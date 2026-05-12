«Καμπανάκι» στη ΝΔ μετά τις δημοσκοπήσεις: Η «δύσκολη» αυτοδυναμία, το σενάριο για κάλπες τέλη Σεπτέμβρη και ο παράγοντας Τσίπρας – Καρυστιανού

«Καμπανάκι» για εγρήγορση του κομματικού μηχανισμού της Πειραιώς, με στόχο την επανασυσπείρωση των ψηφοφόρων της ΝΔ, εκπέμπουν οι τελευταίες δημοσκοπήσεις, κι ενώ πληθαίνουν τα σενάρια να στηθούν κάλπες ακόμη και στις 27 Σεπτεμβρίου, τρεις εβδομάδες δηλαδή μετά τη ΔΕΘ.

Η ΝΔ, στις δημοσκοπήσεις που βλέπουν το φως της δημοσιότητας, αλλά και στις μετρήσεις της κοινής γνώμης που γίνονται για λογαριασμό της Πειραιώς, κρατά μεν την πρωτοκαθεδρία στις προτιμήσεις των Ελλήνων ψηφοφόρων, όμως τα ποσοστά που καταγράφει κάνουν την αυτοδυναμία να φαντάζει ως ένα εξαιρετικά δύσκολο «στοίχημα».

Το τοπίο δε, είναι αχαρτογράφητο σε σχέση με τις επιδόσεις που θα καταγράψουν μελλοντικά τα δύο υπό ίδρυση κόμματα, αυτά του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καρυστιανού, και ενδεχομένως και ενός τρίτου, αν επαληθευτούν τα σενάρια που θέλουν και τον Αντώνη Σαμαρά να κατέρχεται στην εκλογική μάχη με δικό του κόμμα.

Τα ευρήματα της δημοσκόπησης της Alco

Στη δημοσκόπηση της Alco για τον Alpha, που είδε χθες το φως της δημοσιότητας, στην πρόθεση ψήφου, η ΝΔ εμφανίζει απώλεια μίας μονάδας. Καταγράφεται στο 22,8% από 23,8% τον Απρίλιο.

Ωστόσο, παραμένει σταθερά πρώτο κόμμα και μάλιστα με διαφορά 10,6 μονάδων από το δεύτερο κόμμα, το ΠΑΣΟΚ, το οποίο σημειώνει μικρή άνοδο 0.2% και φτάνει στο 12,2% (από 12%), χωρίς να δείχνει δυναμική για να αποτελέσει εναλλακτική πρόταση για τη διακυβέρνηση του τόπου.

Σύμφωνα με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Alco, Κώστα Παναγόπουλο, το ποσοστό της ΝΔ (22,8%) είναι το χαμηλότερο ποσοστό στις δημοσκοπήσεις που διεξήγαγε η εταιρεία του τα τελευταία χρόνια, ακόμη και από πριν το 2019, όταν η «γαλάζια» παράταξη κέρδισε για πρώτη φορά τις εκλογές.

Οι θεσμοί και όχι η ακρίβεια κρίνουν την ψήφο των πολιτών

Εξαιρετικά ενδιαφέρον είναι και το εύρημα που δείχνει ότι η επιλογή για το κόμμα που θα ψηφίσουν οι πολίτες στις εκλογές, για πρώτη φορά, θα γίνει περισσότερο με βάση όχι την οικονομία (!) αλλά τα θέματα θεσμών και διαφάνειας, αποτυπώνοντας ξεκάθαρα ότι το κλίμα σκανδαλολογίας πλήττει δημοσκοπικά το κυβερνών κόμμα.

Συγκεκριμένα, το 48% των ερωτηθέντων θέτει τους θεσμούς και τη διαφάνεια ως κριτήριο επιλογής για τον ψήφο του, ενώ την οικονομία το 40%.

Παράλληλα, οι πολίτες, σε ποσοστό 61%, απάντησαν ότι στις κάλπες θα προσέλθουν με διάθεση να εκφράσουν διαμαρτυρία, ενώ ότι θα ψηφίσει με κριτήριο την κυβερνητική σταθερότητα – που είναι το βασικό δίλημμα που θέτει η ΝΔ για τις εκλογές – δηλώνει το 57% των ερωτηθέντων.

Πρόθεση ψήφου

Στην πρόθεση ψήφου της δημοσκόπησης της Alco, τρίτο κόμμα αποτυπώνεται η Ελληνική Λύση με 8% (από 8,6%), και ακολουθούν το ΚΚΕ με 7% (από 6,8%), η Πλεύση Ελευθερίας με 5,7% (από 6,3%) και ο ΣΥΡΙΖΑ με 3,4% (από 4,6%).

Να μην πιάνουν τον πήχυ του 3% για είσοδο στη Βουλή καταγράφονται η Φωνή Λογικής με 2,6% (από 3%), το ΜέΡΑ 25 με 2,5% (από 2,9%), η Νίκη με 2% (από 2,5%), η Νέα Αριστερά με 1% (από 1,1%) και οι Δημοκράτες – Προοδευτικό Κέντρο με 0,9% (από 1%).

Ο παράγοντας Τσίπρας και Καρυστιανού και ο κρίσιμος ρόλος των αναποφάσιστων

Σημαντικά αυξημένο, στο 12,9%, από 8,8% πριν από ένα μήνα, είναι το ποσοστό όσων δηλώνουν ότι θα ψηφίσουν «άλλο κόμμα». Ουσιαστικά πρόκειται για ψηφοφόρους που κλείνουν προς τα υπό ίδρυση κόμματα του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καρυστιανού, η οποία ενώ πριν αντλούσε ψήφους από τον χώρο της κεντροαριστεράς, τώρα αποτυπώνεται να έχει ερείσματα στους δεξιούς ψηφοφόρους και στους ψηφοφόρους δεξιότερα της ΝΔ, δηλαδή της Ελληνικής Λύσης, της Νίκης και της Φωνής Λογικής.

Το ποσοστό όσων δηλώνουν αναποφάσιστοι ανέρχεται, σύμφωνα με την ίδια δημοσκόπηση, στο 19% (από 18,6%).

Υπό αυτά τα δεδομένα η επανασυσπείρωση των «γαλάζιων» ψηφοφόρων καθίσταται αναγκαία συνθήκη για τη ΝΔ για να πετύχει «υψηλές πτήσεις» στις εκλογές και ακόμη περισσότερο για να πετύχει την αυτοδυναμία.

Που «ποντάρει» η ΝΔ

Ωστόσο, έγκυροι αναλυτές σημειώνουν ότι δεν θα πρέπει να υποτιμάται το διεθνές κλίμα, οι αναταράξεις στη Μέση Ανατολή με τον πόλεμο στο Ιράν αλλά και οι επιπτώσεις στην οικονομία.

Δεν αποκλείουν, στην τελική ευθεία για τις κάλπες, το περιβάλλον αυτό να ευνοήσει τη ΝΔ, η οποία ποντάρει τόσο στο δίλημμα της σταθερότητας, όσο και στο προφίλ του Κυριάκου Μητσοτάκη ως του καταλληλότερου για να διαχειριστεί κρίσεις.

Τι θα κρίνει την ημερομηνία των εκλογών

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι συζητήσεις για εκλογές τον Σεπτέμβριο είναι «ζωηρές» στο Μέγαρο Μαξίμου.

Όμως καταλύτης θα είναι η πορεία του τουρισμού, οι επιδόσεις της οικονομίας σε σχέση και με τον δημοσιονομικό χώρο που θα υπάρχει για τα νέα μέτρα στήριξης που θα ανακοινώσει ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ, ενώ όλοι απεύχονται το «μαύρο» σενάριο η χώρα να βρεθεί το καλοκαίρι αντιμέτωπη με μεγάλες πυρκαγιές.

Αν οι δημοσκοπήσεις δεν δίνουν «αέρα» στη ΝΔ προς τα τέλη του καλοκαιριού, το σενάριο των εκλογών το φθινόπωρο απομακρύνεται, εκτιμούν ακόμη και «γαλάζια» στελέχη.

«Το 2027 οι εκλογές»

Χθες, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, επιχείρησε να διασκεδάσει τις εντυπώσεις που δημιούργησαν οι δηλώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη, στη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της ΝΔ, ότι οι εκλογές θα γίνουν μετά τη ΔΕΘ.

«Ο πρωθυπουργός δεν είπε ότι θα γίνουν νωρίτερα εκλογές (…). Οι εκλογές θα γίνουν το 2027. Ο Μάρτιος, ο Απρίλιος του 2027 μετά τη ΔΕΘ είναι» απάντησε ο Π. Μαρινάκης, σε ερώτηση που δέχτηκε κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.

Το μήνυμα του πρωθυπουργού από το 16ο συνέδριο της ΝΔ

Τα «βλέμματα» στρέφονται στο 16ο συνέδριο της ΝΔ που ξεκινά την ερχόμενη Παρασκευή 15 Μαΐου, και το οποίο θα αποτελέσει το εφαλτήριο του προεκλογικού αγώνα του κυβερνώντος κόμματος, με τον πρωθυπουργό να καλεί όλο τα «γαλάζια» στελέχη «να ιδρώσουν τη φανέλα» για να πετύχει η ΝΔ μια τρίτη κυβερνητική θητεία.