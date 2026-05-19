Πολιτική

Νέος χαμός στη Βουλή με την Ζωή Κωνσταντοπούλου – «Είσαι τόσο ξεφτιλισμένη;»

Νέος γύρος αντιπαράθεσης με τον Γιώργο Φλωρίδη και ένταση με βουλευτές του ΚΚΕ
Ζωή Κωνσταντοπούλου
(ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ / EUROKINISSI
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Για ακόμα μια φορά ανέβηκαν οι τόνοι στη Βουλή, με την πρόεδρο της «Πλεύσης Ελευθερίας» και τον Γιώργο Φλωρίδη ενώ η Ζωή Κωνσταντοπούλου στοχοποίησε και τον προεδρεύοντα της συνεδρίασης, βουλευτή του ΚΚΕ Γιώργο Λαμπρούλη.

Ο Γιώργος Λαμπρούλης διέκοψε τη συνεδρίαση στη Βουλή, με την Ζωή Κωνσταντοπούλου να λογομαχεί και με την Μαρία Κομνηνάκα, επίσης βουλευτή του ΚΚΕ.

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου, είπε στην κυρία Κομνηνάκα «το να είσαι γυναίκα και να υπερασπίζεσαι αυτές τις συμπεριφορές είναι απαράδεκτο» με την βουλευτή του ΚΚΕ να την αποκαλεί «ξεφτιλισμένη». «Οι φασίστες μιλάνε έτσι», ανταπάντησε η Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Όλος ο διάλογος

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Είσαι γυναίκα. Οι Λαμπρούληδες και οι Παφίληδες έφεραν τους Κυριαζίδηδες.

Μαρία Κομνηνάκα: Τι συμπεριφορά είναι αυτή;

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Το να είσαι γυναίκα και να υπερασπίζεσαι αυτές τις συμπεριφορές είναι απαράδεκτο.

Μαρία Κομνηνάκα: Τι λες;

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Ο πατέρας του Λαμπρούλη με τον παππού του Φλωρίδη είχαν επιχειρηματικές συναλλαγές. Να μην αρχίσω να λέω ότι η γυναίκα του Αθανασίου λέγεται Κομνηνάκα και είναι συγγενής με την Κομνηνάκα. Και δεν του κάνατε μια ερώτηση ποτέ λόγω της συγγένειας.

Μαρία Κομνηνάκα: Καλά είσαι τόσο ξεφτιλισμένη; Τι πράγματα είναι αυτά; Είσαι καλά;

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Μη με βρίζεις συγκρατήσου.

Μαρία Κομνηνάκα: Σε λίγο θα βρεις τον πρώτο ξάδελφο μου.

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Ερωτήσεις δεν κάνατε στον Αθανασίου. Μιλάει σε πολιτικό αρχηγό και λέει είσαι ξεφτιλισμένη. Εσύ η άμωμη, η ευπρεπής. Πρέπει να εξηγήσεις.

Μαρία Κομνηνάκα: Πού παιδί μου; Είσαι με τα καλά σου; Έχεις μια εμμονή.

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Οι φασίστες μιλάνε έτσι. Αφού θέλετε απαντήσεις θα τις έχετε επί του πεδίου. Οι φασιστές τα κάνουν αυτά. Τα βρίσκετε τα σόγια κάτω από το τραπέζι και μας κουνάτε το δάχτυλο. Συμπεριφορά διπρόσωπη και συστημική.

Μαρία Κομνηνάκα: Όταν πουλάς εκδούλευση.

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Σας ζήτησε κανείς αντάλλαγμα; Εγώ σου ζήτησα να καταδικάσεις έναν τραμπούκο κακοποιητή που είναι στο κόμμα σου. Η Κανέλλη την υπερασπίζεται την Μπακογιάννη.

Μαρία Κομνηνάκα: Γυναίκα είναι η Κανέλλη. Γιατί δεν την υπερασπίζεσαι;

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Τα έχεις μπερδέψει. Επίσης η Κανέλλη υπερασπίστηκε τον Μητσοτάκη και τον Μυλωνάκη και είπε ότι έπαθε ανεύρυσμα από τα συκοφαντικά μανταλάκια. Η σταδιοδρομήσασα επί χούντας.

Μαρία Κομνηνάκα: Εντάξει πες κι άλλα.

Το επεισόδιο με τον Φλωρίδη

Νωρίτερα, ο υπουργός Δικαιοσύνης, Γιώργος Φλωρίδης είχε χαιρετήσει τον ακαδημαϊκό Απόστολο Γεωργιάδη και τους διδακτορικούς φοιτητές που παρακολουθούσαν την συνεδρίαση από τα θεωρεία με την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας να του επιτίθεται.

Γιώργος Φλωρίδης: Να χαιρετήσω τους διδακτορικούς φοιτητές και τον καθηγητή τους Απόστολο Γεωργιάδη.

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Μόνο την Κλάπα δεν φέρατε.

Γιώργος Φλωρίδης: Εγώ δικηγόρος είμαι δεν μπορώ να σας βοηθήσω.

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Φασίστας είστε. Εξάλλου είναι οικογενειακό το θέμα.

Γιώργος Φλωρίδης: Πήρα τον λόγο να ευχαριστήσω τους ακαδημαϊκούς, δικηγόρους που βοήθησαν να συνταχθεί το νομοσχέδιο που φέρνει μια μεγάλη αλλαγή στο κληρονομικό δίκαιο της χώρας.

Το επεισόδιο με τον Λαμπρούλη

Στην συνέχεια και ενώ μιλούσε ο Γιώργος Λαμπρούληςμ η Ζωή Κωνσταντοπούλου σηκώθηκε, ζητώντας έντονα τον λόγο.

Γιώργος Λαμπρούλης: Αφήστε με να μιλήσω. Θέλετε να έρθετε εσείς στην έδρα;

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Πού προβλέπεται να μου απευθύνεστε έτσι;

Γιώργος Λαμπρούλης: Δεν κατάλαβα; Μου ζητήσατε με νεύμα το λόγο. Σας είδα αλλά επιτρέψτε μου να ενημερώσω το Σώμα για τον τρόπο που θα συνεχίσουμε.

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Πού προβλέπεται να μου μιλάτε έτσι;

Γιώργος Λαμπρούλης: Λοιπόν διακόπτεται η συνεδρίαση.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Πολιτική
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
275
129
108
104
103
Πολιτική: Περισσότερα άρθρα
«Βολές» κατά του Νίκου Ανδρουλάκη από Τούρκο αντιναύαρχο, εκ των «αρχιτεκτόνων» της «Γαλάζιας Πατρίδας»
«Στην Καππαδοκία βρίσκεται ένα ζωντανό κομμάτι της ιστορίας του Ελληνισμού» είχε αναφέρει ο Νίκος Ανδρουλάκης, σε δική του ανάρτηση, μετά την επίσκεψή του στην περιοχή
Νίκος Ανδρουλάκης
Γεωργιάδης για το ακίνητο Ανδρουλάκη: «Είναι αστείο να παίρνει μίσθωμα 1.000 ευρώ» – «Επαναλαμβάνει ψεύδη και συκοφαντίες» απαντά το ΠΑΣΟΚ
«Κανείς δεν νοικιάζει ακίνητο στο Δημόσιο χωρίς να το θέλει, για να το κάνει το ακίνητο μπαίνει σε διαγωνιστική διαδικασία» λέει ο υπουργός Υγείας - «Ο διαγωνισμός, οι προσφορές και η επιλογή έγιναν επί ΝΔ το 2009» απαντά το ΠΑΣΟΚ
Άδωνις Γεωργιάδης
Το μήνυμα του Κυριάκου Μητσοτάκη για την μαύρη επέτειο της Γενοκτονίας των Ποντίων - «Οφείλουμε στην ποντιακή κοινότητα χρέος ευγνωμοσύνης»
«Με αφορμή την Ημέρα Μνήμης για τη Γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου, ανατρέχουμε με συγκίνηση σε ένα από τα πιο τραγικά κεφάλαια της σύγχρονης ιστορίας: τη συστηματική εξόντωση 353.000 συμπατριωτών μας», έγραψε στα social media ο πρωθυπουργός
Κυριάκος Μητσοτάκης
Νέα επίθεση Σαμαρά κατά της κυβέρνησης με βολές για την απόσυρση των Patriot από την Κάρπαθο: «Ας ξυπνήσουμε, επιτέλους»
«Η κυβέρνηση οφείλει να ζητήσει, άμεσα, έκτακτη σύγκλιση κορυφής της Ε.Ε για τις απίστευτες τουρκικές απειλές. Δεν μπορεί να παραμένουμε αδρανείς όταν η Τουρκία εκτελεί σχεδιασμούς με βάθος δεκαετιών»
Αντώνης Σαμαράς 108
Newsit logo
Newsit logo