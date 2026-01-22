Δημοσκόπηση Metron Analysis: Στις 16 μονάδες η διαφορά ΝΔ και ΠΑΣΟΚ – Στο 50% η δημοτικότητα της Καρυστιανού 

Η Νέα Δημοκρατία κρατά ξεκάθαρο προβάδισμα έναντι του ΠΑΣΟΚ με 16 μονάδες διαφορά σύμφωνα με την δημοσκόπηση της Metron Analysis που παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Mega.

Στην δημοσκόπηση της Metron Analysis καταγράφεται η δημοφιλία της Μαρίας Καρυστιανού η οποία φτάνει σε ποσοστό 50%, ενώ αντίθετα χαμηλές πτήσεις καταγράφουν τα ενδεχόμενα κόμμα από τον Αλέξη Τσίπρα και τον Αντώνη Σαμαρά.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης παραμένει πρώτος σε καταλληλότητα για πρωθυπουργός, ενώ ενδιαφέρουν παρουσιάζουν οι εκτιμήσεις των πολιτών για τον Ντόναλντ Τραμπ και τις σχέσεις της ΕΕ με τις ΗΠΑ καθώς αρνητικά τον βλέπει το 75% ενώ το 51% θεωρεί πως κάποια στιγμή οι δυο υπερδυνάμεις θα τραβήξουν ξεχωριστούς δρόμους.

Στο ερώτημα για το ποια κατεύθυνση πάει η χώρα, το 69% λέει προς τη λάθος και το 26% προς τη σωστή.

Ως προς τα προβλήματα της χώρας, οι πολίτες ιεραρχούν την ακρίβεια και την οικονομία, ενώ συνεχίζει να ανεβαίνει και το ποσοστό των απαντήσεων που αναφέρουν και την κρίση των θεσμών. Ουσιαστικά εδώ έχουμε την συνάντηση ανάμεσα στην κρίση κόστους ζωής και τον αντίκτυπο των εξελίξεων ιδίως γύρω από το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ενδιαφέρον έχει και η άνοδος στις απαντήσεις που αναφέρουν την ανασφάλεια και την ανεπάρκεια της κυβέρνησης.

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα η κυβέρνηση να παίρνει αρνητική βαθμολογία σε όλους σχεδόν τους τομείς της πολιτικής της, με μόνη εξαίρεση όπου έχει σχετικά θετικότερη αντιμετώπιση τον τομέα της εξωτερικής πολιτικής. Όμως, οι πολίτες βγάζουν «κόκκινες κάρτες» και για την καθημερινότητα και για τα θέματα δημοκρατίας και θεσμών και για τα θέματα της οικονομίας.

Αντίστοιχα, αρνητική παραμένει η βαθμολογία συνολικά της κυβέρνησης, όπου το 70% έχει αρνητική γνώμη και μόνο το 25% θετική.

Η αξιολόγηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη παραμένει αρνητική, με το 68% να έχει αρνητική γνώμη και μόνο το 27%.

Αρνητική η αξιολόγηση της αξιωματικής αντιπολίτευσης και του αρχηγού της

Την ίδια στιγμή εξακολουθεί να κυριαρχεί μια πάρα πολύ αρνητική αποτίμηση για την αξιωματική αντιπολίτευση, με ένα σταθερό ποσοστό 81% αρνητικών γνωμών σε όλες τις πρόσφατες έρευνες, καταδεικνύοντας μια δομική αδυναμία να επιτελέσει τον ρόλο του αντίπαλου δέους απέναντι στην κυβέρνηση.

Η αρνητική αποτίμηση επεκτείνεται και στο πρόσωπο του Νίκου Ανδρουλάκη ως αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης με 79% αρνητικές γνώμες.

Ισχυρή υποστήριξη στους αγρότες και στις κινητοποιήσεις τους

Την ώρα που ολοκληρώνονται οι αγροτικές κινητοποιήσεις έχει ενδιαφέρον ότι παρά την κυβερνητική προσπάθεια να παρουσιαστούν ως εχθρικές προς τις υπόλοιπες κοινωνικές ομάδες εξακολουθούν να έχουν ισχυρή κοινωνική υποστήριξη.

Το 75% υποστηρίζει ότι τα αιτήματα είναι δίκαια, με την υποστήριξη να είναι πλειοψηφική σε όλες τις κατηγορίες πολιτικής αυτοτοποθέτηση με την εξαίρεση των κεντροδεξιών και πλειοψηφική υποστήριξη σε όλες τις κοινωνικές ομάδες.

Αντίστοιχα, τα μπλόκα αντιμετωπίζονται ως δικαιολογημένη μορφή αγώνα από το 63% των ερωτηθέντων, με την υποστήριξη να είναι πλειοψηφική από όσους αυτοτοποθετούνται στο κέντρο και αριστερότερα και πιο εχθρικούς τους κεντροδεξιούς, ενώ αντίστοιχα έχουν την υποστήριξη όλων των κοινωνικών κατηγοριών, με την εξαίρεση όσο αυτοτοποθετούνται στην ανώτερη τάξη.

Δημοτικότητες πολιτικών αρχηγών και καταλληλότερος πρωθυπουργός

Ως προς τις δημοτικότητες των πολιτικών αρχηγών (θετικές / μάλλον θετικές γνώμες) αποτυπώνεται μια άνοδος της Ζωής Κωνσταντοπούλου, και ακολουθούν ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Δημήτρης Κουτσούμπας, ενώ αποτυπώνεται μια υποχώρηση του Νίκου Ανδρουλάκη.

Στην ερώτηση για τον καταλληλότερων αρχηγών και με βάση αυθόρμητες απαντήσεις ο «Κανένας» εξακολουθεί να διατηρεί ένα προβάδισμα με 29% έναντι 27% του Κυριάκου Μητσοτάκη, ενώ ακολουθούν η Ζωή Κωνσταντοπούλου και ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Πρόθεση και εκτίμηση ψήφου

Ως προς την πρόθεση ψήφου, που γίνεται με μετρήσεις μόνο για κόμματα που ήδη υπάρχουν και άρα δεν περιλαμβάνει εκτίμηση για δυνητικά κομματα, η Νέα Δημοκρατία αποτυπώνει μια μικρή άνοδο σε σχέση με την προηγούμενη δημοσκόπηση ανεβαίνοντας στο 22,3%. Υποχώρηση, όμως έχουν και άλλα κόμματα: το ΠΑΣΟΚ στο 9,8%, ο ΣΥΡΙΖΑ στο 3%, η Πλεύση Ελευθερίας στο 9,2%, η Ελληνική Λύση στο 8,4%. Η αδιευκρίνιστη ψήφος φτάνει στο 11,7%.

Στην εκτίμηση ψήφου η Metron Analysis δίνει τη Νέα Δημοκρατία με μικρή άνοσο στο 28,5, κάτω δηλαδή από το «ψυχολογικό» όριο του 30% πολύ μακριά από κάθε ενδεχόμενο αυτοδυναμίας, το ΠΑΣΟΚ με υποχώρηση στο 12,5%, την Πλεύση Ελευθερίας επίσης σε υποχώρηση στο 11,7% όπως και την Ελληνική Λύση στο 10,7%, ενώ δίνει σε άνοδο τα «Λοιπά».

Ισχυρό αίτημα πολιτικής αλλαγής

Η δημοσκόπηση δείχνει ότι πάνω από τους μισούς ερωτηθέντες εκτιμούν ότι πρέπει να γίνουν πρόωρες εκλογές, με την τοποθέτηση αυτή να είναι πλειοψηφική μεταξύ όσων αυτοπροσδιορίζονται ως αριστεροί και κεντροαριστεροί, κάτι που φαίνεται και στην κατανομή της πρόθεσης ψήφου όπου κατεξοχήν υπέρ των πρόωρων εκλογών είναι οι σχηματισμοί της αντιπολίτευσης αλλά κι όσοι επιλέγουν «λοιπά», ενώ διαιρεμένοι περίπου ισότιμα είνα οι αναποφάσιστοι.

Η απήχηση των κομμάτων που δεν έχουν ακόμη ανακοινωθεί

Η δημοσκόπηση εξέτασε επίσης τη δυνητική απήχηση κομμάτων που δεν έχουν ακόμη ανακοινωθεί. Κάτι που σημαίνει ότι είναι η δυνητική απήχηση κομμάτων που δεν έχουν ανακοινώσει πρόγραμμα, οργανωτική μορφή και ηγεσία.

Ως προς ενδεχόμενο κόμμα υπό τον Αλέξη Τσίπρα ένα 10% δηλώνει πολύ πιθανό να το ψηφίσει και ένα 9% αρκετά πιθανό, διαμορφώνοντας μια αφετηρία 19%, με ένα 66% να δηλώνει ότι είναι απίθανο να το ψηφίσει. Ισχυρότερη απήχηση μεταξύ όσων αυτοτοποθετούνται στην αριστερά και την κεντροαριστερά αλλά και το κέντρο.

Ως προς ενδεχόμενο σχηματισμό υπό τον Αντώνη Σαμαρά, εδώ υπάρχει ένα 4% που δηλώνει πολύ πιθανό να τον ψηφίσει και ένα 7% που δηλώνει αρκετά πιθανό, άρα μια αφετηρία γύρω στο 11%. Ισχυρότερη παρουσία στους κεντροδεξιούς και δεξιούς ψηφοφόρους αλλά και στους κεντρώους.

Όσο για ενδεχόμενο κόμμα υπό την κ. Μαρία Καρυστιανού, το 16% θεωρεί πολύ πιθανό (+2% σε σύγκριση με την προηγούμενη μέτρηση) να την ψηφίσει και το 17% αρκετά πιθανό, διαμορφώνοντας μια αρκετά ισχυρή δυνητική αφετηρία. Ισχυρότερη απήχηση έχει μεταξύ των κεντρώων ψηφοφόρων, αλλά έχει ισχυρή παρουσία και μεταξύ των κεντροαριστερών και αριστερών ψηφοφόρων, έχοντας όμως και δεξιόστροφο ακροατήριο.

Όλα αυτά συνδυάζονται και με μια ιδιαίτερα υψηλή δημοφιλία, με 50% θετικές γνώμες και 42% αρνητικές, πάνω από τους ενεργούς πολιτικούς αρχηγούς.

Ενδιαφέρον έχει και σύγκριση που κάνει η δημοσκόπηση της δημοτικότητας της Μάριας Καρυστιανού με αυτή της Ζωής Κωνσταντοπούλου.

Η Μαρία Καρυστιανού είναι πιο δημοφιλής μεταξύ των αριστερών, κεντρώων, κεντροδεξιών και δεξιών ψηφοφόρων, και μόνο στους κεντροαριστερούς διατηρεί προβάδισμα η κ. Κωνσταντοπούλου.