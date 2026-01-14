Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: «Εκτίναξη διαμοιρασμού εθνικού αποθέματος το 2020», λέει ο Σταύρος Αραχωβίτης

Για «εκτόξευση» στην κατανομή του εθνικού αποθέματος μετά το 2019, κυρίως στην περιφέρεια των βοσκοτόπων, έκανε λόγο ο πρώην υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Σταύρος Αραχωβίτης, καταθέτοντας στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής για τις αγροτικές επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ο πρώην υπουργός της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ (9/2018–7/2019), μιλώντας σήμερα (14.01.2026) στην Εξεταστική Επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, υποστήριξε ότι το θέμα αυτό είναι –κατά την εκτίμησή του– και στο επίκεντρο της έρευνας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.

«Μετά το 2019 παρατηρείται μια διαφορετική πορεία στον μοιρασμό του εθνικού αποθέματος, και μάλιστα έντονα στην ΠΕ1, δηλαδή στους βοσκοτόπους, είτε ιδιωτικούς είτε δημόσιους. Εκεί εστιάζει και η ευρωπαϊκή εισαγγελία, και είναι το βασικό ζήτημα στο οποίο πρέπει να δοθούν απαντήσεις», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Σταύρος Αραχωβίτης.

Αναφερόμενος στη δική του θητεία, επισήμανε ότι είχαν πληρωθεί ενισχύσεις ύψους 1,6 δισ. ευρώ, ενώ είχε διασφαλιστεί η ακατασχετότητα των επιδοτήσεων μέσω νομοθετικής ρύθμισης. Πρόσθεσε ότι τότε υπήρχαν 4.296 δεσμευμένα ΑΦΜ, λόγω μη τεκμηρίωσης ιδιοκτησίας για σύνολο ή μέρος των αγροτεμαχίων.

Ο πρώην υπουργός υπερασπίστηκε επίσης την αποκαλούμενη «τεχνική λύση» για την επιλεξιμότητα των βοσκοτόπων, υποστηρίζοντας πως εφαρμοζόταν σε συνεννόηση με τις ευρωπαϊκές αρχές και υπό συνεχή έλεγχο. «Εάν προχωρούσαμε σε μονομερή αλλαγή του ορισμού του βοσκότοπου, ήταν πολύ πιθανό να επισύρουμε πρόστιμα ανάλογα με εκείνα της περιόδου 2012–2013», είπε χαρακτηριστικά.

Αναφέρθηκε ακόμη στις πρωτοβουλίες που είχαν αναληφθεί για την προώθηση των διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης και για τη χρηματοδότηση του συστήματος αναγνώρισης αγροτεμαχίων, τονίζοντας ότι κατά την αποχώρησή του τα σχετικά έργα βρίσκονταν σε εξέλιξη.

Επίσης, έκανε ειδική αναφορά στην ΚΥΑ για τον έλεγχο της αγοράς γάλακτος που είχε εκδοθεί επί υπουργίας του, επισημαίνοντας πως με το σύστημα «Άρτεμις» εισήχθησαν ασφαλιστικές δικλείδες για τη διασταύρωση των παραδοτέων ποσοτήτων με τα στοιχεία για τον ζωικό πληθυσμό, ενισχύοντας έτσι τη διαφάνεια και την αξιοπιστία των δηλώσεων επιδοτήσεων.