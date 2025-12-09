Δημοσκόπηση Prorata: Πως αξιολογούν οι πολίτες την επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα στο πολιτικό προσκήνιο

Ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας επανέρχεται στο πολιτικό σκηνικό και οι πρώτες αντιδράσεις των πολιτών αποτυπώνονται στη δημοσκόπηση της Prorata για τη Ναυτεμπορική ΤV.

Στη δημοσκόπηση της Prorata για τη Ναυτεμπορική ΤV οι πολίτες καλούνται να απαντήσουν στο πως βλέπουν το ενδεχόμενο να επιστρέψει ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας στον ενεργό πολιτική.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της πανελλαδικής πολιτικής έρευνας που διενήργησε η εταιρεία ερευνών και δημοσκοπήσεων Prorata κατά το διάστημα 5 έως 8 Δεκεμβρίου 2025, το 57% της κοινής γνώμης παρακολούθησε είτε συνολικά, είτε αποσπασματικά την παρουσίαση του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα, με τίτλο «Ιθάκη».

Συνολικά, η μεγαλύτερη μερίδα (30%) αποκόμισε αρνητικές εντυπώσεις από την παρουσία του πρώην πρωθυπουργού, μια μικρότερη μερίδα (14%) θετικές, ενώ το 13% αρνητικές.

Στο ερώτημα για το ποια συναισθήματα προκαλεί μια πιθανή επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα στο πολιτικό προσκήνιο με τις απαντήσεις είναι οι ακόλουθες:

29%: «Με αφήνει αδιάφορο»

21%: «Με θυμώνει»

13%: «Με κάνει να ελπίζω»

12%: «Μου προκαλεί περιέργεια»

11%: «Με θλίβει»

10%: «Με φοβίζει»

3%: «Με χαροποιεί»

Τα βασικότερα μειονεκτήματα

Τα δυο βασικότερα μειονεκτήματα που αναφέρουν οι πολίτες για τον Αλέξη Τσίπρα, είναι η ασυνέπεια σε αυτά που λέει και κάνει και η απουσία ειλικρίνειας.

Τα πλεονεκτήματα

Τα δυο σημαντικότερα πλεονεκτήματα που αποδίδονται στον πρώην πρωθυπουργό, είναι ότι «μπορεί να αισθανθεί τις ανησυχίες των απλών ανθρώπων» και είναι ακέραιος χαρακτήρας. Ωστόσο ένα 56% απαντά ότι δεν έχει πλεονεκτήματα.

Πρόθεση ψήφου για έναν νέο πολιτικό φορέα

Στην ερώτηση για το πόσο πιθανό είναι να ψηφίσουν ένα νέο κόμμα υπό την ηγεσία του Αλέξη Τσίπρα στις επόμενες εθνικές εκλογές, ένα 22% το θεωρεί βέβαιο και σχετικά πιθανό.

Μπορεί νέο κόμμα να καλύψει το «αντιπολιτευτικό κενό»;

Στο ερώτημα αν ένα νέο κόμμα υπό τον Αλέξη Τσίπρα θα μπορούσε να καλύψει το κενό στην αντιπολίτευση, σίγουρα και μάλλον απαντά συνολικά ένα 31%, ενώ το 65% δηλώνει σίγουρα και μάλλον όχι.

Στο ερώτημα στο ερώτημα αν θα μπορούσε να φέρει ανατροπές στο πολιτικό σκηνικό, οι απόψεις είναι μοιρασμένες.

Το πολιτικό στίγμα του Αλέξη Τσίπρα

Οι πολίτες τοποθετούν σήμερα τον Αλέξη Τσίπρα κυρίως στην κεντροαριστερά (37%) και την αριστερά (35%).