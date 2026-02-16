Συμβαίνει τώρα:
Ελληνοτουρκικά: Κεκλεισμένων των θυρών ενημέρωση Γεραπετρίτη στην Επιτροπή για τα αποτελέσματα του 6ου ΑΣΣ στην Άγκυρα

O υπουργός Εξωτερικών ζήτησε ο ίδιος να ενημερώσει την Επιτροπή Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων
Μητσοτάκης και Ερντογάν
Στιγμιότυπο από την επίσημη επίσκεψη του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στην Άγκυρα, κατά τη συνάντησή του με τον πρόεδρο της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν (Πηγή φωτογραφίας: ΓΤ Πρωθυπουργού)

Κεκλεισμένων των θυρών ξεκίνησε το μεσημέρι της Δευτέρας η ενημέρωση της Επιτροπής Εθνικής ‘Αμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων για τα ελληνοτουρκικά από τον υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη, με αφορμή τα αποτελέσματα του 6ου Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας που πραγματοποιήθηκε την περασμένη Τετάρτη (11.02.2026)  στην ‘Αγκυρα.

Ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης με πρωτοβουλία του ζήτησε με δική του πρωτοβουλία να ενημερώσει τα μέλη της Επιτροπής για τα ελληνοτουρκικά, σύμφωνα με το άρθρο 36 παρ. 5 του Κανονισμού της Βουλής.

Κατά το 6ο Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών που πραγματοποιήθηκε στις 11 Φεβρουαρίου, εκτός της συνάντησης του Έλληνα πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν υπεγράφησαν και τα εξής επτά κείμενα:

  • Η Κοινή Δήλωση ανάμεσα στην Κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας και την Κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Τουρκίας.
  • Μνημόνιο Κατανόησης για τη συνεργασία στον τομέα του Πολιτισμού.
  • Κοινή Δήλωση για τη Συνεργασία των υπουργείων Εξωτερικών Ελλάδας και Τουρκίας στο πλαίσιο του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας Ευξείνου Πόντου.
  • Κοινή Δήλωση για τη συνεργασία ανάμεσα στο «Enterprise Greece» και το «Invest in Turkiye».
  • Κοινή Δήλωση για την έναρξη του προγράμματος διμερούς συνεργασίας στην έρευνα και την τεχνολογία.
  • Κοινή Δήλωση για την ενίσχυση της διμερούς συνεργασίας στον τομέα της ετοιμότητας έναντι σεισμών.
  • Koινή Δήλωση για τη δρομολόγηση ακτοπλοϊκής σύνδεσης ανάμεσα στα λιμάνια της Θεσσαλονίκης και της Σμύρνης.
