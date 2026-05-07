ΚΟ ΝΔ: Η απάντηση Μητσοτακη για εκλογές, η ρελάνς με τα ψηφοδέλτια, οι αιχμές και το «τσάμικο» – Όλο το παρασκήνιο

Μετά τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, τον Σεπτέμβριο, ανοίγει ο δρόμος για τις εκλογές! Τη σαφή αυτή θέση εξέφρασε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο τέλος της συνεδρίασης της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, που πραγματοποιήθηκε σήμερα, Πέμπτη (07.05.2026), όταν ο βουλευτής Δωδεκανήσου Βασίλης Υψηλάντης τον ρώτησε φωναχτά από το έδρανο του για τον ακριβή χρόνο των εκλογών.

«Το μόνο σίγουρο είναι ότι θα γίνουν μετά τη ΔΕΘ», είπε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, σε χαλαρό κλίμα, με την απάντησή του, πάντως, να μην αναιρεί την ξεκάθαρη τοποθέτησή του στην πρωτολογία του στην Κοινοβουλευτική Ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, ότι οι εκλογές θα διεξαχθούν το 2027.

Η «κόκκινη γραμμή» του Κ. Μητσοτάκη

Με το «καλημέρα» σας ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, ζήτησε από τους βουλευτές να κάνουν έναν ειλικρινή διάλογο, θέτοντας όμως έναν όρο: «Να μην κρύψουμε λάθη. Να διατυπώσουμε ενστάσεις, αλλά πάντα, παρακαλώ, να τις συνοδεύουμε από χρήσιμες εναλλακτικές προτάσεις, γνωρίζοντας ότι είναι λεπτή η γραμμή η οποία χωρίζει τον προβληματισμό από την εσωστρέφεια. Αυτή η γραμμή είναι «κόκκινη» δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, δίνοντας την κατεύθυνση στα μέλη της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Ν.Δ..

Η κίνηση – «ματ» του Πρωθυπουργού

Η κίνηση – «ματ» του Κ. Μητσοτάκη εκτιμάται ότι ήταν η κάθετη διαβεβαίωση ότι οι βουλευτές της Ν.Δ. που παραπέμπονται στη Δικαιοσύνη, μετά την άρσης της ασυλίας τους, για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, θα βρίσκονται στα ψηφοδέλτια στις επόμενες εκλογές. «Χωρίς τελεσίδικες αποφάσεις (της Δικαιοσύνης) ισχύει το τεκμήριο της αθωότητας. Κάθε διαφορετική άποψη θα ήταν ανέντιμη προς τους ίδιους, αλλά θα ήταν προσβλητική και για τους ψηφοφόρους μας» τόνισε με έμφαση ο Πρωθυπουργός.

Έτσι, ικανοποίησε όχι μόνο τους 13 βουλευτές αλλά και όσους σχεδίαζαν να βάλουν θέμα για ποινικοποίηση της πολιτικής ζωής με «θύματα» τους βουλευτές της παράταξης.

Στο Μέγαρο Μαξίμου είχαν φτάσει τα μηνύματα ότι βουλευτές ήταν δυσαρεστημένοι για τη διαφορετική αντιμετώπιση που είχαν οι συνάδελφοι τους που παραπέμπονται στη Δικαιοσύνη από τους εμπλεκόμενους υπουργούς για την ίδια υπόθεση, για τους οποίους η Κυβέρνηση αποφάσισε να μην συσταθεί Προανακριτική Επιτροπή για παραπομπή στο φυσικό δικαστή.

«Τείχος προστασίας» στους 13 «γαλάζιους» βουλευτές από Βορίδη και Θεοδωρικάκο

Βορίδης και Θεοδωρικάκος ζήτησαν να ξεκαθαριστεί το πλαίσιο μέσα στο οποίο πρέπει να κινούνται οι βουλευτές στην επαφή τους με τη δημόσια διοίκηση και υπερασπίστηκαν τους 13 συναδέλφους τους.

«Έχω δει όλες τις υποθέσεις. Είναι και οι δεκατρείς αβάσιμες και αστήρικτες» δήλωσε ο πρώην υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης.

« Θα δεχόμαστε πολίτες στο γραφείο μας; Έρχονται γιατί έχουν προβλήματα. Επιτρέπεται να μιλάμε με τη δημόσια διοίκηση; Χρειάζεται οριοθέτηση και ένα ισχυρό μήνυμα απέναντι στην ανεύθυνη αντιπολίτευση… Τέρμα στην ποινικοποίηση της δραστηριότητας των βουλευτών. Δεν μπορεί να αμφισβητείται ο ρόλος του βουλευτή από μία «ακτιβίστρια» δικαστικό (Λ. Κοβέσι)» πρόσθεσε με έμφαση ο Μ. Βορίδης.

«Η στόχευση στους 13 συναδέλφους ήταν στόχευση στο ηθικό κύρος της παράταξης. Και αυτό δεν μπορούμε να το επιτρέψουμε. Να ξεκαθαρίσουμε στην κοινωνία ότι αυτοί δεν πήραν χρήματα αλλά λειτούργησαν στο πλαίσιο του ρόλου τους» δήλωσε ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος.

«Την τιμητική του είχε το επιτελικό κράτος»

Όπως δήλωσε και ο Πρωθυπουργός, μιλώντας με δημοσιογράφους, μετά το πέρας της συνεδρίασης της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, «την τιμητική του είχε το επιτελικό κράτος» και η συμπεριφορά εξωκοινοβουλευτικών υπουργών.

Οι πέντε βουλευτές που υπέγραψαν την επιστολή με την οποία καυτηρίαζαν την λειτουργία του επιτελικού κράτους, έμειναν πιστοί στη γραμμή τους…

«Δεν μπορούμε να καθορίζουμε τις πολιτικές μας μόνο με κουτάκια» είπε με νόημα, δείχνοντας προς την πλευρά του υπουργού Επικρατείας, Άκη Σκέρτσου, ο βουλευτής Φθιώτιδας, Γιάννης Οικονόμου.

«Θέλει μεταρρύθμιση και εκσυγχρονισμό το επιτελικό κράτος. Τεχνοκράτες τοποθετούνται πολιτικά και μας αναγκάζουν να στηρίξουμε απόψεις που δεν συμφωνούμε» διαμαρτυρήθηκε ο βουλευτής Δωδεκανήσων, Γιάννης Παππάς, που επίσης υπέγραψε την επιστολή.

«Ο Πρωθυπουργός, μέσω της δικής μας στήριξης και της εμπιστοσύνης της Βουλής, έχει την ευθύνη να σχηματίσει κυβέρνηση και να επιλέξει το μοντέλο διακυβέρνησης που θεωρεί κατάλληλο. Όμως η αξιολόγηση της λειτουργίας αυτής της κυβέρνησης είναι και δική μας υποχρέωση» δήλωσε ο βουλευτής Αχαΐας Ανδρέας Κατσανιώτης, επίσης ένας εκ των συντακτών της επιστολής, ενώ διαμαρτυρήθηκε για το γεγονός ότι οι βουλευτές καλούνται να υποστηρίξουν νομοθετήματα για τα οποία δεν ενημερώνονται, και έφερε ως παράδειγμα τη μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ.

Στο στόχαστρο τους έβαλαν το επιτελικό κράτος και άλλοι βουλευτές

«Οι βουλευτές πολλές φορές δεν γνωρίζουν σε ποιον πρέπει να απευθυνθούν, ενώ το πρόβλημα εντείνεται με τους εξωκοινοβουλευτικούς υπουργούς, οι οποίοι συχνά λειτουργούν με το βλέμμα στην προσωπική τους πολιτική διαδρομή» δήλωσε και ο βουλευτής Μεσσηνίας, Μίλτος Χρυσομάλλης.

«Για το ασυμβίβαστο υπουργού – βουλευτή, είναι απόλυτο δικαίωμα σας να σχηματίζετε κυβερνήσεις με εξωκοινοβουλευτικούς. αλλά είναι ζήτημα όταν εξωκοινοβουλευτικούς τους πουσάρισε το σύστημα και κατήλθαν στον εκλογικό στίβο. Αυτό δεν είναι επί ίσης όρους για όλους» διαμαρτυρήθηκε ο βουλευτής Μαγνησίας, Χρήστος Μπουκώρος, αφήνοντας αιχμές ότι οι εξωκοινοβουλευτικοί υπουργοί, πολλές φορές, θεωρώντας ότι έχουν την εύνοια του Πρωθυπουργού «μπορούν να λειτουργούς ανεξέλεγκτα».

«Έχει βοηθήσει το επιτελικό κράτος στην πανδημία, αλλά του έχουν ξεφύγει και σοβαρά πράγματα. Έχει θετικά αλλά ευθύνεται για κρίσεις που τις πληρώνουμε» διαμαρτυρήθηκε και ο βουλευτής Χίου, Νότης Μηταράκης, ένας εκ των 13 βουλευτών για τους οποίου ήρθη η ασυλία για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, ενώ τάχθηκε κατά της συμμετοχής εξωκοινοβουλευτικών υπουργών στη σύνθεση της κυβέρνησης.

«Οι υπουργοί να είναι βουλευτές» δήλωσε.

Χαρακτηριστικός είναι και ο διάλογος ανάμεσα στον βουλευτή Θεσπρωτίας Βασίλη Γιόγιακα και τον Πρωθυπουργό για την συμπεριφορά εξωκοινοβουλευτικών υπουργών.

«Δέχθηκα την απαξίωση υπουργού (Ν. Ταχιάου) σε Ερώτηση μου για έργο της περιοχής μου ότι λαϊκίζουμε και ψηφοθηρούμε» διαμαρτυρήθηκε.

«Να μεταφέρω την ενόχληση μου. ‘Έχω την απαίτηση από τα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου να αντιμετωπίζουν τους βουλευτές με ευγένεια και σεβασμό» απάντησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Το «καρφί» Γεωργιάδη για τον Ν. Δένδια

Στη συνεδρίαση δεν έλειψαν και τα «καρφιά» για υπουργούς που δεν βγαίνουν μπροστά για να στηρίξουν ή να επικοινωνήσουν το έργο της κυβέρνησης.

«Οι υπουργοί χωρίζονται σε αυτούς που δεν μιλάνε καθόλου, σε αυτούς που μιλάνε για όλα και σε αυτούς που πάνε και μιλάνε με προκαθορισμένη ατζέντα. Έτσι δεν πάμε πουθενά. Είμαστε ομάδα» διερωτήθηκε ο υπουργός Υγείας, ‘Αδωνις Γεωργιάδης.

Μάλιστα χωρίς να τον ονοματίσει, άφησε σαφείς αιχμές για την απουσία του υπουργού Άμυνας από κρίσιμες συνεδριάσεις στη Βουλή αλλά και για την απουσία από την συζήτηση στην Κοινοβουλευτική Ομάδα, λόγω επίσημου ταξιδιού στην Πορτογαλία. «Κάποιοι θα πάνε και στη Σελήνη για να μην μιλήσουν» δήλωσε δεικτικά.

Το «τσάμικο» των βουλευτών

«Ενωμένοι σημαίνει όλοι μαζί. Το τσάμικο δεν αρκεί: ένας Πρωθυπουργός και κάποιοι λίγοι να χτυπιόμαστε μπροστά και κάποιοι πίσω να σέρνονται ή να κρύβονται. Ο δρόμος προς τις εκλογές δεν είναι τσάμικο. Είναι πυρρίχιος» δήλωσε ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος, Δημήτρης Καιρίδης.

Οι απαντήσεις του Πρωθυπουργού

«Διαψεύστηκαν όλοι όσοι περίμεναν ότι θα τσακωνόμασταν» δήλωσε ο Πρωθυπουργός, μετά το πέρας της συνεδρίασης, χαρακτηρίζοντας τις τοποθετήσεις των βουλευτών «ουσιαστικές και ευπρεπείς». «Κριτική δεν σημαίνει “αντάρτης”» τόνισε.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη δευτερολογία του επέμεινε στην ανάγκη ενίσχυσης του ρόλου του βουλευτή, ανοίγοντας μάλιστα παράθυρο συνταγματικής κατοχύρωσης της επικοινωνίας βουλευτών με τη δημόσια διοίκηση, «με όρους διαφάνειας».

Παράλληλα, υπερασπίστηκε το επιτελικό κράτος, λέγοντας ότι η στήριξη που του παρείχαν οι βουλευτές αποτελεί «την καλύτερη απάντηση» σε όσους είχαν προεξοφλήσει το περιεχόμενο της συζήτησης.

Στέλνοντας μήνυμα συστράτευσης, υπογράμμισε ότι «είναι πολύ σημαντικό να ιδρώσουμε όλοι μαζί τη φανέλα», αναγνωρίζοντας πως υπάρχουν «αποκλίσεις στον ενθουσιασμό» με τον οποίο ορισμένοι στηρίζουν το κυβερνητικό έργο.

«Πρέπει να δίνουμε και τις δύσκολες μάχες», φέρεται να σημείωσε, προσθέτοντας ότι υπάρχει μια «σιωπηλή πλειοψηφία» που έχει ταυτίσει το μέλλον της με την πολιτική της Ν.Δ. και η οποία, όπως είπε, είναι μεγαλύτερη από το ποσοστό του κόμματος στις δημοσκοπήσεις.

Παράλληλα, ο Πρωθυπουργός, απαντώντας στον βουλευτή Εύβοιας, Θανάση Ζεμπίλη, ο οποίος εξέφρασε τη διαφωνία του με το ενδεχόμενο μείωσης του αριθμού των βουλευτών, , ξεκαθάρισε ότι το θέμα δεν βρίσκεται στην ατζέντα της Συνταγματικής Αναθεώρησης. Σύμφωνα με πληροφορίες, υπενθύμισε ότι το Σύνταγμα προβλέπει από 200 έως 300 βουλευτές, σημειώνοντας πως «αυτό δεν είναι της παρούσης».

Κ. Χατζηδάκης: «αντίπαλος μας η ακρίβεια»

Ο Αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης στάθηκε στις αρχές που ενώνουν τη Νέα Δημοκρατία: «Ενότητα, χωρίς σιωπή. Αυτοκριτική, χωρίς αυτοϋπονόμευση» είπε.

«Εμείς εδώ πέρα δεν έχουμε αντίπαλο μέσα στην αίθουσα, αντίπαλός μας είναι η ακρίβεια, η διεθνής κρίση, η ανασφάλεια για το μέλλον. Η Ν.Δ. είναι ο σύνδεσμος με την κοινωνία, μια ενεργή, ζώσα Κοινοβουλευτική Ομάδα», είπε και πρόσθεσε: «Μπορεί να ενισχυθεί ο ρόλος του βουλευτή, προφανώς ναι».

Ο Κ. Χατζηδάκης υπερασπίστηκε σθεναρά το επιτελικό κράτος . «Είναι μια καλή λειτουργία της κυβέρνησης, ένας καλύτερος συντονισμός. Θεωρούμε ότι παλαιότερα οι προηγούμενες κυβερνήσεις συντονίζονταν καλύτερα; Δεν νομίζω. Η πίεση από το επιτελικό κράτος δεν ασκείται στους βουλευτές, ασκείται στους υπουργούς, αυτοί έχουν λόγο να διαμαρτύρονται».