Μητσοτάκης από Γρεβενά για τον Ε65: «Η Ελλάδα των ημιτελών έργων ανήκει στο παρελθόν, απαντάμε με την αλήθεια των αποτελεσμάτων»

«Σπουδαία ημέρα» για τη χώρα χαρακτήρισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης την ολοκλήρωση του Αυτοκινητοδρόμου Κεντρικής Ελλάδας Ε65, κατά την τελετή παράδοσης των τελευταίων 46 χιλιομέτρων, από την Καλαμπάκα έως τα Γρεβενά, που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη (23.07.2026) στο 167ο χιλιόμετρο του αυτοκινητοδρόμου.

«Δεν παραδίδουμε μόνο έναν σπουδαίο δρόμο, αλλά αποδεικνύουμε ότι η Ελλάδα μπορεί να αλλάξει», ανέφερε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, υπογραμμίζοντας ότι με την πλήρη λειτουργία του Ε65 ολοκληρώνεται ένα από τα σημαντικότερα έργα υποδομής της χώρας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο νέος αυτοκινητόδρομος συνδέει πλέον την ΠΑΘΕ με την Εγνατία Οδό στα Γρεβενά, δημιουργώντας έναν ενιαίο οδικό άξονα για την Κεντρική και τη Βόρεια Ελλάδα.

«Το είπαμε, το κάναμε»

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αξιοποίησε την ολοκλήρωση του έργου για να στείλει ευρύτερο πολιτικό μήνυμα, αντιπαραβάλλοντας τη σημερινή εικόνα της χώρας με εκείνη των καθυστερήσεων και των ανολοκλήρωτων υποδομών.

«Η Ελλάδα της στασιμότητας, των ημιτελών έργων και των κενών υποσχέσεων ανήκει στο παρελθόν», δήλωσε, προσθέτοντας ότι η κυβέρνηση μπορεί πλέον να λέει: «Το είπαμε και το κάναμε».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όπως τόνισε, «η χώρα των κενών υποσχέσεων είναι παρελθόν», ενώ χαρακτήρισε τον Ε65 «τον πιο καθαρό καθρέφτη της διαδρομής που διανύσαμε».

«Μπορούμε να λέμε ότι είμαστε η κυβέρνηση του “το είπαμε, το κάναμε”», σημείωσε, συνδέοντας την παράδοση του αυτοκινητοδρόμου με τη συνολικότερη κυβερνητική επιχειρηματολογία για την ολοκλήρωση έργων που παρέμεναν επί χρόνια σε εκκρεμότητα.

«Ο Ε65 έγινε μνημείο του αδιεξόδου της Ελλάδας»

Ανατρέχοντας στην ιστορία του έργου, ο πρωθυπουργός υπενθύμισε ότι η ιδέα για τη δημιουργία του αυτοκινητοδρόμου είχε διατυπωθεί στις αρχές της δεκαετίας του 2000, ενώ το 2007 η τότε κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας προχώρησε στην υλοποίησή του.

«Αυτός ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Η ιδέα ξεκίνησε στις αρχές του 2000 και το 2007 η κυβέρνηση της ΝΔ προχώρησε το έργο», ανέφερε.

Όπως σημείωσε, ο αρχικός σχεδιασμός προέβλεπε ότι ο αυτοκινητόδρομος θα είχε ολοκληρωθεί την περίοδο 2013-2014. Η οικονομική κρίση, ωστόσο, ανέτρεψε τον προγραμματισμό και οδήγησε σε πολυετείς καθυστερήσεις.

«Η κρίση που ακολούθησε πάγωσε τα πάντα και ο Ε65 έγινε το μνημείο του αδιεξόδου της Ελλάδας», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Κατά τον πρωθυπουργό, το έργο που κινδύνευσε να μετατραπεί σε «σύμβολο εθνικής ανεπάρκειας» αποτελεί πλέον χαρακτηριστικό παράδειγμα «της Ελλάδας μιας νέας εποχής».

Η αναφορά στον Γιώργο Σουφλιά

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε ιδιαίτερη αναφορά στον πρώην υπουργό ΠΕΧΩΔΕ Γιώργο Σουφλιά, ο οποίος είχε δρομολογήσει τον αρχικό σχεδιασμό του έργου.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στις προσπάθειες που κατέβαλε η σημερινή κυβέρνηση προκειμένου να ξεπεραστούν οι δυσκολίες που είχαν ανακύψει, τόσο σε επίπεδο γραφειοκρατικών διαδικασιών όσο και ως προς τη διασφάλιση της απαιτούμενης χρηματοδότησης.

«Πρόκειται για έργο κορυφαίων προδιαγραφών», είπε ο πρωθυπουργός, σημειώνοντας ότι η ολοκλήρωσή του αποτελεί αποτέλεσμα επίμονης προσπάθειας και διαδοχικών παρεμβάσεων.

«Εδώ πήγαν τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης»

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη συμβολή του Ταμείου Ανάκαμψης, απαντώντας στην κριτική της αντιπολίτευσης για τον τρόπο με τον οποίο αξιοποιήθηκαν οι ευρωπαϊκοί πόροι.

«Όταν μας ρωτούν πού πήγαν τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης, πρέπει να απαντάμε: εδώ πήγαν τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο πρωθυπουργός παρουσίασε τον Ε65 ως απτή απάντηση στις αιτιάσεις περί αδιαφανούς ή αναποτελεσματικής διαχείρισης των ευρωπαϊκών κονδυλίων, υποστηρίζοντας ότι η χρηματοδότηση κατευθύνθηκε σε έργα με άμεσο αναπτυξιακό και κοινωνικό αποτύπωμα.

Όπως επισήμανε, ο αυτοκινητόδρομος που για χρόνια ταυτίστηκε με την αδυναμία της χώρας να ολοκληρώσει μεγάλες υποδομές, αποτελεί πλέον απόδειξη ότι «η Ελλάδα μπορεί να αλλάξει».

«Εκεί που άλλοι έβλεπαν αδιέξοδα, εμείς είδαμε προοπτική» τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Τους αφήνουμε στο χθες»

Στην ομιλία του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιχείρησε να διευρύνει το μήνυμα της ολοκλήρωσης του Ε65, παρουσιάζοντάς τον ως απόδειξη της κυβερνητικής συνέπειας και αποτελεσματικότητας.

«Η χώρα δεν υπόσχεται απλώς νέα έργα. Τα κατασκευάζει, τα ολοκληρώνει και τα αποδίδει στην κοινωνία», ανέφερε, σημειώνοντας ότι αυτή είναι, κατά τον ίδιο, «η μεγάλη διαφορά» της Νέας Δημοκρατίας από τους πολιτικούς της αντιπάλους.

«Διαθέτουμε το σχέδιο, τη βούληση και τη γνώση να κάνουμε πράξη κάθε μας δέσμευση, την ώρα που οι πολιτικοί μας αντίπαλοι συνεχίζουν να επενδύουν στη μιζέρια», τόνισε.

«Τους αφήνουμε στο χθες και απαντούμε με την αλήθεια των αποτελεσμάτων, βαδίζοντας με αυτοπεποίθηση προς την Ελλάδα του 2030», κατέληξε ο πρωθυπουργός.

«Ο Ε65 σπάει τη γεωγραφική απομόνωση»

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στάθηκε ιδιαίτερα στη σημασία του Ε65 για την καθημερινότητα των κατοίκων, των εργαζομένων και των επιχειρήσεων της περιοχής, υπογραμμίζοντας ότι ο νέος αυτοκινητόδρομος περιορίζει σημαντικά τις αποστάσεις και τους χρόνους μετακίνησης.

«Η δυτική Θεσσαλία γίνεται πλέον προσβάσιμη και από τον Βορρά, όχι μόνο από τον Νότο», ανέφερε, περιγράφοντας το πρακτικό αποτύπωμα του έργου στην οικονομική και κοινωνική ζωή της περιφέρειας.

«Ο παραγωγός δεν θα χάνει ώρες για να στείλει τα προϊόντα του στην Αθήνα, ο οδηγός του φορτηγού δεν θα σπαταλά ώρες στο τιμόνι, η φοιτήτρια δεν θα σκέφτεται την απόσταση για να επισκεφθεί την πατρίδα της», σημείωσε.

Ο πρωθυπουργός χαρακτήρισε τον Ε65 έργο που «σπάει τη γεωγραφική απομόνωση δεκάδων χωριών» και καθιστά πράξη, όπως είπε, την κυβερνητική δέσμευση για «ισότιμη ανάπτυξη για όλους».

Κατά τον ίδιο, η πλήρης λειτουργία του αυτοκινητοδρόμου ενισχύει παράλληλα τον ρόλο της Ελλάδας ως διαμετακομιστικού κόμβου. «Με τον Ε65 η Ελλάδα ανακτά τη φυσική της θέση ως κόμβος μεταφορών για τα κράτη της Νοτιοανατολικής Ευρώπης», ανέφερε, προσθέτοντας ότι το έργο κινητοποιεί δυνάμεις σε διαφορετικούς τομείς της οικονομίας.

«Αυτή η κυβέρνηση το έχει αποδείξει με έργα που γίνονται σε ολόκληρη τη χώρα», τόνισε.

«Πιστεύουμε στον τουρισμό 365 ημέρες τον χρόνο»

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο πρωθυπουργός και στις αναπτυξιακές δυνατότητες που δημιουργούνται για την ορεινή Ελλάδα, συνδέοντας τις νέες υποδομές με την ενίσχυση του τουρισμού καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

«Κάθε τέτοια παρέμβαση θωρακίζει τις υποδομές μας απέναντι σε μια κλιματική κρίση η οποία είναι παρούσα», είπε, κάνοντας ειδική μνεία στο χιονοδρομικό κέντρο της Βασιλίτσας.

«Πιστεύουμε στον ορεινό τουρισμό, πιστεύουμε στον τουρισμό 365 ημέρες τον χρόνο», ανέφερε, υπογραμμίζοντας ότι, παρά τον υψηλό αριθμό επισκεπτών που δέχεται η χώρα, η ορεινή Ελλάδα εξακολουθεί να αποτελεί έναν προορισμό με σημαντικά περιθώρια περαιτέρω ανάπτυξης.

«Παρότι μας επισκέπτονται 45 εκατομμύρια τουρίστες τον χρόνο, η ορεινή Ελλάδα είναι ένας τόπος που θέλουμε οι επισκέπτες να γνωρίσουν», σημείωσε.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε επίσης στον πατέρα του, Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, με αφορμή την Εγνατία Οδό, την οποία χαρακτήρισε «ένα έργο που οραματίστηκε ο ίδιος».

Παράλληλα, προανήγγειλε νέες παρεμβάσεις στην Εγνατία Οδό με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης, καθώς και περιοδεία του στη χώρα, κατά την οποία, όπως είπε, θα παρουσιάσει στους πολίτες έργα και κυβερνητικές παρεμβάσεις που δεν έχουν λάβει την προβολή που τους αναλογεί.

«Απαντάμε με την πράξη»

Κλείνοντας την ομιλία του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιχείρησε να προσδώσει στην ολοκλήρωση του Ε65 ευρύτερο πολιτικό και συμβολικό χαρακτήρα.

«Η κυβέρνησή μας δεν υπόσχεται απλώς νέα έργα. Τα κατασκευάζει και τα παραδίδει στην κοινωνία», ανέφερε, υποστηρίζοντας ότι η Νέα Δημοκρατία διαθέτει «το σχέδιο και τη βούληση» να κάνει πράξη τις δεσμεύσεις της.

«Οι πολιτικοί μας αντίπαλοι παραμένουν στη μιζέρια του χθες. Εμείς απαντάμε με την πράξη και με το όραμά μας για την Ελλάδα του 2030», τόνισε.

Ο πρωθυπουργός σημείωσε ότι με το συμβολικό κόψιμο της κορδέλας «κλείνει ένας κύκλος πολυετούς αναμονής», αφιερώνοντας τον νέο αυτοκινητόδρομο στους κατοίκους της περιοχής.

«Αυτός ο δρόμος ανήκει σε εσάς. Στους ανθρώπους που μοχθούν, στους ανθρώπους που επιλέγουν να παραμείνουν στον τόπο τους», είπε.

«Η δική σας προκοπή είναι η δικαίωση των δικών μας προσπαθειών. Η πατρίδα προχωρά μπροστά, τολμηρά», πρόσθεσε, ολοκληρώνοντας την ομιλία του με τη φράση: «Καλά ταξίδια στο νέο μας απόκτημα. Καλορίζικος ο Ε65».