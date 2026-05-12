ΠΑΣΟΚ για Συνταγματική Αναθεώρηση: Οι 11 βασικές προτάσεις, αλλαγές σε 21 άρθρα και τέσσερις νέες διατάξεις

Με πρόταση για αναθεώρηση 21 άρθρων του Συντάγματος και θέσπιση τεσσάρων νέων διατάξεων προσέρχεται το ΠΑΣΟΚ στη συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση, θέτοντας ως κεντρικούς στόχους την ενίσχυση της διαφάνειας, των θεσμικών αντιβάρων και της προστασίας των πολιτών απέναντι στις προκλήσεις της σύγχρονης εποχής.

Σύμφωνα με το ΠΑΣΟΚ, η πρόταση θα τεθεί σε δημόσια διαβούλευση και εστιάζει σε τρεις βασικούς πυλώνες: δικαιώματα που ανταποκρίνονται στις ανάγκες της εποχής, θεσμούς με διαφάνεια και λογοδοσία, καθώς και αλλαγές στην ίδια τη διαδικασία της συνταγματικής αναθεώρησης.

Κεντρική θέση καταλαμβάνει η αναθεώρηση του άρθρου 86 περί ευθύνης υπουργών, με τη Χαριλάου Τρικούπη να προτείνει την πλήρη απομάκρυνση της Βουλής από τη διαδικασία δίωξης. Τη σχετική αρμοδιότητα θα αναλαμβάνει ειδικό συμβούλιο, ενώ, εφόσον η υπόθεση φθάνει στο ακροατήριο, η δίκη θα διεξάγεται ενώπιον του Ειδικού Δικαστηρίου.

Στο πεδίο της Δικαιοσύνης, προτείνεται επίσης αναθεώρηση του άρθρου 90, ώστε η επιλογή της ηγεσίας της να μεταφερθεί σε ειδική μεικτή επιτροπή 19 μελών, με συμμετοχή της εθνικής αντιπροσωπείας, δικαστών και μελών της νομικής κοινότητας. Παράλληλα, προβλέπεται συνταγματική κατοχύρωση της τετραετούς απαγόρευσης ανάληψης δημόσιων θέσεων ευθύνης από αφυπηρετήσαντες δικαστικούς λειτουργούς.

Η πρόταση περιλαμβάνει ακόμη τη συνταγματική κατοχύρωση της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, η οποία θα έχει αρμοδιότητα στον έλεγχο των οικονομικών των κομμάτων, των εκλογικών δαπανών και των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης των βουλευτών.

Σε ό,τι αφορά την ίδια τη διαδικασία αναθεώρησης, το ΠΑΣΟΚ προτείνει αλλαγή του άρθρου 110, ώστε η αυξημένη πλειοψηφία των 3/5 να απαιτείται υποχρεωτικά στη δεύτερη, αναθεωρητική Βουλή. Για την εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας, προτείνει εκλογή με πλειοψηφία 3/5, με παράταση της θητείας του εν ενεργεία Προέδρου έως ότου επιτευχθεί η απαιτούμενη πλειοψηφία.

Στην Παιδεία, η Χαριλάου Τρικούπη προτείνει αναθεώρηση του άρθρου 16, με ρητή κατοχύρωση του μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα των μη κρατικών πανεπιστημίων και παράλληλη ενίσχυση του δημόσιου πανεπιστημίου.

Ιδιαίτερο βάρος δίνεται και στην προστασία παραμεθόριων και ευαίσθητων περιοχών της χώρας, μέσω αναθεώρησης του άρθρου 17. Η πρόταση προβλέπει υποχρέωση του κράτους να μεριμνά για την προστασία τους, καθώς και δυνατότητα θέσπισης ειδικών περιορισμών στην άμεση ή έμμεση κτήση και μεταβίβαση δικαιωμάτων στις περιοχές αυτές για λόγους εθνικής ασφάλειας.

Στο κοινωνικό πεδίο, προτείνεται αναθεώρηση του άρθρου 21, με συνταγματική κατοχύρωση του Εθνικού Συστήματος Υγείας ως θεσμού και υποχρέωση του κράτους να διασφαλίζει πρόσβαση των πολιτών σε επαρκή και προσιτή κατοικία, ιδίως μέσω προγραμμάτων κοινωνικής κατοικίας.

Η πρόταση προβλέπει επίσης ενίσχυση της αυτοδιοίκησης μέσω του άρθρου 102, με σαφέστερη κατοχύρωση του τεκμηρίου αρμοδιότητας υπέρ των ΟΤΑ, μεγαλύτερη διοικητική και κανονιστική αυτοτέλεια, περιορισμό της κρατικής εποπτείας σε έλεγχο νομιμότητας και πρόβλεψη επαρκών πόρων.

Τέλος, στο πεδίο των δικαιωμάτων, το ΠΑΣΟΚ προτείνει αναθεώρηση του άρθρου 7, ώστε η προστασία από την έμφυλη βία και τις γυναικοκτονίες να τεθεί ως υποχρέωση του κράτους, καθώς και προσθήκη νέας διάταξης 21Α, με την οποία κατοχυρώνεται ρητά η αναπαραγωγική αυτονομία της γυναίκας, υπό τις προϋποθέσεις του νόμου.