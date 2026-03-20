«Εάν δουλεύεις στην εστίαση σε αφορά»: Βίντεο Μητσοτάκη στο Instagram για τη νέα συλλογική σύμβαση εργασίας

Ο πρωθυπουργός αναφέρεται στη νέα συλλογική σύμβαση εργασίας στον κλάδο, δίνοντας έμφαση στις ουσιαστικές αλλαγές που φέρνει για τους μισθούς
Στη συλλογική σύμβαση εργασίας στον κλάδο της εστίασης αναφέρθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης με βίντεο που «ανέβασε» στο Instagram την Παρασκευή (20.0.2026). Ο πρωθυπουργός υπενθυμίζει τις αυξήσεις 6% – 25% με κατώτατους μισθούς 930 – 1100 ευρώ.

Με το βίντεο που μοιράστηκε στο Instagram ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλά για τις νέες σημαντικές εξελίξεις στον τομέα της εστίασης, απευθυνόμενος άμεσα σε εργαζόμενους και επαγγελματίες του χώρου.

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στη νέα συλλογική σύμβαση εργασίας στον κλάδο, δίνοντας έμφαση στις ουσιαστικές αλλαγές που φέρνει για τους μισθούς.

Όπως εξήγησε, οι αυξήσεις είναι αισθητές, ξεκινούν από πάνω από το 6% και φτάνουν έως και 25% για τις χαμηλότερες αποδοχές.

Με βάση τα νέα δεδομένα, οι κατώτατες απολαβές στον κλάδο διαμορφώνονται πλέον μεταξύ 930 και 1.100 ευρώ, ανάλογα με την ειδικότητα και τις συνθήκες εργασίας.

Παράλληλα, προβλέπονται πρόσθετες ενισχύσεις, όπως προσαύξηση έως 10% για εποχική απασχόληση και έως 15% για εργαζόμενους με τουριστική εκπαίδευση.

 
 
 
 
 
Η παρέμβαση αυτή εντάσσεται, σύμφωνα με τον ίδιο τον κύριο Μητσοτάκη, σε μία ευρύτερη προσπάθεια ενίσχυσης των εισοδημάτων στον ιδιαίτερα απαιτητικό και κομβικό για την οικονομία κλάδο της εστίασης.

