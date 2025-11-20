Εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ: Στον εισαγγελέα το υπόμνημα του «Φραπέ» -Αποχώρησαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης εκτός της Πλεύσης Ελευθερίας

Αποχώρησαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης, εκτός της Πλεύσης Ελευθερίας, από την ψηφοφορία μετά τη μη προσέλευση του μάρτυρα, Γιώργου Ξυλουρη γνωστού και ως «Φραπέ» στην Εξεταστική Επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η ψηφοφορία έγινε μετά από πρόταση της ΝΔ η οποία και υπερψηφίστηκε να διαβιβαστεί στον εισαγγελέα η υπόθεση του Γιώργου Ξυλούρη βασικού μάρτυρα στην Εξεταστική Επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο βουλευτής της Πλεύσης Ελευθερίας Αλέξανδρος Καζαμίας καταψήφισε και μετά αποχώρησε.

Τα κόμματα της αντιπολίτευσης είχαν ζητήσει τη βίαιη προσαγωγή του μάρτυρα.

Ο εισηγητής της ΝΔ, Μακάριος Λαζαρίδης δήλωσε: «Τα κόμματα της αντιπολίτευσης διολισθαίνουν όλο και περισσοτερο μερα με τη μέρα. Τέτοιου είδους σόου, που διεκδικούν όσκαρ, δεν έχουν θέση ούτε στην Εξεταστική ούτε στη Δημοκρατια. Τα κόμματα αυτά δεν επιθυμούν να δούμε τι έχει συμβεί διαχρονικα σε αυτο τον οργανισμο. Το μονο που τους ενδιαφέρει είναι να επιτύχουν τους εκλογικούς τους στόχους».

Κατά την αποχώρησή τους τα κόμματα της αντιπολίτευσης έκαναν λόγο για παράβαση καθήκοντος λέγοντας ότι δεν θα νομιμοποιήσουν τη συγκεκριμένη διαδικασία.

Μιλένα Αποστολάκη: Μεθόδευση για να μην απαντήσει ο Ξυλούρης

«Η σημερινή μεθόδευση αποσκοπεί στο να μην απαντήσει ο κ. Ξυλούρης ποιες πλάτες του επέτρεπαν την παραβατική του δραστηριότητα αλλά και να μην μας μιλήσει για τις προνομοιακές του σχέσεις με τον Πρωθυπουργό και τους κυρίους Βορίδη και Αυγενάκη», δήλωσε η εισηγήτρια του ΠΑΣΟΚ, βουλευτής Μιλένα Αποστολάκη.

ΣΥΡΙΖΑ: Θέλουν να καλύψουν το γαλάζιο σκάνδαλο

«Σε προσυνεννόηση με τη ΝΔ, ο “Φραπές” το βάζει στα πόδια για να καλύψει το “γαλάζιο” σκάνδαλο» αναφέρουν σε δήλωσή τους, οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, μέλη της εξεταστικής επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Όπως σημειώνουν, «Η προκλητική άρνηση του Γιώργου Ξυλούρη, διαχρονικού κομματάρχη της ΝΔ στην Άνω Μεσαρά, να μην εμφανιστεί ως μάρτυρας, όπως οφείλει, στην Εξεταστική Επιτροπή, συνιστά παράνομη πράξη καθώς παραβιάζει τον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας. Ο κ. Ξυλούρης έχει υποχρέωση να προσέλθει στην Εξεταστική Επιτροπή και δεν μπορεί να επικαλείται το δικαίωμα στη σιωπή καθώς δεν έχει την ιδιότητα του κατηγορουμένου. Δεν μπορεί να εμπαίζει τα μέλη της Επιτροπής και να ευτελίζει το κοινοβούλιο με νομικίστικα τερτίπια προκειμένου να προστατεύσει τους πολιτικούς του προστάτες» σημειώνουν οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ.

Υπογραμμίζουν μάλιστα ότι «Ως ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ ζητάμε τη βίαιη προσαγωγή του μάρτυρα, όπως προβλέπει ο νόμος. Θεωρούμε υποκριτική και απαράδεκτη τη στάση της ΝΔ που ζητάει την «διαβίβαση της υπόθεσης στον Εισαγγελέα» για να παίξει κι άλλες καθυστερήσεις. Ζητάμε τη γνωμοδότηση της Επιστημονικής Επιτροπής της Βουλής για το κατά πόσο έχει δικαίωμα ο μάρτυρας να μην παραστεί στη συνεδρίαση».

Κατά τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, «Η πλειοψηφία της Επιτροπής βολεύεται πίσω από την άρνηση του Γ. Ξυλούρη να καταθέσει. Δεν θέλει να ακουστούν σε απευθείας μετάδοση οι απαντήσεις ενός εκ των πρωταγωνιστών του «γαλάζιου» κυκλώματος του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ενός ανθρώπου που γνωρίζει με λεπτομέρειες τη λειτουργία και τη δράση του «επιτελικού» παρακράτους που λυμαίνεται παράνομα τις επιδοτήσεις των αγροτών και των κτηνοτρόφων της χώρας».