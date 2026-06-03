Πολιτική

Email gate: Απολογήθηκαν η Αννα Μισέλ Ασημακοπούλου, ο πρώην ΓΓ Εσωτερικών και δυο «γαλάζια» στελέχη με αλληλοκαρφώματα  

Όπως υποστήριξε η Άννα Μισέλ Ασημακοπούλου, η λίστα που έλαβε από τον συγκατηγορούμενο της, Νίκο Θεοδωρόπουλο, θεωρούσε ότι είναι εγκεκριμένη και σεβόμενη το νόμο για τα προσωπικά δεδομένα
ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI
Άννα Βλαχοπαναγιώτη
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Σε «γαλάζια» αλληλοκαρφώματα μετατράπηκαν οι απολογίες των τεσσάρων κατηγορουμένων για το email gate. Το εδώλιο μοιράζονται η πρώην ευρωβουλευτής της ΝΔ, Άννα Μισέλ Ασημακοπούλου, ο πρώην Γενικός Γραμματέας Εσωτερικών, Μιχάλης Σταυριανουδάκης και δύο στελέχη της ΝΔ, ο πρώην Γραμματέας Αποδήμων του κόμματος, Νίκος Θεοδωρόπουλος και ο πρώην οργανωτικός γραμματέας αυτοδιοίκησης Μενιος Κορομηλάς.

Πλην του  Μιχάλη Σταυριανουδάκη που δήλωσε πλήρη άγνοια για την υπόθεση, οι υπόλοιποι τρεις επιρρίπτουν την ευθύνη ο ένας στον άλλο για το email gate, με την Άννα Μισέλ Ασημακοπούλου να δηλώνει, πως θεωρούσε ότι η λίστα που έλαβε για τα email, θεωρούσε πως ήταν εγκεκριμένη και υπήρχε συγκατάθεση των ανθρώπων αυτών.

Άννα Μισελ Ασημακοπούλου: «Αναλαμβάνω την πλήρη ευθύνη»

«Αναλαμβάνω την πλήρη ευθύνη» είπε κατά την έναρξη της απολογίας της, η Αννα Μισέλ Ασημακοπούλου, η οποία ξεκαθάρισε εξαρχής ότι σκοπός της ηλεκτρονικής επικοινωνίας της με τους απόδημους ήταν η προώθηση και ενημέρωση της νομοθετικής ρύθμισης για την επιστολική ψήφο και όχι η προσωπική της προεκλογική καμπάνια για την Ευρωβουλή.

«Το σκάνδαλο λέγεται Μισέλ gate, λεγεται email gate… Από όλους εδώ, το δικό μου όνομα ακούγεται περισσότερο», είπε η κ. Ασημακοπούλου, λέγοντας προς τους δικαστές  ότι «στο υψηλότερο επίπεδο να βάζετε τον πήχη για όλα τα πολιτικά πρόσωπα κι εγώ για μένα ακόμα ψηλότερα, αλλά όχι ποινικό, όχι να λερώσω το όνομα μου, όχι, αν δε με αθωώσετε, να είναι εφέσιμη η ποινή, εγώ θα το παλέψω μέχρι το τέλος. Έχω όνομα και θέλω να το κρατήσω χωρίς ποινικό μητρώο», είπε η γαλάζια ευρωβουλευτής και πρώην βουλευτής μιλώντας για «πολιτικό διακύβευμα» όταν ξέσπασε η κρίση με την υπόθεση. 

«Όταν γίνονται οι εκλογές, βγαίνουν τα μαχαίρια, από όλες τις περιόδους, τότε δε θέλεις να κάνεις το λάθος», είπε στην απολογία της αναπτύσσοντας τη βασική της θέση ότι η ίδια ζήτησε από τον τότε γραμματέα αποδήμων Νίκο Θεοδωρόπουλο τη λίστα φίλων και μελών του κόμματος για να προωθήσει τη μεταρρύθμιση της επιστολικής ψήφου ανάμεσα στους ομογενείς. Όπως είπε, η λίστα που έλαβε από τον συγκατηγορούμενο της, Νίκο Θεοδωρόπουλο, θεωρούσε ότι είναι εγκεκριμένη και σεβόμενη το νόμο για τα προσωπικά δεδομένα, αφορούσε δηλαδή ανθρώπους που έχουν δώσει τη συναίνεσή τους για επικοινωνία με πολιτικούς.  

«Είπα από θεσμική αβρότητα να μην πάρει το γραφείο μου τον κ. Θεοδωρόπουλο τηλέφωνο, έτσι τον πήρα εγώ τηλέφωνο να βρεθούμε. Βρισκόμαστε το Σάββατο 20 του μηνός Γενάρη 2024, μου είπε τα νέα του, είπαμε για την επιστολική ψήφο, ότι έχουν κάνει δουλειά από το κόμμα. Του είπα, θα μου δώσεις κάτι; Ναι βεβαίως θα σας στείλω, μου είπε. Μετά από 6 ώρες μου ήρθε ένα μειλ. Του είχα ζητήσει να μου στείλει απόδημους που έχουν δώσει συναίνεση στο κόμμα για χρήση των στοιχείων τους. Πίστευα ότι το αρχείο που μου ήρθε ήταν λίστα φίλων του κόμματος με συναίνεση των ανθρώπων. Δεν έχω καμία ανάγκη να ζητήσω από το κόμμα εκλογικούς καταλόγους, θα τους ζητούσα από το υπουργείο εσωτερικών, δε θα πήγαινα στο κόμμα», είπε μεταξύ άλλων η κ. Ασημακοπούλου που επιτέθηκε φραστικά στον συγκατηγορούμενό της, όταν προσπάθησε να τη διορθώσει: 

«Αρκετά έχεις πει! Υπάρχει ένα όριο σεβασμού στην πορεία ανθρώπων, στην ηλικία των ανθρώπων, έκανα λάθος εκτίμηση και εμπιστεύτηκα το λάθος άνθρωπο», ειπε σε έντονο ύφος η πρώην ευρωβουλευτής. 

Από την πλευρά του ο Νίκος Θεοδωρόπουλος δήλωσε «100% αθώος», «θύμα» της κατάστασης που δημιουργήθηκε, που λοιδορήθηκε και κανιβαλιστηκε και από το ίδιο του το κόμμα. 

«Δε θυσιάστηκα απλά, κανιβαλίστηκα.Όσοι με έφεραν σε αυτή τη θέση, θα πληρώσουν γι αυτό. Αν δείτε τι έχω υποστεί…. Ο Θεοδωρόπουλος είναι κομιστής, μεταφορέας,  σα να πήγα νύχτα στο Εσωτερικών κι εγώ δεν είχα καμία σχέση…. Δεν είναι απλά άδικο προς εμένα, προσπάθησαν να το συνδέσουν με την επιστολική ψήφο….Από το Μάρτιο έως τον Μάιο 2024 δέχθηκα ακραία πίεση να μη μιλήσω, να μην πω την αλήθεια, να μην πω τι έχει γίνει….» είπε, εξαπολύοντας  εσωκομματικά πυρά ο κατηγορούμενος πρώην Γραμματέας Αποδήμων της ΝΔ. 

Όπως ο ίδιος υποστήριξε, η Αννα Μισέλ Ασημακοπούλου, στις αρχές 2024 και λίγο πριν την έναρξη της προεκλογικής περιόδου  για την ευρωβουλή, του ζήτησε τον εκλογικό κατάλογο των αποδήμων για τη χάραξη στρατηγικής για την επικοινωνία της μεταρρύθμισης για την επιστολική ψήφο. Η υπερασπιστική  του θέση ήρθε σε αντίθεση με τα όσα υποστήριξε η Αννα Μισέλ Ασημακοπούλου, η οποία αρνήθηκε ότι ζήτησε τον εκλογικό κατάλογο από τον συγκατηγορούμενό της. 

Από την πλευρά τους, οι άλλοι δύο κατηγορούμενοι, έδωσαν επίσης άλλη έξοδοι των γεγονότων. Ο πρώην Γενικός Γραμματέας Εσωτερικών, Μιχάλης Σταυριανουδάκης δήλωσε ότι δεν έδωσε καμία λίστα με στοιχεία των αποδήμων σε κανέναν, ενώ ο πρώην οργανωτικός γραμματέας τοπικής αυτοδιοίκησης της ΝΔ, είπε ότι ο κ. Σταυριανουδάκης του ζήτησε να προωθήσει ένα αρχείο στο Νίκο Θεοδωρόπουλο, χωρίς ποτέ να το ανοίξει, ούτε να γνωρίζει τι περιείχε. 

Η εισαγγελική πρόταση θα εκφωνηθεί στις 16 Ιουνίου.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Πολιτική
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
452
151
131
85
66
Πολιτική: Περισσότερα άρθρα
Αιχμηρή απάντηση Κασσελάκη για τα περί μεταγραφής στο ΠΑΣΟΚ: «Οι Δημοκράτες δεν μετακινούνται, προχωρούν μπροστά»
Στην ανακοίνωση γίνεται λόγος για «φαντασιώσεις και ευσεβείς πόθους» και «μυθοπλασία» - «Όσοι επενδύουν σε φήμες και πολιτικά κουτσομπολιά θα απογοητευτούν»
Ανδρουλάκης και Κασσελάκης 5
Η Καρυστιανού προκαλεί Μητσοτάκη: «Θέλω ντιμπέιτ μαζί του, έχω πολλά να ρωτήσω – Πόσα κοστίζει το Μαξίμου κάθε μήνα;»
Η επικεφαλής της «Ελπίδας για τη Δημοκρατία» ασκεί κριτική για οικονομία, εθνικά θέματα και διαχείριση της εξουσίας, ενώ επιχειρεί να διευρύνει την ατζέντα του νέου της κόμματος πέρα από τα Τέμπη
Μαρία Καρυστιανού
60
Το ΠΑΣΟΚ «καίει» τα σενάρια για σύμπραξη με τον Στέφανο Κασσελάκη ως αντίπραξη στον Αλέξη Τσίπρα
Στη Χαριλάου Τρικούπη θυμούνται ότι περιέγραφαν τον πρώην πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ περίπου ως «κλόουν» της πολιτικής και άρα αντιλαμβάνονται ότι μία τέτοια μεταγραφή δε θα συνιστούσε διεύρυνση, αλλά θα καθιστούσε το κόμμα «τσίρκο»
Νίκος Ανδρουλάκης και Στέφανος Κασσελάκης 8
Ακονίζουν μαχαίρια στον ΣΥΡΙΖΑ: Η πρόταση Φάμελλου για συμπόρευση με Τσίπρα και το σκληρό εσωκομματικό μέτωπο Πολάκη - Δούρου
Η Κεντρική Επιτροπή καλείται να αποφασίσει για την επόμενη ημέρα, με τον πρόεδρο του κόμματος να εισηγείται άνοιγμα προς την ΕΛΑΣ και κορυφαία στελέχη να προειδοποιούν για διάλυση
Πολάκης, Φάμελλος, Δούρου 9
Newsit logo
Newsit logo