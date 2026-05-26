ΕΛΑΣ – Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη: Η εντυπωσιακή αποκάλυψη του ονόματος του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα

Με ένα βίντεο, ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση για την αποκάλυψη του ονόματος, του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, στην εκδήλωση που έγινε το βράδυ της Τρίτης (26/5/26).

«Η δική μας Ελλάδα, της γνώσης, της δημιουργίας, της ελπίδας. Η δική μας Ελλάδα είναι η Ελλάδα της θάλασσας, του φωτός, του ουρανού και της γης, είναι η Ελλάδα που έχει ορίζοντα και κοιτά ξανά μακριά. Σα να περίμενε καιρό αυτή τη στιγμή. Μια στιγμή που συμβαίνει τώρα» ανέφερε το βίντεο, το οποίο ολοκληρώθηκε με ένα κοριτσάκι με λευκό φουστάνι, που κρατούσε στα χέρια του, το χαρτί με το όνομα του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μόλις ολοκληρώθηκε το βίντεο, το κοριτσάκι εμφανίστηκε live στην εκδήλωση και παρέδωσε στον Αλέξη Τσίπρα το χαρτί με το όνομα:

ΕΛΑΣ – Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη

«Αυτό το ιστορικό ραντεβού άξιζε τον κόπο για όλους. Ξεκινάμε το μεγάλο ταξίδι για την Ελλάδα, το δίκαιο, τη δημοκρατία για μια ζωή με αξιοπρέπεια και σε αυτό το ταξίδι θα είμαστε όλοι συνταξιδιώτες, γιατί τις καλύτερες θάλασσες δεν τις έχουμε ακόμα ταξιδέψει.

Πάμε λοιπόν, όλου μαζί βίρα τις άγκυρες πρόσω ολοταχώς!» είπε ο Αλέξης Τσίπρας.