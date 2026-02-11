Συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν: Το casus belli, ο πολύτιμος φίλος και τα μηνύματα στο εσωτερικό Ελλάδας και Τουρκίας

Η παραμονή του Κυριάκου Μητσοτάκη για λίγες ώρες στην Άγκυρα στο επιβλητικό Λευκό Παλάτι του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν απέδειξε για ακόμα μια φορά ότι Ελλάδα και Τουρκία έχουν περισσότερα κοινά από όσα θα μπορούσε να φανταστεί κανείς αλλά και πολλές και δυσεπίλυτες διαφορές.

Κυριάκος Μητσοτάκης και Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν φαίνεται να έχουν αποδεχθεί ότι ακόμα δεν είναι η ώρα να αγγίξουν τα «ακανθώδη» ζητήματα, όπως τα χαρακτήρισε ο Τούρκος πρόεδρος αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι οι σχέσεις ανάμεσα στις δυο χώρες πρέπει να παραμένουν «στα κόκκινα».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τόσο η Ελλάδα όσο και η Τουρκία έχουν συνειδητοποιήσει στην πράξη ότι αυτό που αποκαλείται «ήρεμα νερά» ωφελεί και τις δυο πλευρές.

Από την άλλη, όλοι όσοι παρακολουθούν διαχρονικά τις ελληνοτουρκικές σχέσεις δεν άκουσαν ποτέ άλλοτε Έλληνα πρωθυπουργό μέσα στην Άγκυρα να ζητάει από την Τουρκία την άρση της απειλής πολέμου.

Για τον Κυριάκο Μητσοτάκη η κίνηση αυτή ήταν μια ηχηρή απάντηση στους υπερπατριώτες επικριτές του στο εσωτερικό.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Από την άλλη, ο Ταγίπ Ερντογάν μπορεί να μην ανέβασε τους τόνους αλλά η αναφορά του σε «τουρκική μειονότητα στη Δυτική Θράκη» και η φράση «ακανθώδη ζητήματα» κάλυψε όσους πιθανότατα στο εσωτερικό της Τουρκίας τον περίμεναν στη γωνία.

Σε γενικές γραμμές, η ατμόσφαιρα, από την άφιξη του Έλληνα πρωθυπουργού στο Λευκό Παλάτι και τον σύντομο τυπικό διάλογο που είχε με τον Ερντογάν μπροστά στις κάμερες, η κατ΄ιδίαν συνάντηση που κράτησε μιάμιση ώρα, το «πολύτιμος φίλος» που ειπώθηκε δημόσια από τον Τούρκο Πρόεδρο για τον Κυριάκο Μητσοτάκη, οι επτά συμφωνίες που υπογράφηκαν, αλλά και το κλείσιμο της επίσκεψης με ένα πλούσιο δείπνο παρουσία και του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου δεν θα μπορούσε να αποτιμηθεί αρνητικά.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναχωρώντας στο ηλιοβασίλεμα από το Λευκό Παλάτι μειδίασε κρυφά γιατί όλα τα παραπάνω διέψευσαν εκείνους που ακόμα και σήμερα το πρωί έβλεπαν μια εθνική ήττα και ένα ελληνικό Βατερλώ στην Άγκυρα και καλούσαν τον πρωθυπουργό να μην συναντηθεί με τον Ταγίπ Ερντογάν.

Ναι, Ελλάδα και Τουρκία δεν μπορούν ακόμα να συζητήσουν εκείνα που τους χωρίζουν αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορούν να μην αναδείξουν θέματα έστω και χαμηλής πολιτικής που τους ενώνουν.

Αυτό που επίσης δεν πρέπει να παραβλέπει κανείς είναι ότι την ώρα μιας τόσο σημαντικής συνάντησης ανάμεσα στους ηγέτες της Ελλάδας και της Τουρκίας ο Ερντογάν γνώριζε ότι έπεφτε κανονικό ξύλο στην τουρκική εθνοσυνέλευση για μια από τις επιλογές του στον μίνι ανασχηματισμό που έκανε το προηγούμενο βράδυ…