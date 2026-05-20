Το Μαξίμου «διαβάζει» τις νέες πολιτικές κινήσεις: Η στρατηγική της ΝΔ απέναντι σε Τσίπρα, Καρυστιανού και αναποφάσιστους

Με ενδιαφέρον παρακολουθεί η κυβέρνηση και ο Κυριάκος Μητσοτάκης την κινητικότητα στο πολιτικό σκηνικό, με την ίδρυση των κομμάτων της Μαρίας Καρυστιανού αύριο, και του Αλέξη Τσίπρα την ερχόμενη Τρίτη, όπως και τον «αλληλοσπαραγμό» που δημιουργεί στον ΣΥΡΙΖΑ η πολιτική κίνηση του πρώην προέδρου και πρωθυπουργού.

Τα σενάρια περί προκήρυξης πρόωρων εκλογών από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ακόμη και τον Σεπτέμβριο, επισπεύδουν στους σχεδιασμούς των Αλέξη Τσίπρα και Μαρίας Καρυστιανού οι οποίοι τώρα «τρέχουν» για να κερδίσουν χρόνο και χώρο στην πολιτικό «σκακιέρα».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Η κυβέρνηση θα κριθεί από την αποτελεσματικότητα της»

Το Μέγαρο Μαξίμου και η Πειραιώς – χωρίς να υποτιμούν τη νέα αυτή συνθήκη, και έχοντας τις «κεραίες» στραμμένες στο πως θα «δομηθούν» τα νέα κόμματα και στο πως θα διαμορφώνεται το πολιτικό τοπίο βήμα – βήμα μέχρι τις εκλογές – εκτιμούν ότι η επιτυχία ή μη, του κυβερνώντος κόμματος στην κάλπη, εξαρτάται από την αποτελεσματικότητα του έργου του.

«Εμείς παίζουμε σε ένα άλλο γήπεδο και οφείλουμε να απευθυνόμαστε στο σύνολο της ελληνικής κοινωνίας» δηλώνουν κυβερνητικοί παράγοντες.

Το «συμβόλαιο αποτελεσματικότητας»

Και πάντως το βλέμμα της ΝΔ είναι στραμμένο στους «γαλάζιους» ψηφοφόρους που μετακινήθηκαν στη «γκρίζα ζώνη» των αναποφάσιστων και τους οποίους επιδιώκει να… «επαναπατρίσει», προβάλλοντας το «χαρτί» της αξιοπιστίας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Το είπαμε και το κάναμε» είναι το σύνθημα της κυβέρνησης, και προτάσσει την υλοποίηση των προγραμματικών δεσμεύσεων κατά την 7ετή θητεία της. Το… «συμβόλαιο αποτελέσματος», όπως δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην ομιλία του στη λήξη του 16ου Τακτικού Συνεδρίου της ΝΔ.

Ο ρόλος των αναποφάσιστων ψηφοφόρων

Το ποσοστό των αναποφάσιστων, σύμφωνα με την τελευταία δημοσκόπηση της Alco για τον Alpha, αγγίζει το 19%. Πρόκειται για μια πολύ μεγάλη «δεξαμενή» ψηφοφόρων, για την οποία ερίζουν όλα τα κόμματα, νέα και παλαιότερα.

Επιχείρηση – «αποδόμηση» του Τσίπρα

Ως προς την πολιτική κίνηση του πρώην Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, στο κυβερνητικό επιτελείο εκτιμούν ότι δύσκολα θα προσεγγίσει δυσαρεστημένους «γαλάζιους» ψηφοφόρους. Αντίθετα πιστεύουν ότι η επάνοδος του στην κεντρική πολιτική σκηνή θα ενισχύσει το δίλημμα περί σταθερότητας και εμπιστοσύνης προς τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, ως καταλληλότερου να χειριστεί το «τιμόνι» εν μέσω γεωπολιτικών αναταράξεων.

«Η ώρα του κ. Τσίπρα ήταν τα χρόνια διακυβέρνησής του. Του έδωσε, η ελληνική κοινωνία το τιμόνι της χώρας. Και το είχε για μια ολόκληρη τετραετία ο κ. Τσίπρας και έκανε τα αντίθετα από αυτά τα οποία είχε υποσχεθεί, και έβαλε περίπου 30, ίσως και παραπάνω νέους φόρους, μετέτρεψε το Μαξίμου σε παρα-υπουργείο Δικαιοσύνης…» δήλωσε, μεταξύ άλλων, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, σε μια προσπάθεια αποδόμησης του προφίλ του πρώην πρωθυπουργού.

Παράλληλα, στο κυβερνητικό επιτελείο εκτιμούν ότι η παρουσία του Αλέξη Τσίπρα στην πολιτική σκηνή θα πιέσει δημοσκοπικά το ΠΑΣΟΚ, με τον Νίκο Ανδρουλάκη να δίνει «μάχη» μαζί του για τη δεύτερη θέση, με πιθανό το ενδεχόμενο νέου κατακερματισμού δυνάμεων στην αντιπολίτευση.

Δεξιότερα της ΝΔ και η Καρυστιανού…;

Το βλέμμα της Πειραιώς είναι στραμμένο και στην ανακοίνωση αύριο, του κόμματος της Μαρίας Καρυστιανού, στη Θεσσαλονίκη… Στο ιδεολογικό του στίγμα, τη στελέχωση του και στο πρόγραμμα του.

Τα πρώτα δείγματα γραφής, όπως εκτιμούν στην Πειραιώς, δείχνουν ότι η «δεξαμενή» των ψηφοφόρων της βρίσκονται δεξιότερα της ΝΔ, σε υπερσυντηρητικά, θρησκευτικά και φιλορωσικά ακροατήρια, που μέχρι σήμερα στηρίζουν τα κόμματα του Κυριάκου Βελόπουλου (Ελληνική Λύση), του Δημήτρη Νατσιού (Νίκη) – ο οποίος μάλιστα χθες άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο συνεργασίας με την Μαρία Καρυστιανού – αλλά και της Αφροδίτης Λατινοπούλου (Φωνή Λογικής).

«Μας γυρίζουν 200 χρόνια πίσω»

«Εμείς μιλάμε για την Ελλάδα του 2030, προσπαθώντας να επιλύσουμε όσο καλύτερα τα προβλήματα, ενώ ακούμε από προσωποπαγή κόμματα και κομματίδια συζητήσεις που μας γυρίζουν 200 χρόνια πίσω» δηλώνουν κυβερνητικά στελέχη.

«Υπάρχει μια πολύ ουσιώδης, ποιοτική διαφορά του 2026 και εν προκειμένω του 2027 – που θα είναι η εκλογική χρονιά – σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια που ξαναεμφανίστηκαν πολλά, αντισυστημικά κόμματα: ό,τι κυβέρνησαν τα αντισυστημικά κόμματα ή τα προσωποπαγή κόμματα. Είδαμε και άλλα κόμματα και το ’12 και το ’15, όπου ένα πρόσωπο έκανε ένα κόμμα. Δεν έλυσαν κανένα πρόβλημα. Αντιθέτως, διόγκωσαν τα προβλήματα» τόνισε με έμφαση ο Παύλος Μαρινάκης.