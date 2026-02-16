Ελληνοτουρκικά: Κεκλεισμένων των θυρών ενημέρωση Γεραπετρίτη στην Επιτροπή για τα αποτελέσματα του 6ου ΑΣΣ στην Άγκυρα

Κεκλεισμένων των θυρών ξεκίνησε το μεσημέρι της Δευτέρας η ενημέρωση της Επιτροπής Εθνικής ‘Αμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων για τα ελληνοτουρκικά από τον υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη, με αφορμή τα αποτελέσματα του 6ου Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας που πραγματοποιήθηκε την περασμένη Τετάρτη (11.02.2026) στην ‘Αγκυρα.

Ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης με πρωτοβουλία του ζήτησε με δική του πρωτοβουλία να ενημερώσει τα μέλη της Επιτροπής για τα ελληνοτουρκικά, σύμφωνα με το άρθρο 36 παρ. 5 του Κανονισμού της Βουλής.

Κατά το 6ο Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών που πραγματοποιήθηκε στις 11 Φεβρουαρίου, εκτός της συνάντησης του Έλληνα πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν υπεγράφησαν και τα εξής επτά κείμενα: