Μητσοτάκης σε Γερμανό ΥΠΕΞ: Η Ευρώπη πρέπει να είναι παρούσα στη Μέση Ανατολή μετά από μία ειρηνευτική συμφωνία

Με το βλέμμα στραμμένο στη Μέση Ανατολή και στα Στενά του Ορμούζ, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έστειλε μήνυμα ενεργότερης ευρωπαϊκής παρουσίας στην περιοχή, κατά τη συνάντησή του τη Δευτέρα (04.05.2026) στο Μέγαρο Μαξίμου με τον Γερμανό υπουργό Εξωτερικών Γιόχαν Βάντεφουλ.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι η Ευρώπη πρέπει να είναι παρούσα «μετά από μια ειρηνευτική συμφωνία» στη Μέση Ανατολή, ενώ έθεσε ως άμεση προτεραιότητα την ελευθερία της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ, τονίζοντας ότι για την Ελλάδα, ως ναυτιλιακή δύναμη, είναι κρίσιμο «να μην τεθεί κάποιο προηγούμενο» ούτε στην περιοχή ούτε διεθνώς.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η ατζέντα των συνομιλιών με τον υπουργό Εξωτερικών της Γερμανίας, Γιόχαν Βάντεφουλ, περιελάμβανε ακόμη ζητήματα αμοιβαίου ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος, όπως οι ευρωατλαντικές σχέσεις, η ενίσχυση της συλλογικής ευρωπαϊκής άμυνας και το νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο.

«Να έχει προτεραιότητα η διπλωματία»

Κατά την έναρξη της συνάντησης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης καλωσόρισε τον Γερμανό υπουργό Εξωτερικών στην Αθήνα, σημειώνοντας ότι η επίσκεψή του πραγματοποιείται «σε μια περίοδο μεγάλης αναταραχής».

«Είμαστε, μαζί με την Κύπρο, η χώρα που βρίσκεται πιο κοντά σε όσα συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή», ανέφερε ο πρωθυπουργός, επισημαίνοντας το έντονο ελληνικό ενδιαφέρον για ειρηνική αποκλιμάκωση το συντομότερο δυνατό.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην ανάγκη διατήρησης της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ. «Όχι μόνο ως ευρωπαϊκή χώρα, αλλά και ως χώρα με ηγετική θέση στη ναυτιλία, θεωρούμε επιτακτική ανάγκη να μην τεθεί κάποιο προηγούμενο, όχι μόνο στην περιοχή, αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο», σημείωσε.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε ακόμη ότι η Ελλάδα διατηρεί εποικοδομητικές σχέσεις με τις χώρες της περιοχής, γεγονός που, όπως είπε, την καθιστά αξιόπιστο «γεφυροποιό». «Για να φτάσουμε στο σημείο όπου θα αρχίσουμε να χτίζουμε γέφυρες, πρέπει πρώτα να ξεπεράσουμε το σημείο όπου τις ανατινάζουμε», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Το να διασφαλίσουμε ότι θα φτάσουμε σε ένα σημείο όπου η διπλωματία θα έχει προτεραιότητα είναι κοινή προτεραιότητα για τις δύο χώρες μας», πρόσθεσε.

Βάντεφουλ: Να διαδραματίσει ρόλο η ΕΕ

Από την πλευρά του, ο Γιόχαν Βάντεφουλ μετέφερε στον πρωθυπουργό τους χαιρετισμούς του Γερμανού καγκελαρίου Φρίντριχ Μερτς, σημειώνοντας ότι εκτιμά τη φιλία που τους συνδέει.

Ο Γερμανός υπουργός Εξωτερικών χαρακτήρισε αναγκαίο να διαδραματίσει ρόλο η Ευρωπαϊκή Ένωση στην περιοχή, επισημαίνοντας ότι η ΕΕ έχει σαφή συμφέροντα στα Στενά του Ορμούζ, όπως και στην ανάγκη τερματισμού του πολέμου της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας.

«Είναι απολύτως απαραίτητο να διατυπώσουμε τα επιχειρήματά μας και να διαδραματίσουμε ρόλο ως Ευρωπαϊκή Ένωση», ανέφερε.

Ο Γιόχαν Βάντεφουλ συνέδεσε, επίσης, τις ευρωπαϊκές προκλήσεις με την επερχόμενη ελληνική Προεδρία στην ΕΕ, σημειώνοντας ότι πρέπει να ενταθούν οι προσπάθειες ώστε η Ένωση να είναι σε θέση να αντιμετωπίσει «όλες τις απειλές και τις προκλήσεις».

«Αυτό πρέπει να γίνει μεταξύ φίλων και κύριων εταίρων, όπως είναι η Ελλάδα και η Γερμανία», κατέληξε.