Γεωργιάδης προς νοσηλευτές: Σκοπός της θητείας μου να αποκτήσετε την αναγνώριση που πραγματικά δικαιούστε

Τη δέσμευση ότι θα εργαστεί για την ικανοποίηση θεσμικών, επαγγελματικών και οικονομικών αιτημάτων των νοσηλευτών του ΕΣΥ διατύπωσε ο Άδωνις Γεωργιάδης, σε βίντεο που ανάρτησε σήμερα (12.05.2026) στα social media με αφορμή την Ημέρα Νοσηλευτή.

«Ο σκοπός της υπόλοιπης θητείας μου είναι, πριν ολοκληρώσω την αποστολή μου στο υπουργείο Υγείας, να έχω κάνει τα πάντα για να αποκτήσουν οι νοσηλευτές του ΕΣΥ την αναγνώριση που πραγματικά δικαιούνται», ανέφερε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι το Εθνικό Σύστημα Υγείας δεν μπορεί να λειτουργήσει χωρίς τους νοσηλευτές, σημειώνοντας πως οι ασθενείς δεν μπορούν να έχουν «τη φροντίδα που αξίζουν» χωρίς τη δική τους συμβολή.

Απευθυνόμενος στο νοσηλευτικό προσωπικό, ο Άδωνις Γεωργιάδης έκανε λόγο για ανθρώπους που «υπερβάλλουν εαυτόν», ξενυχτούν και διαθέτουν χρόνο από τις οικογένειές τους, τονίζοντας ότι «έχει έρθει η ώρα» η Πολιτεία και το ΕΣΥ να τους αναγνωρίσουν όσα αξίζουν.

Με αφορμή την Ημέρα του Νοσηλευτού ανεβάζω αυτό το βίντεο και δεσμεύομαι έναντι των Νοσηλευτών του ΕΣΥ τους οποίους σέβομαι και αγαπώ — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) May 12, 2026

«Χρόνια πολλά για τη σημερινή ημέρα και ένα μεγάλο ευχαριστώ από μένα προς όλους σας», κατέληξε ο υπουργός Υγείας.