντριπτική πλειονότητα των αναποφάσιστων δηλώνει ότι θα προσέλθει στην κάλπη. Συγκεκριμένα, το 82% απαντά «σίγουρα» ή «μάλλον θα ψηφίσω». Μόνο ένα 5% αναφέρει ότι «μάλλον δεν θα ψηφίσει» ή «δεν θα ψηφίσει».

Πρώτος ο «Κανένας» στην εμπιστοσύνη στους πολιτικούς αρχηγούς

Συμπληρωματικά προς την πρόθεση ψήφου, το ερώτημα για την εμπιστοσύνη στους πολιτικούς αρχηγούς ενισχύει ακόμη περισσότερο την εικόνα επιφυλακτικότητας του εκλογικού σώματος. Η επιλογή «Κανέναν» καταγράφει 35,7%, αυξημένη σε σχέση με το 32,3% του προηγούμενου μήνα.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ακολουθεί με 28,8%, ενώ στην τρίτη θέση βρίσκεται ο Νίκος Ανδρουλάκης με 9,8%.

Κόβουν κρέας, κόβουν ψάρι… κόβουν και γιατρό

Σε ό,τι αφορά τις διατροφικές συνήθειες, η έρευνα καταγράφει σημαντικές περικοπές στα βασικά είδη:

30% δηλώνει ότι έχει περιορίσει το κρέας,

24% το ψάρι,

18% τα γλυκά,

11% τα γαλακτοκομικά,

και 7% ακόμη και τα φρούτα και λαχανικά.

Μόλις 10% των ερωτηθέντων αναφέρει ότι δεν έχει περιορίσει κανένα είδος τροφίμο.

Οι περιορισμοί δεν αφορούν μόνο τα τρόφιμα, αλλά επεκτείνονται σε μεγάλο βαθμό και στην κοινωνική και προσωπική ζωή των πολιτών:

26% έχει περιορίσει διακοπές και ταξίδια,

25% τις εξόδους για διασκέδαση ή εστίαση,

16% τα έξοδα για ένδυση/υπόδηση.

Ανησυχία προκαλεί και το γεγονός ότι ένα 8% δηλώνει πως έχει περιορίσει επισκέψεις σε γιατρό, ποσοστό αντίστοιχο με εκείνους που αναφέρουν μειώσεις σε δαπάνες για θέρμανση ή σε σούπερ μάρκετ.

Μόλις 5% δηλώνει ότι δεν έχει περιορίσει τίποτα, ακόμη μικρότερο ποσοστό από αυτό που δεν έχει περιορίσει τρόφιμα.