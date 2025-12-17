Δημοσκόπηση Opinion Poll: Η ακρίβεια το Νο1 πρόβλημα των πολιτών – Απαισιοδοξία για το 2026 και προβάδισμα 16,1% για τη ΝΔ

Δε βλέπει φως στο «τούνελ» ούτε για το νέο έτος, η πλειοψηφία των πολιτών που συμμετείχε στη δημοσκόπηση της Opinion Poll που έγινε για λογαριασμό του Action 24.

Στην ερώτηση για το ποιο είναι το σοβαρότερο πρόβλημα για τη χώρα, οι πολίτες που συμμετείχαν στην δημοσκόπηση της Opinion Poll απάντησαν «η ακρίβεια» σε ποσοστό 56,4%. Ακολουθούν η Οικονομία / Ανάπτυξη (29,1%) και η διαφθορά (20,6%).

Το 46,5% θα υποδεχθεί το 2026 με απαισιοδοξία, ενώ αυτό που ανησυχεί τους περισσότερους είναι η συνέχιση της ακρίβειας…

Πρόσωπο της χρονιάς οι περισσότεροι θεωρούν τον Ντόναλντ Τραμπ (13,6%) και ακολουθεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης (12,7%).

Το γεγονός της χρονιάς που φεύγει, οι περισσότεροι θεωρούν ότι είναι το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Το 47,5% των πολιτών θεωρεί δίκαια τα αιτήματα των αγροτών και ότι μπορούν να επιλέγουν τον τρόπο διαμαρτυρίας τους.

Η συντριπτική πλειοψηφία του κόσμου (73,3%) θεωρεί ότι η κυβέρνηση δεν είναι αποφασισμένη να φτάσει μέχρι το τέλος τη διαλεύκανση του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Στην ερώτηση ποιο κόμμα κάνει την πιο αποτελεσματική αντιπολίτευση, οι περισσότεροι απάντησαν «κανένα» σε ποσοστό 53,1% και ακολουθεί η «Πλεύση Ελευθερίας» με 12,4%.

Αντίστοιχα, ο «κανένας» θεωρούν ότι είναι καταλληλότερος πρωθυπουργός σε ποσοστό 31,9% και ακολουθεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης με 28,5%.

Οι περισσότεροι (65,9) θα «έριχναν» αρνητική ψήφο σε νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα αλλά και σε ένα αντίστοιχο του Αντώνη Σαμαρά (75,7%).

Στην πρόθεση ψήφου, η ΝΔ συγκεντρώνει ποσοστό 23,8% και προηγείται του ΠΑΣΟΚ κατά 12,9%.

Στην εκτίμηση ψήφου, η ΝΔ συγκεντρώνει ποσοστό 29,7% και προηγείται του ΠΑΣΟΚ κατά 16,1%

Η δημοσκόπηση έγινε από την Opinion Poll το διάστημα 11 έως 16 Δεκεμβρίου 2025 με δείγμα από 1004 νοικοκυριά.