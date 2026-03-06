Πολιτική

Επαναπατρισμός Ελλήνων από τη Μέση Ανατολή: Στη Μονάδα Διαχείρισης Κρίσεων του ΥΠΕΞ ο Γεραπετρίτης για τον συντονισμό των επιχειρήσεων

Περίπου 2.500 αιτήματα έχουν υποβληθεί έως τώρα, 315 Ελληνες έχουν ήδη επιστρέψει με ασφάλεια, ενώ για το Σάββατο (07.03.2026) έχει προγραμματιστεί ειδική πτήση της Emirates από το Ντουμπάι προς την Αθήνα
Γιώργος Γεραπετρίτης
Υπό τον συντονισμό Γεραπετρίτη οι επιχειρήσεις επαναπατρισμού Ελλήνων από τη Μέση Ανατολή (Πηγή φωτογραφίας: Χ/ @GreeceMFA)

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται, υπό τον συντονισμό του υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη, οι επιχειρήσεις επαναπατρισμού Ελλήνων πολιτών από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Κατάρ και άλλες χώρες της Μέσης Ανατολής, καθώς η κρίση στην περιοχή και οι συνέπειες του πολέμου θέτουν σε διαρκή δοκιμασία τις δυνατότητες της ελληνικής διπλωματικής υπηρεσίας.

Ο Γιώργος Γεραπετρίτης βρέθηκε στη Μονάδα Διαχείρισης Κρίσεων του υπουργείου Εξωτερικών, από όπου παρακολουθεί και συντονίζει τις επιχειρήσεις επαναπατρισμού, ενώ βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τους ομολόγους του στην ευρύτερη περιοχή, με στόχο να εξασφαλιστούν οι αναγκαίες συνθήκες για την ασφαλή επιστροφή των Ελλήνων πολιτών από χώρες της Μέσης Ανατολής.

Στις 2.500 οι αιτήσεις

Νωρίτερα, ο υφυπουργός Εξωτερικών Γιάννης Λοβέρδος, μιλώντας στην ΕΡΤ, χαρακτήρισε την επιχείρηση μία από τις πιο απαιτητικές που έχει κληθεί να διαχειριστεί η ελληνική διπλωματική υπηρεσία. Όπως ανέφερε, το μεγαλύτερο βάρος εντοπίζεται στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και στο Κατάρ, όπου εκατοντάδες Έλληνες παραμένουν εγκλωβισμένοι. Μόνον οι τουρίστες που παγιδεύτηκαν σε ενδιάμεσες πτήσεις στο Ντουμπάι και στο Αμπου Ντάμπι υπολογίζονται σε περίπου 1.600, ενώ οι συνολικές αιτήσεις επαναπατρισμού έχουν φθάσει τις 2.500. Σε αυτούς προστίθενται και χιλιάδες μόνιμοι κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής.

Δείτε στο live του newsit.gr όλες τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

Με ειδικές πτήσεις και οδικώς ο επαναπατρισμός των Ελλήνων 

Μέχρι στιγμής, 315 Έλληνες έχουν επιστρέψει με ασφάλεια στη χώρα, είτε οδικώς είτε με ειδικές πτήσεις. Την Πέμπτη, 5 Μαρτίου 2026, επέστρεψαν 91 πολίτες από το Αμπου Ντάμπι, 101 από το Ντουμπάι, 113 από τη Σάρτζα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και 10 από τα Ιεροσόλυμα, έπειτα από συντονισμένες ενέργειες του υπουργείου Εξωτερικών και των ελληνικών πρεσβειών στην περιοχή.

Παράλληλα, το υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε ότι εξασφαλίστηκε αεροσκάφος της Emirates για την πραγματοποίηση ειδικής πτήσης από το Ντουμπάι προς την Αθήνα, το Σάββατο 7 Μαρτίου 2026. Το υπουργείο καλεί τους Έλληνες πολίτες που βρίσκονται στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και εξακολουθούν να επιθυμούν να επαναπατριστούν να αποστείλουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση sec.gen@mfa.gr τα στοιχεία τους —ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, ημερομηνία γέννησης, αριθμό διαβατηρίου, τηλέφωνο επικοινωνίας και e-mail— με την ένδειξη «ΕΠΑΝΑΠΑΤΡΙΣΜΟΣ EMIRATES» στο θέμα του μηνύματος.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Πολιτική
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
183
156
85
77
73
Πολιτική: Περισσότερα άρθρα
Νικήτας Κακλαμάνης για τις φωτογραφίες της Καισαριανής: Μνημείο της νεότερης ιστορίας και οδηγός συλλογικής μνήμης
Ο πρόεδρος της Βουλής εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι η έκθεση του πολύτιμου αυτού υλικού από το υπουργείο Πολιτισμού θα γίνει με τον καλύτερο δυνατό σχεδιασμό
Φωτογραφίες 200 της Καισαριανής
Ανδρουλάκης: Η Κύπρος να στηριχτεί από όλη την Ευρώπη, λάθος η απόλυτη κάθετη ταύτιση του Μητσοτάκη με τον Νετανιάχου
Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ζητεί στήριξη της Λευκωσία από το σύνολο της ΕΕ, απορρίπτει την επίθεση ΗΠΑ και Ισραήλ στο Ιράν και ασκεί σφοδρή κριτική στον πρωθυπουργό
Οι φρεγάτες «Ψαρά» και «Κίμων» πλέουν ανοιχτά της Λεμεσού, στην Κύπρο
Τηλεφωνική επικοινωνία Μητσοτάκη με τον πρόεδρο της Παλαιστινιακής Αρχής Μαχμούντ Αμπάς για τη Μέση Ανατολή
Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε την ανάγκη να αποτραπεί περαιτέρω κλιμάκωση, εξέφρασε ανησυχία για την κατάσταση στη Δυτική Όχθη και έθεσε την ανάγκη να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη ροή ανθρωπιστικής βοήθειας προς τη Γάζα
Μητσοτάκης και Μαχμούντ Αμπάς
Πλεύρης: Συνάντηση με την Ευρωπαϊκή Εβραϊκή Ένωση – Κεντρικά θέματα η διαχείριση των μεταναστευτικών ροών και η αύξηση των αντισημιτικών επιθέσεων στην Ευρώπη
Υπογράμμισε ότι η προστασία της εβραϊκής κοινότητας αποτελεί αδιαπραγμάτευτη υποχρέωση των κρατών-μελών
Θάνος Πλεύρης
Κοντογεώργης για εξελίξεις στη Μέση Ανατολή: Η ελληνική οικονομία δεν είναι φτερό στον άνεμο, ακόμη αδιόρατες οι συνέπειες του πολέμου
Ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ μιλά για ελέγχους στην αγορά, ετοιμότητα απέναντι σε πιθανές ανατιμήσεις στην ενέργεια και την εφοδιαστική αλυσίδα, ενώ απορρίπτει τα σενάρια περί ελληνικής εμπλοκής σε επιθετικές ενέργειες
Καύσιμα
Αίτημα Κουτσούμπα στο ΥΠΠΟ για παραχώρηση ψηφιακού αντιγράφου στο ΚΚΕ με τις φωτογραφίες των 200 της Καισαριανής
Στην επιστολή του προς τη Λίνα Μενδώνη, ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ κάνει λόγο για τεκμήρια ιδιαίτερης ιστορικής βαρύτητας που πρέπει να αξιοποιηθούν προς όφελος της ιστορικής μνήμης και γνώσης
Φωτογραφίες 200 της Καισαριανής
Newsit logo
Newsit logo