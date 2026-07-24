Προεκλογικό σπριντ της κυβέρνησης ενόψει ΔΕΘ με εγκαίνια έργων και περιοδείες – «Μετωπική» με την αντιπολίτευση σήμερα στη Βουλή

Σε «πυρετώδεις» προεκλογικούς ρυθμούς κινείται η κυβέρνηση, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να εγκαινιάζει σταθερά έως τα τέλη Αυγούστου, μεγάλα έργα, που φέρουν τη σφραγίδα κυρίως του Ταμείου Ανάκαμψης – το οποίο ολοκληρώνεται στα τέλη του καλοκαιριού – και τα κυβερνητικά και κομματικά στελέχη σε μπαράζ περιοδειών σε όλη την Ελλάδα για να επικοινωνήσουν το έργο της κυβέρνησης.

Στο «δρόμο» προς τη ΔΕΘ, στις αρχές Σεπτεμβρίου, έμφαση δίνει η κυβέρνηση στη Βόρεια Ελλάδα, όπου η ΝΔ έχει χάσει δυνάμεις προς κόμματα δεξιότερα της.

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Στις 27 Αυγούστου, μάλιστα, στο Μέγαρο Μουσικής της συμπρωτεύουσας, σχεδιάζεται εκδήλωση για την παρουσίαση των κυβερνητικών πρωτοβουλιών για τη στήριξη και την ανάπτυξη των νομών της Μακεδονίας, με εμβληματικά έργα – όπως η επέκταση του Μετρό Θεσσαλονίκης, ο Προαστιακός στη Δυτική Θεσσαλονίκη, το Flyover, η ανάπλαση της ΔΕΘ, τα δύο νέα νοσοκομεία στην πόλη, η αναβάθμιση σχολικών αιθουσών – επενδύσεις κ.α. παρεμβάσεις.

Την ίδια περίοδο, και πριν από τη ΔΕΘ, στη «μάχη της Βόρειας Ελλάδας» θα ριχτούν και πρωτοκλασάτα κυβερνητικά στελέχη.

Το προεκλογικό σύνθημα

Η κυβέρνηση «ποντάρει» πολλά στην επικοινωνία προς τους πολίτες, της υλοποίησης των προεκλογικών της δεσμεύσεων. Με σύνθημα «το είπαμε, το κάναμε και θα κάνουμε ακόμη περισσότερα» επενδύει, σημειώνουν κυβερνητικά στελέχη, «στην αξιοπιστία των λόγων και των πράξεων της», με στόχο την ελάφρυνση της καθημερινότητας των πολιτών.

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Κ. Μητσοτάκης: «Ο Ε65 είναι ο πιο καθαρός καθρέφτης της διαδρομής που διανύσαμε»

«Η Ελλάδα της στασιμότητας, των ημιτελών έργων και των κενών υποσχέσεων ανήκει στο παρελθόν με μία κυβέρνηση που μπορεί να λέει «το είπαμε και το κάνουμε» δήλωσε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης χθες από τα Γρεβενά, στα εγκαίνια του αυτοκινητόδρομου E65, που συνδέει την Κεντρική Ελλάδα με την Εγνατία Οδό.

«Είναι ο Ε65 είναι ο πιο καθαρός καθρέφτης της διαδρομής που διανύσαμε» πρόσθεσε ο πρωθυπουργός, τονίζοντας ότι αποτελεί την απάντηση προς την αντιπολίτευση στην ερώτηση που πηγαίνουν τα λεφτά από το Ταμείο Ανάκαμψης.

«Εκεί που άλλοι έβλεπαν αδιέξοδα, εμείς είδαμε προοπτική

Η χώρα δεν υπόσχεται, απλώς, νέα έργα – τα κατασκευάζει, τα ολοκληρώνει και τα αποδίδει στην κοινωνία» σημείωσε ο Κ. Μητσοτάκης, θέτοντας μια διαχωριστική γραμμή. «Αυτή είναι η μεγάλη διαφορά της παράταξής μας: διαθέτουμε το σχέδιο, τη βούληση και τη γνώση να κάνουμε πράξη κάθε μας δέσμευση, όταν οι πολιτικοί μας αντίπαλοι συνεχίζουν να επενδύουν στη μιζέρια. Τους αφήνουμε στο χθες και απαντούμε με την αλήθεια των αποτελεσμάτων, βαδίζοντας με αυτοπεποίθηση προς την Ελλάδα του 2030» τόνισε.

«Σύγκρουση» σήμερα στη Βουλή για το Σύνταγμα

Μία ακόμη εμβληματική δέσμευση της Κυβέρνησης που υλοποιείται και στην οποία το Μέγαρο Μαξίμου δίνει ιδιαίτερα έμφαση, είναι η Συνταγματική Αναθεώρηση.

Στην παρέμβαση του σήμερα, στην Ολομέλεια της Βουλής, όπου συζητούνται οι προτάσεις της πλειοψηφίας προς αναθεώρηση, ο πρωθυπουργός αναμένεται να τονίσει ότι οι αλλαγές της ΝΔ για το Σύνταγμα «είναι τομή για την Ελλάδα του 2030, συγχρονισμένες με τις απαιτήσεις των καιρών».

Παράλληλα, ο Κ. Μητσοτάκης θα επιτεθεί στην αντιπολίτευση, και κυρίως στο ΠΑΣΟΚ, για την άρνηση του να συμμετάσχει εποικοδομητικά στη διαδικασία, με θετική ψήφο σε άρθρα που συμφωνεί, ώστε να κριθούν αναθεωρητέα από την παρούσα Βουλή.

Τα βασικά σημεία της αναθεώρησης στα οποία θα εστιάσει ο πρωθυπουργός, είναι η αλλαγή του άρθρου 86 περί ευθύνης υπουργών, ο επαναπροσδιορισμός της μονιμότητας στο Δημόσιο μέσω σύνδεσης με την αξιολόγηση των υπηρεσιών του, η θωράκιση της χώρας με μόνιμο τρόπο απέναντι σε κινδύνους δημοσιονομικών εκτροπών, η προστασία των πολιτών από την επιβολή ετεροχρονισμένων φόρων, η υποχρέωση της Πολιτείας να εξασφαλίζει προσιτή στέγη, ο μεγαλύτερο ρόλο της Δικαιοσύνης στην επιλογή της ηγεσίας της, η συνταγματική πια σφραγίδα στα μη κρατικά πανεπιστήμια αλλά και οι μέριμνες για σύγχρονες προκλήσεις, όπως η κλιματική κρίση και η τεχνολογική επέλαση.