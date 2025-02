Εκλογές στη Γερμανία: «Μια αποφασιστική νίκη για την πολιτική μας οικογένεια, τη Γερμανία και την Ευρώπη», το μήνυμα του Κυριάκου Μητσοτάκη

«Μια αποφασιστική νίκη για την πολιτική μας οικογένεια, για τη Γερμανία και για την Ευρώπη» χαρακτήρισε τα εκλογικά αποτελέσματα στη Γερμανία ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε ανάρτηση του στα αγγλικά στο Χ.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνεχάρη τον πρόεδρο του CDU Φρίντριχ Μερτς και προσέθεσε: «Ένα πράγμα είναι ξεκάθαρο: θα είστε ο επόμενος καγκελάριος της Γερμανίας».

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τα πρώτα επίσημα αποτελέσματα από την καταμέτρηση των ψήφων, η Χριστιανική Ένωση (CDU/CSU) κερδίζει τις εκλογές με 28,9% (+4,8 από το 2021), μένοντας ωστόσο μακριά από το όριο του 30%.

Στην δεύτερη θέση, όπως έδειχναν και όλες οι δημοσκοπήσεις, βρίσκεται η Εναλλακτική για την Γερμανία (AfD) με 19,9(+9,5), με το υψηλότερο ποσοστό στην 11ετή ιστορία της και στην τρίτη θέση το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα (SPD) με 16,2% (-9,5), με την χειρότερη επίδοση της ιστορίας του.

