Πολιτική

Δημοσκόπηση Opinion Poll: Η ακρίβεια το Νο1 πρόβλημα των πολιτών – Απαισιοδοξία για το 2026 και προβάδισμα 16,1% για τη ΝΔ

Το 47,5% των πολιτών θεωρεί δίκαια τα αιτήματα των αγροτών ενώ η συντριπτική πλειοψηφία δεν «βλέπει» διαλεύκανση για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ
Λαϊκή Αγορά
ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ / EUROKINISSI

Δε βλέπει φως στο «τούνελ» ούτε για το νέο έτος, η πλειοψηφία των πολιτών που συμμετείχε στη δημοσκόπηση της Opinion Poll που έγινε για λογαριασμό του Action 24. 

Στην ερώτηση για το ποιο είναι το σοβαρότερο πρόβλημα για τη χώρα, οι πολίτες που συμμετείχαν στην δημοσκόπηση της Opinion Poll απάντησαν «η ακρίβεια» σε ποσοστό 56,4%. Ακολουθούν η Οικονομία / Ανάπτυξη (29,1%) και η διαφθορά (20,6%).

Το 46,5% θα υποδεχθεί το 2026 με απαισιοδοξία, ενώ αυτό που ανησυχεί τους περισσότερους είναι η συνέχιση της ακρίβειας…

op

op

Πρόσωπο της χρονιάς οι περισσότεροι θεωρούν τον Ντόναλντ Τραμπ (13,6%) και ακολουθεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης (12,7%).

op

Το γεγονός της χρονιάς που φεύγει, οι περισσότεροι θεωρούν ότι είναι το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. 

Το 47,5% των πολιτών θεωρεί δίκαια τα αιτήματα των αγροτών και ότι μπορούν να επιλέγουν τον τρόπο διαμαρτυρίας τους. 

Η συντριπτική πλειοψηφία του κόσμου (73,3%) θεωρεί ότι η κυβέρνηση δεν είναι αποφασισμένη να φτάσει μέχρι το τέλος τη διαλεύκανση του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ.

op

Στην ερώτηση ποιο κόμμα κάνει την πιο αποτελεσματική αντιπολίτευση, οι περισσότεροι απάντησαν «κανένα» σε ποσοστό 53,1% και ακολουθεί η «Πλεύση Ελευθερίας» με 12,4%.

op

Αντίστοιχα, ο «κανένας» θεωρούν ότι είναι καταλληλότερος πρωθυπουργός σε ποσοστό 31,9% και ακολουθεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης με 28,5%.

op

Οι περισσότεροι (65,9) θα «έριχναν» αρνητική ψήφο σε νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα αλλά και σε ένα αντίστοιχο του Αντώνη Σαμαρά (75,7%).

op op

Στην πρόθεση ψήφου, η ΝΔ συγκεντρώνει ποσοστό 23,8% και προηγείται του ΠΑΣΟΚ κατά 12,9%.

op

Στην εκτίμηση ψήφου, η ΝΔ συγκεντρώνει ποσοστό 29,7% και προηγείται του ΠΑΣΟΚ κατά 16,1%

op

Η δημοσκόπηση έγινε από την Opinion Poll το διάστημα 11 έως 16 Δεκεμβρίου 2025 με δείγμα από 1004 νοικοκυριά. 

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Πολιτική
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
469
171
164
98
91
Πολιτική: Περισσότερα άρθρα
Δημοσκόπηση Pulse: Μικρή πτώση η ΝΔ, στάσιμο το ΠΑΣΟΚ, ανεβαίνει η Πλεύση Ελευθερίας – Τα «κόμματα» Τσίπρα και Σαμαρά
Όσον αφορά την πρόθεση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία διατηρεί το σαφές προβάδισμα, αλλά χάνει μία ποσοστιαία μονάδα σε σύγκριση με την προηγούμενη μέτρηση της Pulse
Εκλογές
Ανακοίνωση ΠΑΣΟΚ για την επίθεση του Νίκου Παππά σε δημοσιογράφο: «Καταδικάζουμε την τραμπούκικη συμπεριφορά του ευρωβουλευτή»
«Πράξεις βίας και επιθετικές συμπεριφορές σε βάρος λειτουργών του Τύπου δεν έχουν καμία θέση στη δημόσια ζωή και δεν συνάδουν με τις αρχές και τις αξίες της κοινωνίας μας», αναφέρει η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ
ΠΑΣΟΚ
Η Κίμπερλι Γκιλφόιλ συγχαίρει την Ελλάδα για το «σπάσιμο» του κυκλώματος μεταφοράς τόνων κοκαΐνης
Υπενθυμίζεται ότι η έρευνα για την υπόθεση οδήγησε στον εντοπισμό πλοίου με κοκαΐνη αξίας 100 εκατ. ευρώ και στη σύλληψη 10 μελών του κυκλώματος, ανάμεσά τους και του 61χρονο «Έλληνα Εσκομπάρ»
Κίμπερλι Γκιλφόιλ
Η ανάρτηση του δημοσιογράφου Νίκου Γιαννόπουλου μετά τον ξυλοδαρμό που δέχτηκε από τον Νίκο Παππά - «Τα γεγονότα μιλούν από μόνα τους»
«Στους συναδέλφους που με αναζητούν για μία δήλωση ή μία σύνδεση: Δεν θα βγω πουθενά, δεν έχω κάτι άλλο να πω» ξεκαθαρίζει ο δημοσιογράφος Νίκος Γιαννόπουλος
Ο Νίκος Γιαννόπουλος
Μητσοτάκης για την Ακρινή Κοζάνης: «Η περιβαλλοντική ευθύνη μπορεί να συμβαδίσει με την καλύτερη ποιότητα ζωής»
«Η Ακρινή της Κοζάνης ταξιδεύει από σήμερα στο κέντρο μιας νέας εποχής, καθώς μετατρέπεται σε έναν πρότυπο πράσινο οικισμό» αναφέρει στην ανάρτησή του ο πρωθυπουργός
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης
Το χρονικό της επίθεσης και η μήνυση που κατέθεσε ο δημοσιογράφος Νίκος Γιαννόπουλος κατά του ευρωβουλευτή Νίκου Παππά
«Έχω μικρούς πόνους στο πίσω μέρος του κεφαλιού και είναι λίγο πρησμένο, νομίζω ο Νίκος Παππάς μου κρατά κακία για ένα άρθρο που είχα γράψει όταν ήταν μπασκετμπολίστας πριν8 χρόνια» αναφέρει στη μήνυσή του ο Νίκος Γιαννόπουλος
Νίκος Παππάς και Νίκος Γιαννόπουλος
Newsit logo
Newsit logo