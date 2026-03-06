Επαναπατρισμός Ελλήνων από τη Μέση Ανατολή: Στη Μονάδα Διαχείρισης Κρίσεων του ΥΠΕΞ ο Γεραπετρίτης για τον συντονισμό των επιχειρήσεων

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται, υπό τον συντονισμό του υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη, οι επιχειρήσεις επαναπατρισμού Ελλήνων πολιτών από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Κατάρ και άλλες χώρες της Μέσης Ανατολής, καθώς η κρίση στην περιοχή και οι συνέπειες του πολέμου θέτουν σε διαρκή δοκιμασία τις δυνατότητες της ελληνικής διπλωματικής υπηρεσίας.

Ο Γιώργος Γεραπετρίτης βρέθηκε στη Μονάδα Διαχείρισης Κρίσεων του υπουργείου Εξωτερικών, από όπου παρακολουθεί και συντονίζει τις επιχειρήσεις επαναπατρισμού, ενώ βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τους ομολόγους του στην ευρύτερη περιοχή, με στόχο να εξασφαλιστούν οι αναγκαίες συνθήκες για την ασφαλή επιστροφή των Ελλήνων πολιτών από χώρες της Μέσης Ανατολής.

Στις 2.500 οι αιτήσεις

Νωρίτερα, ο υφυπουργός Εξωτερικών Γιάννης Λοβέρδος, μιλώντας στην ΕΡΤ, χαρακτήρισε την επιχείρηση μία από τις πιο απαιτητικές που έχει κληθεί να διαχειριστεί η ελληνική διπλωματική υπηρεσία. Όπως ανέφερε, το μεγαλύτερο βάρος εντοπίζεται στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και στο Κατάρ, όπου εκατοντάδες Έλληνες παραμένουν εγκλωβισμένοι. Μόνον οι τουρίστες που παγιδεύτηκαν σε ενδιάμεσες πτήσεις στο Ντουμπάι και στο Αμπου Ντάμπι υπολογίζονται σε περίπου 1.600, ενώ οι συνολικές αιτήσεις επαναπατρισμού έχουν φθάσει τις 2.500. Σε αυτούς προστίθενται και χιλιάδες μόνιμοι κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής.

Με ειδικές πτήσεις και οδικώς ο επαναπατρισμός των Ελλήνων

Μέχρι στιγμής, 315 Έλληνες έχουν επιστρέψει με ασφάλεια στη χώρα, είτε οδικώς είτε με ειδικές πτήσεις. Την Πέμπτη, 5 Μαρτίου 2026, επέστρεψαν 91 πολίτες από το Αμπου Ντάμπι, 101 από το Ντουμπάι, 113 από τη Σάρτζα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και 10 από τα Ιεροσόλυμα, έπειτα από συντονισμένες ενέργειες του υπουργείου Εξωτερικών και των ελληνικών πρεσβειών στην περιοχή.

Παράλληλα, το υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε ότι εξασφαλίστηκε αεροσκάφος της Emirates για την πραγματοποίηση ειδικής πτήσης από το Ντουμπάι προς την Αθήνα, το Σάββατο 7 Μαρτίου 2026. Το υπουργείο καλεί τους Έλληνες πολίτες που βρίσκονται στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και εξακολουθούν να επιθυμούν να επαναπατριστούν να αποστείλουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση sec.gen@mfa.gr τα στοιχεία τους —ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, ημερομηνία γέννησης, αριθμό διαβατηρίου, τηλέφωνο επικοινωνίας και e-mail— με την ένδειξη «ΕΠΑΝΑΠΑΤΡΙΣΜΟΣ EMIRATES» στο θέμα του μηνύματος.