Ελληνικό «μπλόκο» στα προβλήματα του SAFE: Διορθωτικές παρεμβάσεις στα κονδύλια της Άμυνας ζήτησε ο Δένδιας από τον Κουμπίλιους

Τον Ευρωπαίο επίτροπο για την Άμυνα και το Διάστημα, Άντριους Κουμπίλιους, υποδέχθηκε σήμερα (04.05.2026) στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας ο Νίκος Δένδιας, με την ατζέντα της συνάντησης να επικεντρώνεται στην ευρωπαϊκή αμυντική πολιτική, τα χρηματοδοτικά εργαλεία της ΕΕ και τις ελληνικές παρατηρήσεις για το πρόγραμμα SAFE.

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας έθεσε, σύμφωνα με ανάρτησή του στο Χ, την ανάγκη για «διορθωτικές δημοσιονομικές παρεμβάσεις» κατά την εκπόνηση του δεύτερου χρηματοδοτικού προγράμματος SAFE 2, στη βάση των προβλημάτων που έχουν διαπιστωθεί στο αρχικό SAFE. Παράλληλα, υπογράμμισε τις πάγιες ελληνικές θέσεις ως προς τα κριτήρια επιλεξιμότητας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Έμφαση σε drones, anti-drone και διάστημα»

Καλωσορίζοντας τον Ευρωπαίο επίτροπο, ο Νίκος Δένδιας σημείωσε ότι η συνάντηση αποτελεί ευκαιρία να παρουσιαστεί το πώς αντιλαμβάνεται η Ελλάδα «το κοινό ευρωπαϊκό εγχείρημα» και την ανάγκη ενίσχυσης των αμυντικών δυνατοτήτων της Ευρώπης απέναντι στις προκλήσεις του 21ου αιώνα.

Ο υπουργός αναφέρθηκε στις εθνικές προτεραιότητες της Ελλάδας και στην προσέγγιση της χώρας για το SAFE, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στις καινοτόμες τεχνολογίες. «Δίνουμε μεγάλη έμφαση στο διάστημα και τις επικοινωνίες, στα drones και στα anti-drone», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, ενημέρωσε τον Άντριους Κουμπίλιους για την πορεία υλοποίησης της «Agenda 2030», του σχεδίου μετασχηματισμού των Ενόπλων Δυνάμεων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Η Ελλάδα αντιμετωπίζει απειλή από την Ανατολή»

Ο Νίκος Δένδιας στάθηκε και στη γεωπολιτική θέση της Ελλάδας, υπογραμμίζοντας ότι η χώρα βρίσκεται σε ένα ιδιαίτερα σημαντικό σημείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στα νοτιοανατολικά της σύνορα.

«Πέρα από όλα τα άλλα, η Ελλάδα αντιμετωπίζει μια απειλή από την Ανατολή, την οποία πρέπει επίσης να αντιμετωπίσουμε», είπε, προσθέτοντας ότι οι προκλήσεις είναι πολλές και πως μια προσέγγιση «360 μοιρών» πρέπει να τις καλύπτει όλες.

Κουμπίλιους: Η Ελλάδα στις ηγετικές χώρες της Ευρώπης στην άμυνα

Από την πλευρά του, ο Άντριους Κουμπίλιους χαρακτήρισε την Ελλάδα μία από τις ηγετικές χώρες της Ευρώπης στον τομέα της άμυνας, κάνοντας ειδική αναφορά στις αυξημένες αμυντικές δαπάνες της χώρας.

«Συγκαταλέγεστε στις πέντε κορυφαίες χώρες, με αμυντικές δαπάνες που φτάνουν έως και το 4%», ανέφερε ο Ευρωπαίος επίτροπος, σημειώνοντας ότι, με την ενεργή συμμετοχή της Ελλάδας στην ανάπτυξη των σχεδίων του SAFE, «τα χρήματα θα έρθουν πολύ σύντομα».

Ο ίδιος έκανε λόγο για νέες εξελίξεις σε σχέση με το δάνειο στήριξης της Ουκρανίας, τονίζοντας ότι οι Ευρωπαίοι παραγωγοί μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο.

«Πρέπει να αναλάβουμε την πρωταρχική ευθύνη για την ευρωπαϊκή άμυνα»

Ο Ευρωπαίος επίτροπος υπογράμμισε την ανάγκη ενίσχυσης της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας, επισημαίνοντας ότι η Ρωσία, λόγω της πολεμικής οικονομίας της, εξακολουθεί να υπερτερεί σε παραγωγή.

«Οι διατλαντικοί εταίροι θα μας ζητήσουν να αναλάβουμε την πρωταρχική ευθύνη για την ευρωπαϊκή άμυνα», ανέφερε, σημειώνοντας ότι η Ευρώπη θα πρέπει να είναι έτοιμη να καλύψει στρατηγικές δυνατότητες που σήμερα παρέχονται σε μεγάλο βαθμό από τους διατλαντικούς εταίρους.

Αναφερόμενος και στη Μέση Ανατολή, ο Άντριους Κουμπίλιους σημείωσε ότι πρόκειται για ακόμη μία πρόκληση που η Ευρώπη πρέπει να δει με καθαρό τρόπο, καθώς, όπως είπε, οι ΗΠΑ θα χρειαστεί τα επόμενα χρόνια να αφιερώσουν σημαντικό μέρος της αμυντικής τους παραγωγής στην αναπλήρωση των δικών τους αποθεμάτων.

«Βρισκόμαστε και πάλι μπροστά σε μια νέα κατάσταση, σε νέες προκλήσεις», ανέφερε, προσθέτοντας ότι και στην ενιαία αμυντική αγορά «υπάρχουν πολλά πράγματα που πρέπει να κάνουμε».