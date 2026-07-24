«Μπρα ντε φερ» Μητσοτάκη – Ανδρουλάκη στη Βουλή για τη Συνταγματική Αναθεώρηση: Το άρθρο 86 και τα μη κρατικά πανεπιστήμια

Όλα τα φώτα στρέφονται στη Βουλή σήμερα (24.7.26), αφού η δεύτερη μέρα συζήτησης στην Ολομέλεια επί της Συνταγματικής Αναθεώρησης, αναμένεται να μετατραπεί σε μία «μάχη κορυφής» μεταξύ των πολιτικών αρχηγών. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Νίκο Ανδρουλάκη αναμένεται να «κονταροχτυπηθούν», ενώ την «επίσημη πρώτη» της από τη θέση της επικεφαλής της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ θα έχει σήμερα η Ρένα Δούρου.

Μία πρώτη αίσθηση του μπρα ντε φερ που θα παρακολουθήσουμε μεταξύ του Κυριάκου Μητσοτάκη και του Νίκου Ανδρουλάκη, έδωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ όταν κατηγόρησε τον πρωθυπουργό ότι επιλέγει για διαβούλευση τον μήνα των θερινών διακοπών, τον Αύγουστο, για ένα θέμα που κατά τα λοιπά, αποτελεί κορωνίδα της κοινοβουλευτικής μας Δημοκρατίας. Σε γενικές γραμμές, πάντως, το ΠΑΣΟΚ προσέρχεται στη συζήτηση με ολοκληρωμένο σχέδιο προτάσεων, ενόψει ωστόσο της δεύτερης, αναθεωρητικής Βουλής, όπου και εκτιμά ότι θα πρέπει να δοθεί ο υπέρ πάντων αγώνας για να επιτευχθούν οι μέγιστες δυνατές συναινέσεις.

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Υπενθυμίζεται ότι κεντρική θέση στις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ καταλαμβάνει η αναθεώρηση του άρθρου 86, με την Χαριλάου Τρικούπη να προτείνει την όποια αρμοδιότητα στη διαδικασία δίωξης κυβερνητικών ή πρώην κυβερνητικών στελεχών να αναλαμβάνει Ειδικό Συμβούλιο και τη δίκη, εφόσον η υπόθεση φτάσει στο ακροατήριο, να λαμβάνει χώρα ενώπιον του Ειδικού Δικαστηρίου. Ειδικά σε θέματα Δικαιοσύνης, το ΠΑΣΟΚ προτείνει ακόμα την αναθεώρηση του άρθρου 90, για αλλαγή στον τρόπο εκλογής της ηγεσίας της Δικαιοσύνης, καθώς ζητά και την συνταγματική πρόβλεψη για απαγόρευση ανάληψης οποιασδήποτε δημόσιας θέσης για διάστημα τεσσάρων ετών από αφυπηρετήσαντα δικαστικό λειτουργό.

Στο ΠΑΣΟΚ προτείνουν ακόμα, μεταξύ πολλών άλλων, την αναθεώρηση της ίδιας της διαδικασίας αναθεώρησης του Συντάγματος, με στόχο η αυξημένη πλειοψηφία των 3/5 που σήμερα απαιτείται είτε για την πρώτη, είτε για τη δεύτερη Βουλή, να απαιτείται στο εξής υποχρεωτικά στη δεύτερη, αναθεωρητική Βουλή που σηκώνει και το βάρος της νέας διατύπωσης κάθε άρθρου που αναθεωρείται. Εκλογή με πλειοψηφία 3/5 ζητά και για τη διαδικασία ανάδειξης του Προέδρου της Δημοκρατίας.

Ιδιαίτερα επίκαιρη γίνεται η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για αναθεώρηση του άρθρου 16, επιχειρώντας να κατοχυρώσει το μη κερδοσκοπικό του χαρακτήρα των μη κρατικών πανεπιστημίων, πάντα με την παράλληλη δέσμευση για ενίσχυση του δημοσίου πανεπιστημίου. Μιλώντας χθες από το βήμα της Βουλής, η Νάντια Γιαννακοπούλου υπενθύμισε για το θέμα ότι το ΠΑΣΟΚ είναι το μοναδικό κόμμα της αντιπολίτευσης που τάσσεται ξεκάθαρα υπέρ της λειτουργίας μη κρατικών, μη κερδοσκοπικών πανεπιστημίων, προκειμένου να ξεπεραστούν αγκυλώσεις δεκαετιών που στέρησαν από τη χώρα ακαδημαϊκές επενδύσεις και ανθρώπινο κεφάλαιο, με το γεγονός ότι η Χαριλάου Τρικούπη επέλεξε να στείλει κεντρικά αποσπάσματα της ομιλίας της, να ερμηνεύεται ως δημόσια στήριξη στη διαμάχη που είχε ξεσπάσει νωρίτερα μεταξύ της βουλευτή και του Λευτέρη Καρχιμάκη.

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Τραγικά επίκαιρη, δυστυχώς, παραμένει και η πρότασή του για αναθεώρηση του άρθρου 7, ώστε η προστασία από την έμφυλη βία και τις γυναικοκτονίες να γίνει ρητή υποχρέωση του κράτους, ενώ αντίστοιχες προτάσεις έχουν κατατεθεί από την Χαριλάου Τρικούπη συνολικά για αλλαγές σε 21 άρθρα του Συντάγματος.