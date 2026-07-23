Μητσοτάκης στο TikTok για ηλεκτρικά πατίνια: «Όταν μιλάμε για παιδιά, η πρόληψη και η ασφάλεια έρχονται πρώτες»

Στην απαγόρευση των ηλεκτρικών πατινιών για του ανηλίκους κάτω των 17 ετών αναφέρθηκε την Πέμπτη (23.07.2026) ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, σε βίντεο του στο TikTok.

«Όπως βάλαμε κανόνες για την πώληση αλκοόλ και τσιγάρων στους ανηλίκους, όπως πήραμε πρωτοβουλίες για τα social media και το bullying, έτσι τώρα βάζουμε κανόνες και στα ηλεκτρικά πατίνια» είπε, μεταξύ άλλων, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στο βίντεό του.

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«Όταν μιλάμε για παιδιά, η πρόληψη και η ασφάλεια έρχονται πρώτες», επεσήμανε.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Kyriakos Mitsotakis (@kyriakos_)

Συνέχισε λέγοντας «έτσι κάτω από τα 17 δεν επιτρέπεται πια η χρήση ηλεκτρικών πατινιών στον δρόμο, ούτε η αγορά, ούτε και η ενοικίαση τους».