Email gate: Απολογήθηκαν η Αννα Μισέλ Ασημακοπούλου, ο πρώην ΓΓ Εσωτερικών και δυο «γαλάζια» στελέχη με αλληλοκαρφώματα  

Σε «γαλάζια» αλληλοκαρφώματα μετατράπηκαν οι απολογίες των τεσσάρων κατηγορουμένων για το email gate. Το εδώλιο μοιράζονται η πρώην ευρωβουλευτής της ΝΔ, Άννα Μισέλ Ασημακοπούλου, ο πρώην Γενικός Γραμματέας Εσωτερικών, Μιχάλης Σταυριανουδάκης και δύο στελέχη της ΝΔ, ο πρώην Γραμματέας Αποδήμων του κόμματος, Νίκος Θεοδωρόπουλος και ο πρώην οργανωτικός γραμματέας αυτοδιοίκησης Μενιος Κορομηλάς.

Πλην του Μιχάλη Σταυριανουδάκη που δήλωσε πλήρη άγνοια για την υπόθεση, οι υπόλοιποι τρεις επιρρίπτουν την ευθύνη ο ένας στον άλλο για το email gate, με την Άννα Μισέλ Ασημακοπούλου να δηλώνει, πως θεωρούσε ότι η λίστα που έλαβε για τα email, θεωρούσε πως ήταν εγκεκριμένη και υπήρχε συγκατάθεση των ανθρώπων αυτών.

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Άννα Μισελ Ασημακοπούλου: «Αναλαμβάνω την πλήρη ευθύνη»

«Αναλαμβάνω την πλήρη ευθύνη» είπε κατά την έναρξη της απολογίας της, η Αννα Μισέλ Ασημακοπούλου, η οποία ξεκαθάρισε εξαρχής ότι σκοπός της ηλεκτρονικής επικοινωνίας της με τους απόδημους ήταν η προώθηση και ενημέρωση της νομοθετικής ρύθμισης για την επιστολική ψήφο και όχι η προσωπική της προεκλογική καμπάνια για την Ευρωβουλή.

«Το σκάνδαλο λέγεται Μισέλ gate, λεγεται email gate… Από όλους εδώ, το δικό μου όνομα ακούγεται περισσότερο», είπε η κ. Ασημακοπούλου, λέγοντας προς τους δικαστές ότι «στο υψηλότερο επίπεδο να βάζετε τον πήχη για όλα τα πολιτικά πρόσωπα κι εγώ για μένα ακόμα ψηλότερα, αλλά όχι ποινικό, όχι να λερώσω το όνομα μου, όχι, αν δε με αθωώσετε, να είναι εφέσιμη η ποινή, εγώ θα το παλέψω μέχρι το τέλος. Έχω όνομα και θέλω να το κρατήσω χωρίς ποινικό μητρώο», είπε η γαλάζια ευρωβουλευτής και πρώην βουλευτής μιλώντας για «πολιτικό διακύβευμα» όταν ξέσπασε η κρίση με την υπόθεση.

«Όταν γίνονται οι εκλογές, βγαίνουν τα μαχαίρια, από όλες τις περιόδους, τότε δε θέλεις να κάνεις το λάθος», είπε στην απολογία της αναπτύσσοντας τη βασική της θέση ότι η ίδια ζήτησε από τον τότε γραμματέα αποδήμων Νίκο Θεοδωρόπουλο τη λίστα φίλων και μελών του κόμματος για να προωθήσει τη μεταρρύθμιση της επιστολικής ψήφου ανάμεσα στους ομογενείς. Όπως είπε, η λίστα που έλαβε από τον συγκατηγορούμενο της, Νίκο Θεοδωρόπουλο, θεωρούσε ότι είναι εγκεκριμένη και σεβόμενη το νόμο για τα προσωπικά δεδομένα, αφορούσε δηλαδή ανθρώπους που έχουν δώσει τη συναίνεσή τους για επικοινωνία με πολιτικούς.

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«Είπα από θεσμική αβρότητα να μην πάρει το γραφείο μου τον κ. Θεοδωρόπουλο τηλέφωνο, έτσι τον πήρα εγώ τηλέφωνο να βρεθούμε. Βρισκόμαστε το Σάββατο 20 του μηνός Γενάρη 2024, μου είπε τα νέα του, είπαμε για την επιστολική ψήφο, ότι έχουν κάνει δουλειά από το κόμμα. Του είπα, θα μου δώσεις κάτι; Ναι βεβαίως θα σας στείλω, μου είπε. Μετά από 6 ώρες μου ήρθε ένα μειλ. Του είχα ζητήσει να μου στείλει απόδημους που έχουν δώσει συναίνεση στο κόμμα για χρήση των στοιχείων τους. Πίστευα ότι το αρχείο που μου ήρθε ήταν λίστα φίλων του κόμματος με συναίνεση των ανθρώπων. Δεν έχω καμία ανάγκη να ζητήσω από το κόμμα εκλογικούς καταλόγους, θα τους ζητούσα από το υπουργείο εσωτερικών, δε θα πήγαινα στο κόμμα», είπε μεταξύ άλλων η κ. Ασημακοπούλου που επιτέθηκε φραστικά στον συγκατηγορούμενό της, όταν προσπάθησε να τη διορθώσει:

«Αρκετά έχεις πει! Υπάρχει ένα όριο σεβασμού στην πορεία ανθρώπων, στην ηλικία των ανθρώπων, έκανα λάθος εκτίμηση και εμπιστεύτηκα το λάθος άνθρωπο», ειπε σε έντονο ύφος η πρώην ευρωβουλευτής.

Από την πλευρά του ο Νίκος Θεοδωρόπουλος δήλωσε «100% αθώος», «θύμα» της κατάστασης που δημιουργήθηκε, που λοιδορήθηκε και κανιβαλιστηκε και από το ίδιο του το κόμμα.

«Δε θυσιάστηκα απλά, κανιβαλίστηκα.Όσοι με έφεραν σε αυτή τη θέση, θα πληρώσουν γι αυτό. Αν δείτε τι έχω υποστεί…. Ο Θεοδωρόπουλος είναι κομιστής, μεταφορέας, σα να πήγα νύχτα στο Εσωτερικών κι εγώ δεν είχα καμία σχέση…. Δεν είναι απλά άδικο προς εμένα, προσπάθησαν να το συνδέσουν με την επιστολική ψήφο….Από το Μάρτιο έως τον Μάιο 2024 δέχθηκα ακραία πίεση να μη μιλήσω, να μην πω την αλήθεια, να μην πω τι έχει γίνει….» είπε, εξαπολύοντας εσωκομματικά πυρά ο κατηγορούμενος πρώην Γραμματέας Αποδήμων της ΝΔ.

Όπως ο ίδιος υποστήριξε, η Αννα Μισέλ Ασημακοπούλου, στις αρχές 2024 και λίγο πριν την έναρξη της προεκλογικής περιόδου για την ευρωβουλή, του ζήτησε τον εκλογικό κατάλογο των αποδήμων για τη χάραξη στρατηγικής για την επικοινωνία της μεταρρύθμισης για την επιστολική ψήφο. Η υπερασπιστική του θέση ήρθε σε αντίθεση με τα όσα υποστήριξε η Αννα Μισέλ Ασημακοπούλου, η οποία αρνήθηκε ότι ζήτησε τον εκλογικό κατάλογο από τον συγκατηγορούμενό της.

Από την πλευρά τους, οι άλλοι δύο κατηγορούμενοι, έδωσαν επίσης άλλη έξοδοι των γεγονότων. Ο πρώην Γενικός Γραμματέας Εσωτερικών, Μιχάλης Σταυριανουδάκης δήλωσε ότι δεν έδωσε καμία λίστα με στοιχεία των αποδήμων σε κανέναν, ενώ ο πρώην οργανωτικός γραμματέας τοπικής αυτοδιοίκησης της ΝΔ, είπε ότι ο κ. Σταυριανουδάκης του ζήτησε να προωθήσει ένα αρχείο στο Νίκο Θεοδωρόπουλο, χωρίς ποτέ να το ανοίξει, ούτε να γνωρίζει τι περιείχε.

Η εισαγγελική πρόταση θα εκφωνηθεί στις 16 Ιουνίου.