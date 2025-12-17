Εισαγγελέας στη δίκη της Χρυσής Αυγής: Ζήτησε την καταδίκη και των 42 κατηγορουμένων

Με δριμύ κατηγορώ σε βάρος του ηγέτη της Χρυσής Αυγής και καταδικασμένου για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, Νίκου Μιχαλολιάκου, ολοκλήρωσε την τετραήμερη αγόρευσή της, η Κυριακή Στεφανάτου για τους 42 κατηγορουμένους, πρώην βουλευτές και μέλη του ναζιστικου μορφωματος. Η ανώτερη εισαγγελική λειτουργός μίλησε για «λάθος» που η Δημοκρατία ήρθε να διορθώσει, ζητώντας την καταδίκη όλων των κατηγορουμένων όπως πρωτοδίκως.

«Δεν έλαβαν υπόψη τους οι κατηγορούμενοι και ιδίως ο Μιχαλολιάκος, που στα νιάτα του η Δημοκρατία του φέρθηκε με επιείκεια, ότι η Δημοκρατία που γεννήθηκε εδώ μπορεί να είναι ατελής, αδύναμη και πολύπλοκη, αλλά είναι καλύτερη γιατί μας επιτρέπει να διορθώνουμε τα λάθη μας!», είπε σε μια συγκλονιστική δήλωση η κ. Στεφανάτου, υιοθετώντας πλήρως την πρωτόδικη απόφαση για εγκληματική οργάνωση με πολιτικό μανδύα.

Η αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου, εξαπέλυσε «μύδρους» κατά Μιχαλολιάκου, χαρακτηρίζοντάς τον «απόλυτο και αδιαμφισβήτητο αρχηγό» του μορφώματος. «Είχε πλήρη γνώση για όσα συνέβαιναν στους κόλπους της Χρυσής Αυγής. Διακήρυξε επανειλημμένα τη ναζιστική ιδεολογία του», είπε για τον καταδικασμένο σε 13 χρόνια κάθειρξη πρώην Γ.Γ. της Χρυσής Αυγής, που πρόσφατα αποφυλακίστηκε με όρους, λόγω σοβαρών προβλημάτων υγείας.

«Τα λεγόμενά του είχαν δύο όψεις. Όταν άλλαζε το ακροατήριο ισχυριζόταν ότι είχαν παρερμηνευτεί. Δια της βίας ήθελαν να υποκαταστήσουν το κράτος με τον έλεγχο νομιμοποιητικών εγγράφων αλλοδαπών. Έφτανε στο σημείο να απειλεί ακόμα και πολιτικά πρόσωπα όπως τον δήμαρχο Γιώργο Καμίνη», είπε η Κυριακή Στεφανάτου που κατά τη χθεσινή της αγόρευση τον είχε αποκαλέσει «μετρ της ψυχολογίας».

Οι κατηγορίες των 42 κατηγορουμένων αφορούν τα αδικήματα της εγκληματικής οργάνωσης, της δολοφονίας του Παύλου Φύσσα και της δολοφονικής επίθεσης σε βάρος των Αιγυπτίων ψαράδων. Μετά τη διακοπή των γιορτών, θα ακολουθήσουν οι αγορεύσεις των δικηγόρων υποστήριξης της κατηγορίας και υπεράσπισης των κατηγορούμενων, με την απόφαση του δευτεροβάθμιου δικαστηρίου να αναμένεται την άνοιξη του 2026.