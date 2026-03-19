Δημοσκόπηση MRB: Στις17,1 μονάδες η διαφορά ΝΔ και ΠΑΣΟΚ – Ουδετερότητα στον πόλεμο ζητούν οι πολίτες

Οι πολίτες συμφωνούν με την αποστολή στρατιωτικής βοήθειας στην Κύπρο και με την εγκατάσταση των Patriot στην Κάρπαθο
Πρωτιά της Νέας Δημοκρατίας με μεγάλη διαφορά από το δεύτερο ΠΑΣΟΚ καταγράφει η δημοσκόπηση της MRB για το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Open, ενώ ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι απόψεις για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. 

Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της MRB που παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Open η Νέα Δημοκρατία προηγείται με 17,1 μονάδες του ΠΑΣΟΚ ενώ 8 κόμματα δείχνουν να μπαίνουν στην Βουλή.

Αναφορικά με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή οι πολίτες είναι αντίθετοι στην εμπλοκή της χώρας μας με οποιονδήποτε τρόπο ενώ συμφωνούν με την αποστολή στρατιωτικής βοήθειας στην Κύπρο και με τους Patriot στην Κάρπαθο.

Ειδικότερα στην εκτίμηση ψήφου τα ποσοστά των κομμάτων είναι τα ακόλουθα:

ΝΔ 31,1%
ΠΑΣΟΚ 14%
Ελληνική Λύση 11,5%
Πλεύση Ελευθερίας 10,6%
ΚΚΕ 8,1%
ΣΥΡΙΖΑ 4,6%
Φωνή Λογικής 3,5%
Νίκη 3,1%
Δημοκράτες/ Προοδευτικό Κέντρο 2,8%
ΜέΡΑ25 2,6%
Νέα Αριστερά 1,4%
Άλλο κόμμα 6,7%

mrb mrb

mrb mrb

Πως αξιολογούν οι πολίτες την απόφαση Τραμπ και Νετανιάχου να επιτεθούν στο Ιράν

Λάθος 80,1%
Σωστή 13,2%

mrb

Στο ερώτημα για το αν πρέπει οι χώρες του ΝΑΤΟ  να στείλουν ναυτικές δυνάμεις που ζητά ο Τραμπ

Όχι 65,2%
Ναι 24,9%

mrb

Για την στάση που πρέπει να κρατήσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στον πόλεμο του Ιράν

Μάλλον να κρατήσει ουδέτερη στάση 68,2%
Μάλλον να επικρίνει τις ενέργειες Τραμπ και Νετανιάχου 16,4%
Μάλλον να στηρίξει τους συμμάχους Τραμπ και Νετανιάχου 10,4%
Δεν ξέρω/ δεν απαντώ 5%

mrb

Απόφαση για αποστολή φρεγατών και F-16 στην Κύπρο

Σωστή 69,8%
Λάθος 24,6%

mrb

Απόφαση για μεταφορά αντιαεροπορικών πυραύλων Patriot στην Κάρπαθο

Σωστή 67,7%
Λάθος 22,1%

mrb

Θέματα που σας απασχολούν λογω του πολέμου

Οικονομικές επιπτώσεις παγκοσμίως 57,6
Οικονομικές επιπτώσεις στη χώρα 48,6
Μεγαλύτερη κλιμάκωση στην πόλεμο 43,4
Ανησυχία για στρατιωτική εμπλοκή της Ελλάδας 34,4
Αύξηση μεταναστευτικών ροών 26,4

Αξιολόγηση μέτρων κυβέρνησης να μπει πλαφόν σε καύσιμα και τρόφιμα
51,6 προς τη σωστη
45,2 προς τη λαθος

Η Ελλάδα πρέπει να εξετάσει την ανάπτυξη μικρών πυρηνικών αντιδραστήρων στο μέλλον

Συμφωνώ 33%
Διαφωνώ 49,8%
Δξ/δα 17,2


Για την απόφαση του Νίκου Ανδρουλάκη να διαγράψει από την ΚΟ του ΠΑΣΟΚ τον βουλευτή Αρκαδίας Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλος

Θετικό 19,4%
Αρνητικό 44,5%
Δξ/δα 36,2

Ψηφοφόροι ΠΑΣΟΚ

Θετικά 36,9%
Αρνητικά 31,5%
Δξ/δα 31,6%

Καταλληλότερος για πρωθυπουργός

Κυριάκος Μητσοτάκης 24,6
Ζωή Κωνσταντοπούλου 9,1
Κυριάκος Βελόπουλος 7,3
Νίκος Αν 5,1
λατινο 3,5
κουτσουμπας 2,9
Κασσελακης 2,4%
Αλλος 11,9
Κανένας 25%

Στην πρόθεση ψήφου

νδ 24,9
πασοκ 11,2
ελ λυη 9,2

Μαρινάκης: Αμυντική ενέργεια η κατάρριψη των ιρανικών πυραύλων από τους ελληνικούς Patriot
«Η συγκεκριμένη συστοιχία είναι εκεί από το 2021. Υπήρξε επιθετική ενέργεια και στο πλαίσιο της αντιμετώπισής της συμμετείχε η ελληνική αποστολή. Δεν θα μπορούσα να γνωρίζω τις λεπτομέρειες»
Μητσοτάκης: Ευρωπαϊκή απάντηση στις οικονομικές και ενεργειακές επιπτώσεις της κρίσης – Δεν θα ανεχθούμε επανάληψη του 2015 στο προσφυγικό
«Ως Ευρώπη πρέπει να είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε αυτή την κρίση έχοντας ως πρώτο μέλημα την προστασία των ευρωπαίων καταναλωτών ειδικά των πιο αδύναμων αλλά και των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων»
