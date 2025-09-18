Πολιτική

Δημοσκόπηση Metron Analysis: Πως βλέπουν οι πολίτες τις εξαγγελίες στη ΔΕΘ και ένα νέο κόμμα Τσίπρα – Στις 14,6 μονάδες η διαφορά ΝΔ και ΠΑΣΟΚ

Στο 28% διαμορφώνεται το ποσοστό της ΝΔ στην εκτίμηση ψήφου - Οκτακομμάτική η βουλή αν αύριο το πρωί είχαμε εκλογές
Κάλπες
Φωτογραφία Αρχείου Eurokinissi

Η Νέα Δημοκρατία διατηρεί διαφορά 14,6 μονάδες από το ΠΑΣΟΚ σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της Metron Analysis για το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Mega, ενώ στην τρίτη θέση βρίσκεται η Ελληνική Λύση. 

Όπως αναφέρεται στη δημοσκόπηση της Metron Analysis η ακρίβεια παραμένει ο μεγάλος βραχνάς των πολιτών ενώ αναφορικά με το ενδεχόμενο δημιουργία νέου κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα το 21% λέει αρκετά και πολύ πιθανό να το στηρίξει.

Στην εκτίμηση ψήφου τα ποσοστά των κομμάτων είναι τα ακόλουθα:

ΝΔ 28,2%
ΠΑΣΟΚ 13,6%
Ελληνική Λύση 11,8%
Πλεύση Ελευθερίας 10,2%
ΚΚΕ 8,1%
ΣΥΡΙΖΑ 6,2%
ΜέΡΑ25 4,2%
Φωνή Λογικής 4,1%
Νέα Αριστερά 2,5%
Κίνημα Δημοκρατίας 2,2%
Νίκη 1,9%
Σπαρτιάτες 0,4%
Λοιπά 6,6%

metron analysis

Στην πρόθεση ψήφου τα ποσοστά είναι τα εξής:

ΝΔ 21,8%
ΠΑΣΟΚ 10,5%
Ελληνική Λύση 9,2%
Πλεύση Ελευθερίας 7,9%
ΚΚΕ 6,3%
ΣΥΡΙΖΑ 4,8%
Φωνή Λογικής 3,2%
ΜέΡΑ25 3,2%
Σπαρτιάτες 0,3%
Νέα Αριστερά 1,9%
Κίνημα Δημοκρατίας
Νίκη 1,5%

metron analysis

Καταλληλότερος πρωθυπουργός εμφανίζεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης με 25% ενώ ο κανένας έχει ποσοστό 35%. Νίκος Ανδρουλάκης, Ζωή Κωνσταντοπούλου και Κυριάκος Βελόπουλος έχουν ποσοστό 7%.

metron analysis

Στην δημοτικότητα των πολιτικών αρχηγών τα ποσοστά είναι τα ακόλουθα:

Κωνσταντοπούλου 37%
Κουτσούμπας 33%
Μητσοτάκης 29%
Βελόπουλος 27%
Φαμελλος 25%
Ανδρουλάκης 25%
Λατινοπούλου 21%
Χαρίτσης 21%
Κασσελλάκης 15%
Νατσιός 11%
Στίγκας 4%

metron analysis

Για την πιθανότητα υποστήριξης νέου κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα τα ποσοστά είναι τα εξής:

Απίθανο 60%
Όχι και τόσο πιθανό 18%
Αρκετά πιθανό 11%
Πολύ πιθανό 10%

metron analysis

Στην «κλασική» ερώτηση για το εάν τα πράγματα πηγαίνουν στη σωστή ή στη λάθος κατεύθυνση, η απαισιοδοξία παραμένει το κυρίαρχο συναίσθημα. Το 70% απαντά ότι τα πράγματα πάνε προς τη λάθος κατεύθυνση και μόλις το 26% αισθάνεται ότι πάνε προς τη σωστή.

metron analysis

Στη σκέψη των πολιτών και στον πυρήνα της κοινωνικής δυσαρέσκειας συναντούμε το πρόβλημα της ακρίβειας. Αυτό απαντούν αυθόρμητα ότι είναι το σημαντικότερο πρόβλημα της χώρας το 50% των ερωτηθέντων, με την οικονομία και βρίσκεται στη δεύτερη θέση. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει ότι ανεβαίνει σε σημασία στα μάτια των πολιτών και το ζήτημα της διαφθοράς.

metron analysis

Στην αξιολόγηση συνολικά της κυβέρνησης οι αρνητικές γνώμες  αγγίζουν το 71% και οι θετικές υποχωρούν στο 23%. Η ίδια αρνητική αποτίμηση γίνεται και για τον ίδιο τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, με τις αρνητικές γνώμες να φτάνουν το 71% και τις θετικές να είναι στο 25, με μια επιδείνωση σε σχέση για τους προηγούμενους μήνες.

metron analysis metron analysis

 Πλάι στην αποδοκιμασία της κυβέρνησης καταγράφεται και αποδοκιμασία της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Αυτό βλέπουμε και σε αυτή τη δημοσκόπηση όπου οι αρνητικές γνώμες παραμένουν ψηλά, στο 81% και οι θετικές γνώμες φτάνουν μόλις στο 10%. Αντίστοιχα βλέπουμε τις αρνητικές γνώμες για τον Νίκο Ανδρουλάκη ως αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης να είναι στο 78% και τις θετικές να βρίσκονται στο 13%, πράγμα που σημαίνει ότι το ΠΑΣΟΚ δεν έχει πείσει ως «αντίπαλο δέος» της κυβέρνησης.

metron analysis metron analysis

Μικρός ο αντίκτυπος των εξαγγελιών στη ΔΕΘ

Σε σχέση με τις ίδιες τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ το 49% τις κρίνει αρνητικά και μόνο το 18% τις κρίνει θετικά, ενώ το 29% επιλέγει να απαντήσει «ουδέτερα». 

metron analysis

Ως προς την αιματοχυσία στη Γάζα το 28% θεωρεί υπεύθυνη την κυβέρνηση Νετανιάχου, το 13% τη Χαμάς και το 54% και τους δύο.

metron analysis

metron analysis

Το 62% των πολιτών θέλει πολιτική αλλαγή και μόνο το 37% πολιτική σταθερότητα με ισχυρό αίτημα πολιτικής αλλαγής και μεταξύ των κεντροδεξιών και κεντρώων ψηφοφόρων.

metron analysis

Αυτό αποτυπώνεται και σε σχέση με την πρόθεση ψήφου με διχασμένους για άλλη μια φορά τους ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Πολιτική
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Πολιτική: Περισσότερα άρθρα
Νίκος Ανδρουλάκης: Αν ο λαός βγάλει το ΠΑΣΟΚ πρώτο κόμμα θα έχουμε πολιτική αλλαγή
«Η χώρα θέλει πρωθυπουργό αξιόπιστο, που σέβεται τον κόπο του λαού, που δεν εμποδίζει τη δικαιοσύνη και που δεν είναι συνεχώς φορτωμένος με σκάνδαλα ανθρώπων του στενού του περιβάλλοντος»
Ο Νίκος Ανδρουλάκης 4
ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ προτείνουν τον Κυριάκο Μητσοτάκη για μάρτυρα στην εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ - «Γιατί δεν ζητούν να έρθουν και οι υπόλοιποι πρωθυπουργοί;» απαντά ο Παύλος Μαρινάκης
Μετά τις λίστες που κατέθεσαν αρχικά ΝΔ και ΠΑΣΟΚ, ο ΣΥΡΙΖΑ έκανε γνωστό ότι θα καταθέσει και συμπληρωματικό κατάλογο μαρτύρων καθώς εντόπισε στην λίστα του παραλείψεις σημαντικών μαρτύρων
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη Βουλή 4
Σύγκρουση Φλωρίδη – Γιαννούλη στη Βουλή: «Στον ΣΥΡΙΖΑ έχετε λατρεία προς δολοφόνους και εγκληματίες»
Αφορμή στάθηκε η ανακοίνωση του Γιώργου Φλωρίδη ότι θα επιφέρει νομοτεχνική βελτίωση στην διάταξη, με βάση την οποία απαγορεύεται υπό όρους και προϋποθέσεις η πρόσβαση κατηγορούμενων στη ποινική δικογραφία
Ο Γιώργος Φλωρίδης 2
Άδωνις Γεωργιάδης: Έξαλλος με στέλεχος του ΠΑΣΟΚ που είπε ότι το 70% μισεί τη ΝΔ – «Το “σας μισώ” σημαίνει εμφύλιος, πολιτική καταστροφή»
«Ο κ. Μαργαρίτης είπε πως μπορεί η ΝΔ να παίρνει 30% στις δημοσκοπήσεις αλλά το υπόλοιπο 70% την μισεί! Όταν λες για κάποιον ότι τον μισείς, δεν είναι πολιτικός αντίπαλος, είναι εχθρός σου»
Ο Άδωνις Γεωργιάδης στη Βουλή
19
Newsit logo
Newsit logo