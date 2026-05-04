Κεραμέως για πρόταση Ανδρουλάκη για 4ημερη εργασία: «Τα ωραία τα λόγια, τα ανεφάρμοστα»

Σφοδρή κριτική στην πρόταση του προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη για 32ωρη ή 35ωρη εργασία άσκησε η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως, μιλώντας τη Δευτέρα (04.05.2026) στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ.

«Τα ωραία τα λόγια, τα ανεφάρμοστα», σχολίασε χαρακτηριστικά η Νίκη Κεραμέως, εκτιμώντας ότι η πρόταση του προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη, αν εφαρμοστεί, θα έχει σοβαρές επιπτώσεις στην αγορά εργασίας και ιδίως στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η υπουργός σημείωσε ότι η ιδέα της τετραήμερης εργασίας μπορεί να ακούγεται ελκυστική, ωστόσο «πρέπει να είναι ρεαλιστική και να οδηγεί σε εφαρμόσιμη λύση». Παράλληλα, έκανε λόγο για «κυβιστήσεις» από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ, επισημαίνοντας ότι η αρχική πρόταση για υποχρεωτική 4ήμερη εργασία μετατράπηκε σε πιλοτική εφαρμογή, μετά τις αντιδράσεις.

«Με μαθηματική ακρίβεια σε λουκέτα»

Η Νίκη Κεραμέως περιέγραψε τις επιπτώσεις που, κατά την εκτίμησή της, θα είχε η εφαρμογή της πρότασης στην αγορά. «Δουλεύω σε ένα κατάστημα Δευτέρα με Παρασκευή. Ξαφνικά θα δουλεύω Δευτέρα με Πέμπτη με τα ίδια χρήματα, αλλά το κατάστημα θα παραμένει ανοιχτό. Άρα θα πρέπει να προσλάβει επιπλέον προσωπικό, με αυξημένο κόστος», ανέφερε, εκτιμώντας ότι πολλές επιχειρήσεις «δεν θα το αντέξουν». «Η πρόταση οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια σε λουκέτα χιλιάδων μικρομεσαίων επιχειρήσεων και σε απολύσεις χιλιάδων εργαζομένων», τόνισε.

«Χωρίς μελέτη, με επιπτώσεις σε εκατομμύρια»

Η υπουργός χαρακτήρισε την πρόταση «ατεκμηρίωτη», θέτοντας ερωτήματα για το εάν έχει προηγηθεί κάποια μελέτη για τις επιπτώσεις της. «Βγαίνεις και κάνεις μία πρόταση που επηρεάζει εκατομμύρια εργαζόμενους και τη δομή της ελληνικής οικονομίας. Έχεις κάνει μία άσκηση; Έχεις δει πώς θα επηρεαστούν οι εισφορές στα ασφαλιστικά ταμεία;» διερωτήθηκε. Υπενθύμισε δε ότι η Ελλάδα έχει ιδιαιτερότητες, καθώς πάνω από το 90% των επιχειρήσεων είναι μικρομεσαίες, με έως 10 εργαζομένους.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Η κυβέρνηση έχει ήδη θεσπίσει τη 4ήμερη εργασία»

Η Νίκη Κεραμέως υπογράμμισε ότι η δυνατότητα για τετραήμερη εργασία έχει ήδη θεσμοθετηθεί, υπό προϋποθέσεις και κατόπιν συμφωνίας εργαζομένου και εργοδότη. «Να δουλεύεις τέσσερις ημέρες από δέκα ώρες. Ξέρετε τι ψήφισε το ΠΑΣΟΚ; Όχι», ανέφερε. Παράλληλα, σημείωσε ότι η ανεργία βρίσκεται στα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων 17 ετών και ότι η απασχόληση έχει φτάσει το 71%, το υψηλότερο ποσοστό που έχει καταγραφεί στη χώρα.

Παραγωγικότητα και επενδύσεις

Απαντώντας στο επιχείρημα περί ενίσχυσης της παραγωγικότητας, η υπουργός υπογράμμισε ότι αυτή «δεν αυξάνεται με μία νομοθετική διάταξη που απλώς μειώνει τις ώρες εργασίας».

«Η παραγωγικότητα αυξάνεται με επενδύσεις, με κίνητρα, με τεχνολογία, με εκπαίδευση και με ένα σταθερό επιχειρηματικό περιβάλλον», ανέφερε, επισημαίνοντας ότι η συνολική παραγωγικότητα της ελληνικής οικονομίας έχει αυξηθεί κατά 6,4% την περίοδο 2018–2025, τρεις φορές πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Αναφερόμενη στην τεχνητή νοημοσύνη, σημείωσε ότι επηρεάζει την αγορά εργασίας αφενός αυξάνοντας την παραγωγικότητα – υπό την προϋπόθεση της επανακατάρτισης – και αφετέρου δημιουργώντας νέες προκλήσεις για το ασφαλιστικό σύστημα, καθώς αλλάζει η φύση της εργασίας και των εισφορών.