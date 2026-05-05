Ένοχος ο Παύλος Πολάκης για συκοφαντική δυσφήμιση του Σταμάτη Πουλή – Το Εφετείο του επέβαλε 5 μήνες φυλάκιση με αναστολή

Ο βουλευτής Χανίων του ΣΥΡΙΖΑ, Παύλος Πολάκης κρίθηκε από το Εφετείο ένοχος για το αδίκημα της συκοφαντικής δυσφήμισης κατά του Σταμάτη Πουλή του ΚΕΕΛΠΝΟ.

Το Εφετείο επέβαλε στον Παύλο Πολάκη ποινή 5 μηνών φυλάκισης με αναστολή, ενώ ο Σταμάτης Πούλης με ανάρτησή του ανέφερε πως κρίθηκε ομόφωνα ένοχος.

Συγκεκριμένα όπως τονίζει στην ανάρτησή του «ο Παύλος Πολάκης κηρύχθηκε ομόφωνα και τελεσίδικα ένοχος.

Για το αδίκημα της συκοφαντικής δύσφήμισης εναντίον μου!

Ποινή 5 μήνες φυλάκιση με αναστολή.

Πλέον υπάρχει μείζον πολιτικό θέμα τόσο για τον ίδιο τον Πολάκη όσο και τον ΣΥΡΙΖΑ».

Ο @pavpol2222 κηρύχθηκε ομόφωνα και τελεσίδικα ΕΝΟΧΟΣ για το αδίκημα της συκοφαντικής δύσφήμισης εναντίον μου!

Ποινή 5 μήνες φυλάκιση με αναστολή.

Πλέον υπάρχει μείζον πολιτικό θέμα τόσο για τον ίδιο τον Πολάκη όσο και τον @syriza_gr pic.twitter.com/9UMMIMkvHi — Σταμάτης Πουλής (@stamatispoulis) May 5, 2026

Γεωργιάδης: Δεν πέρασε ο εκβιασμός Πολάκη

Στο θέμα αναφέρθηκε και ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης ο οποίος μεταξύ άλλων ανέφερε ότι «σε κανένα θέμα δεν δικαιώθηκε και το Δικαστήριο πουθενά δεν είπε ότι έλεγε την αλήθεια, όπως ψευδώς ισχυρίστηκε.

Την έλλειψη υποκειμενικού δόλου αναγνώρισε σε κάποια το Δικαστήριο, με το αιτιολογικό ότι όταν τα έλεγε, πίστευε ότι ήταν αλήθεια, λόγω των προκαταρκτικών εξετάσεων. Δεν αναγνώρισε δηλαδή δόλο. Τίποτε άλλο».

«Ο εκβιασμός του Παύλου Πολάκη δεν πέρασε και εμείς οφείλουμε να καταδικάσουμε πολιτικά και στην κάλπη αυτές τις συμπεριφορές, ώστε να μην τις ξαναζήσουμε ποτέ» κατέληξε.

Αναλυτικά η ανάρτηση: «Η σημερινή Ομόφωνη και πλέον Τελεσίδικη καταδίκη του Παύλου Πολάκη για το αδίκημα της συκοφαντικής δυσφήμισης εναντίον του Σταμάτη Πουλή, αποτελεί μείζον πολιτικό θέμα τόσο για τον ίδιο τον Παύλο Πολάκη όσο και για τον ΣΥΡΙΖΑ.

Σε κανένα θέμα δεν δικαιώθηκε και το Δικαστήριο πουθενά δεν είπε ότι έλεγε την αλήθεια, όπως ψευδώς ισχυρίστηκε. Άλλωστε όλες του οι σχετικές καταγγελίες έχουν μετάκλητα απορριφθεί από την Δικαιοσύνη και σε καμμία δεν μπορεί να επανέλθει. Την έλλειψη υποκειμενικού δόλου αναγνώρισε σε κάποια το Δικαστήριο, με το αιτιολογικό ότι όταν τα έλεγε, πίστευε ότι ήταν αλήθεια, λόγω των προκαταρκτικών εξετάσεων. Δεν αναγνώρισε δηλαδή δόλο. Τίποτε άλλο.

Η επίδικη ανάρτηση με την οποία εκβίαζε απροκάλυπτα και δημόσια έναν απλό πολίτη με την απειλή ότι θα τον βάλει φυλακή, συμπυκνώνει όχι μόνο την ουσία της καταδίκης του, αλλά επιπλέον αναδεικνύει το ποιόν του και τον τρόπο με τον οποίο πολιτεύτηκαν στο ΣΥΡΙΖΑ όλα αυτά τα χρόνια.

Η σημερινή Ομόφωνη και πλέον Τελεσίδικη καταδίκη του @pavpol2222 για το αδίκημα της συκοφαντικής δυσφήμισης εναντίον του @stamatispoulis , αποτελεί μείζον πολιτικό θέμα τόσο για τον ίδιο τον Παύλο Πολάκη όσο και για τον ΣΥΡΙΖΑ.

Σε κανένα θέμα δεν δικαιώθηκε και το Δικαστήριο… — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) May 5, 2026

Πλέον όχι μόνο όλες οι καταγγελίες του για το ΚΕΕΛΠΝΟ έχουν εξετασθεί από την Δικαιοσύνη και έχουν απορριφθεί τελεσίδικα (προσλήψεις, επικοινωνιακές εκστρατείες, σίτιση οροθετικών κλπ) αλλά και το δικαστήριο τον έκρινε ένοχο παρά την προσπάθειά του με νομικίστικα τερτίπια να οδηγήσει την υπόθεση σε παραγραφή.

Η δε ποινή του σε 5 μήνες φυλακή με 3ετή αναστολή σημαίνει, ότι για τα επόμενα 3 χρόνια αν καταδικαστεί ξανά, που θα καταδικαστεί στην δική μου δίκη εκτός αν προσπαθήσει να παίρνει επί 3 χρόνια αναβολές, θα εκτίσει την ποινή του.

Ο εκβιασμός του Παύλου Πολάκη δεν πέρασε και εμείς οφείλουμε να καταδικάσουμε πολιτικά και στην κάλπη αυτές τις συμπεριφορές, ώστε να μην τις ξαναζήσουμε ποτέ».

Η εκδοχή του Παύλου Πολάκη

Ο Παύλος Πολάκης από την πλευρά του αναφέρει για την απόφαση του Εφετείου πως «το δικαστήριο,το Εφετείο μετά από 5 δικάσιμες , τελείωσε. Αθώος ,για τις κατηγορίες της συκοφαντικής δυσφήμισης για όλα όσα κατήγγειλα για τη δράση της συμμορίας Πουλή -Θεοφιλατου κλπ για το ΚΕΕΛΠΝΟ.

Το δικαστήριο δέχθηκε πως οι καταγγελίες μου για τους διορισμούς του Άδωνι,τη διαφημιστική δαπάνη,τις φακές των 12,5 ευρώ , τη συντήρηση του κτιρίου της Δομής Οροθετικών του ΚΕΕΛΠΝΟ κλπ ,ήταν αληθή γεγονότα και όχι συκοφαντία!!!

Όμως δυστυχώς το δικαστήριο με έκρινε ένοχο γιατί είχα κατηγορήσει τη συμμορία «πως βάζει πρώην δικαστικούς για συνηγόρους για να πέσει στα μαλακά». Και όντως το 2018-19 είχαν για δικηγόρο την πρώην δικαστικό την Σαλμά!!

Το δικαστήριο αυτό το θεώρησε συκοφαντία(;;;) και με καταδίκασαν ,για αυτό και μόνο για αυτό,σε 5 μήνες ,με αναστολή βέβαια! (από 12 μήνες το πρωτόδικο που είχε γίνει ερήμην μου).

Το τρομερό: Ο Εισαγγελέας είχε προτείνει αθώωση για όλα τα σκέλη ,άλλα προφανώς νίκησε η «αλληλεγγύη»των δικαστών…

Υγ .Συνεχίζουμε! Πιο δυνατά και μέχρι τέλους!!!»