Επικό βίντεο Ανδρουλάκη για το κυκλοφοριακό: «Θα φτάσουμε πριν τα 10 χρόνια»

Με ένα χιουμοριστικό βίντεο που ανέβασε στο TikTok, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, αναφέρεται στο οξύ κυκλοφοριακό πρόβλημα της Αττικής, ασκώντας κριτική στην κυβέρνηση για καθυστερήσεις και εξαγγελίες χωρίς αντίκρισμα.

Το βίντεο εκτυλίσσεται μέσα σε αυτοκίνητο, με τον ίδιο τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ να είναι κολλημένος στην κίνηση. «Με τόση κίνηση, θα φτάσουμε ποτέ;» τον ρωτούν.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Σίγουρα θα φτάσουμε πριν τα 10 χρόνια που χρειάζονται για να υλοποιηθούν τα έργα που εξήγγειλε η κυβέρνηση την προηγούμενη εβδομάδα» απαντά σκωπτικά ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

@nikos.androulakis Πώς πας από το κυκλοφοριακό ζήτημα στο ζητούμενο κάθε πολίτη για αξιόπιστη και γρήγορη μετακίνηση μέσα στη πόλη; Χωρίς -άλλα 10 χρόνια- αναμονή. Ετσι, για την αλλαγή. ♬ πρωτότυπος ήχος – Nikos Androulakis

Ο χρόνος κυλά, αλλά το αυτοκίνητο παραμένει καθηλωμένο στην κίνηση. «Από υπομονή δεν ξέρω, αλλά από αναμονή καλά πάμε», σχολιάζει κάποιος στο αυτοκίνητο.

«Καλά πάμε μόνο όταν πάμε μπροστά. Για να πάμε μπροστά, χρειαζόμαστε Πολιτική Αλλαγή» απαντά ο Νίκος Ανδρουλάκης και παρουσιάζει τις βασικές προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για την αντιμετώπιση του κυκλοφοριακού.