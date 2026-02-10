Πολιτική

Έλενα Καραγεωργοπούλου: Διαφώνησα στις πολιτικές προτεραιότητες και στον τρόπο κοινοβουλευτικού ελέγχου της Κωνσταντοπούλου

Μετά την αποχώρησή της από την Πλεύση Ελευθερίας, η βουλευτής Ανατολικής Αττικής αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να ενταχθεί στο μέλλον σε «μια αριστερή παράταξη»
Ελένη Καραγεωργοπούλου
Η βουλευτής Ελένη Καραγεωργοπούλου (ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΟΥΤΡΑ/TOKLIK.GR/EUROKINISSI)

Την αποχώρησή της από την Πλεύση Ελευθερίας απέδωσε η ανεξάρτητη πλέον βουλευτής Έλενα Καραγεωργοπούλου σε «ζητήματα διαφορετικής αντίληψης» με την πρόεδρο του κόμματος, Ζωή Κωνσταντοπούλου, τόσο ως προς τις πολιτικές προτεραιότητες όσο και ως προς τον τρόπο άσκησης κοινοβουλευτικού ελέγχου.

Μιλώντας το πρωί της Τρίτης (10.02.2026) στο MEGA, η Έλενα Καραγεωργοπούλου ανέφερε ότι η διαφωνία της αφορά «το είδος της πολιτικής κατεύθυνσης που αρμόζει», διευκρινίζοντας ότι δεν πρόκειται, κατ’ ανάγκη, για προσωπική σύγκρουση με την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Όπως σημείωσε, δεν αμφισβητεί τη διακήρυξη της Πλεύσης Ελευθερίας, υποστηρίζοντας ωστόσο ότι η απόκλιση «εμπεδώθηκε πρακτικά» μετά την παρουσίαση του προγράμματος του κόμματος. Επικαλέστηκε, μάλιστα, καθυστερήσεις στη θεσμική λειτουργία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, λέγοντας ότι χρειάστηκε να περάσουν μήνες μέχρι να πραγματοποιηθεί σύσκεψη, ώστε να αποτυπωθεί επισήμως η διαφορετική προσέγγιση «στον τρόπο άσκησης της πολιτικής».

Σε ό,τι αφορά τα επόμενα βήματά της, η Έλενα Καραγεωργοπούλου άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να ενταχθεί στο μέλλον σε «μια αριστερή παράταξη», υπογραμμίζοντας πως «δεν κοίταξα ποτέ μου δεξιά». Αναφερόμενη στο ζήτημα της έδρας, τόνισε ότι η παράδοσή της αποτελεί προσωπική επιλογή και όχι θεσμική υποχρέωση, προσθέτοντας ότι δεν αντιμετωπίζει την κοινοβουλευτική παρουσία ως «προσωπικό προνόμιο», αλλά ως έκφραση της λαϊκής εντολής και της υποχρέωσης υπεράσπισης των πολιτών.

 

Μετά την ανεξαρτητοποίηση της Έλενας Καραγεωργοπούλου, η Πλεύση Ελευθερίας μένει πλέον με πέντε βουλευτές. Πληροφορίες του newsit.gr αναφέρουν πως η βουλευτής Ανατολικής Αττικής είχε ενημερώσει εδώ και μία εβδομάδα την Ζωή Κωνσταντοπούλου, για την πρόθεσή της να αποχωρήσει από το κόμμα.

