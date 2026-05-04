ΠΑΣΟΚ κατά Μαξίμου: «Καμία διαστρέβλωση, τρικυμία στο ποτήρι»

Νέο επεισόδιο στην αντιπαράθεση μεταξύ Μαξίμου και Χαριλάου Τρικούπη καταγράφεται μετά την απάντηση του ΠΑΣΟΚ στις κυβερνητικές πηγές, οι οποίες είχαν εξαπολύσει επίθεση κατά του εκπροσώπου Τύπου του κόμματος, Κώστα Τσουκαλά.

«Μάλλον στο Μαξίμου μπέρδεψαν τα σημειώματα που μοιράζουν στους κάθε λογής Ζούκοφ και τα βγάζουν επίσημες ανακοινώσεις και διαρροές», ανέφερε αιχμηρά το Γραφείο Τύπου του ΠΑΣΟΚ, σημειώνοντας πως «κανονικά δεν θα ασχολούμασταν με τις “κυβερνητικές πηγές”, γιατί ούτε οι δημοσιογράφοι δεν κατάλαβαν σε τι απαντούν, αλλά για να μην αφήνονται εντυπώσεις».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στην ανακοίνωσή του, το ΠΑΣΟΚ απορρίπτει τις κατηγορίες περί διαστρέβλωσης δηλώσεων κυβερνητικών στελεχών και θέτει σειρά ερωτημάτων. Μεταξύ άλλων, παραπέμπει σε δήλωση του Τάκη Θεοδωρικάκου στα Παραπολιτικά για τα δάνεια, σύμφωνα με την οποία «δεν έχει αναδρομική ισχύ» η ρύθμιση, καθώς, όπως είπε, «θα δημιουργούσε τεράστια προβλήματα αδικιών».

Η Χαριλάου Τρικούπη διερωτάται αν η δήλωση αυτή «διαστρεβλώθηκε» και αν ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, στη σημερινή ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, «διέψευσε τον κ. Θεοδωρικάκο» ή αν, όπως αναφέρει, το ΠΑΣΟΚ τον διαστρέβλωσε.

Παράλληλα, το ΠΑΣΟΚ επανέρχεται στο εργασιακό πεδίο, αναφέροντας ότι ενόχλησε την κυβέρνηση η κριτική του για τη 13ωρη εργασία και το 6ήμερο. Όπως σημειώνει, η κυβέρνηση «θέλει να αντιγράψει τη Βουλγαρία», υιοθετώντας, κατά τη Χαριλάου Τρικούπη, «το μοντέλο της φθηνής απασχόλησης, της εργασιακής υπερκόπωσης και της χαμηλής παραγωγικότητας».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Τρικυμία στο ποτήρι», σχολιάζει το ΠΑΣΟΚ, υποστηρίζοντας ότι από τη διαρροή και τους χαρακτηρισμούς σε βάρος του εκπροσώπου Τύπου του κόμματος αποτυπώνεται «από ποιον εκπορεύεται η τοξικότητα και η δολοφονία χαρακτήρων».

Τι προηγήθηκε

Η νέα ανακοίνωση ήρθε ως συνέχεια της σφοδρής αντιπαράθεσης που ξέσπασε ανάμεσα στην κυβέρνηση και το ΠΑΣΟΚ, με φόντο τις υποθέσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ και των υποκλοπών. Κυβερνητικές πηγές είχαν εξαπολύσει σκληρή επίθεση κατά του Κώστα Τσουκαλά, κατηγορώντας τον ότι «έχει σπάσει κάθε ρεκόρ τοξικής ρητορικής, προσωπικών επιθέσεων αλλά και διαστρέβλωσης των δηλώσεων» τόσο του κυβερνητικού εκπροσώπου όσο και συνολικά των μελών της κυβέρνησης.

«Δεν αξίζει καμία απάντηση. Χαμένος χρόνος», ανέφεραν χαρακτηριστικά οι ίδιες πηγές, καλώντας πάντως δημοσιογράφους και πολίτες, πριν πιστέψουν «έστω και μία λέξη» από τις ανακοινώσεις του κ. Τσουκαλά, να ανατρέχουν στις πραγματικές δηλώσεις των κυβερνητικών στελεχών. Το ΠΑΣΟΚ είχε ήδη απαντήσει σε υψηλούς τόνους, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι «δεν είναι σε θέση να κάνει πολιτικές νουθεσίες» και κάνοντας