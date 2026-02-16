Επιστολή Κουτσούμπα προς Κακλαμάνη, Λιβάνιο και Μενδώνη για τις φωτογραφίες των εκτελεσθέντων της Καισαριανής: Να επιστραφούν στον ελληνικό λαό

Με επιστολή του προς τον πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη και τους υπουργούς Εσωτερικών Θεόδωρο Λιβάνιο και Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, ο γενικός γραμματέας της Κ.Ε. του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, ζητεί την άμεση κινητοποίηση της Πολιτείας για τις φωτογραφίες που φέρονται να αποτυπώνουν τις τελευταίες στιγμές των 200 εκτελεσμένων κομμουνιστών στην Καισαριανή, την Πρωτομαγιά του 1944, τα οποία εντοπίστηκαν σε δημοπρασία στο eBay.

Στην επιστολή, με ημερομηνία 16 Φεβρουαρίου 2026, ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας χαρακτηρίζει τις φωτογραφίες «ιστορικά τεκμήρια και ντοκουμέντα ανεκτίμητης αξίας», υπογραμμίζοντας ότι αποτυπώνουν «μία από τις κορυφαίες στιγμές της αντικατοχικής πάλης» και πως η θέση τους «δεν είναι στο εμπόριο, σε ιδιωτικές συλλογές και δημοπρασίες με αβέβαιη την κατάληξή τους», αλλά «στην πατρίδα μας», ως «αδιάψευστος μάρτυρας» των αγώνων και θυσιών του ελληνικού λαού. Ο Δημήτρης Κουτσούμπας, επίσης, ένα «συγκινητικό και πρωτόγνωρο παλλαϊκό αίτημα», όπως το περιγράφει, στο οποίο –κατά τον ίδιο– συμπεριλαμβάνονται συγγενείς και απόγονοι των 200 εκτελεσμένων της Καισαριανής, ζητώντας πρωτοβουλίες ώστε τα ντοκουμέντα να «επιστραφούν και να αποδοθούν στον ελληνικό λαό». Σημειώνει ακόμη ότι το γεγονός πως η «συντριπτική πλειοψηφία» των εκτελεσμένων ήταν μέλη και στελέχη του ΚΚΕ καθιστά «ακόμη μεγαλύτερη» την ευθύνη του κόμματος να ανταποκριθεί στο αίτημα.

Κεντρικό αίτημα της επιστολής του γγ της ΚΕ του ΚΚΕ είναι είναι η Βουλή των Ελλήνων να προχωρήσει «σε όλες τις απαραίτητες νομικές και άλλες ενέργειες» ώστε να σταματήσει η δημοπράτηση των φωτογραφιών, τις οποίες χαρακτηρίζει και «πειστήρια των ναζιστικών εγκλημάτων πολέμου» κατά της χώρας. Παράλληλα, ζητεί να περιέλθουν στην κατοχή της Βουλής και, στη συνέχεια, «με γνώμονα την καλύτερη δυνατή αξιοποίησή τους προς όφελος της ιστορικής μνήμης», να αποδοθούν στο Μουσείο Εθνικής Αντίστασης του Δήμου Καισαριανής, στον Δήμο Χαϊδαρίου και στο ΚΚΕ, «ανοιχτά και προσιτά στον λαό και τη νεολαία». Υπενθυμίζει, δε, ότι στο ιστορικό αρχείο του ΚΚΕ φυλάσσονται ήδη σημειώματα, γράμματα και προσωπικά αντικείμενα των 200 εκτελεσμένων.

Η επιστολή του Δημήτρη Κουτσούμπα

«Προς:

τον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων, κ. Νικήτα Κακλαμάνη

τον Υπουργό Εσωτερικών, κ. Θεόδωρο Λιβάνιο

την Υπουργό Πολιτισμού, κ. Λίνα Μενδώνη

Αθήνα, 16/02/26

Κύριε Πρόεδρε,

Κυρία & Κύριε Υπουργέ,

Οι φωτογραφίες, που είδαν το φως της δημοσιότητας και αφορούν τις τελευταίες στιγμές των 200 κομμουνιστών, πριν την εκτέλεση τους από τους ναζί κατακτητές στην Καισαριανή, την Πρωτομαγιά του 1944, αποτελούν ιστορικά τεκμήρια και ντοκουμέντα ανεκτίμητης αξίας.

Αποτυπώνουν μια από τις κορυφαίες στιγμές της αντικατοχικής πάλης κι αντιστασιακής εποποιίας του λαού μας. Συνεπώς η θέση τους δεν είναι στο εμπόριο, σε ιδιωτικές συλλογές και δημοπρασίες με αβέβαιη την κατάληξη τους, αλλά στην πατρίδα μας ως αδιάψευστος μάρτυρας των ηρωικών αγώνων και θυσιών του ελληνικού λαού.

Τις τελευταίες ημέρες, άλλωστε, γινόμαστε μάρτυρες ενός πραγματικά συγκινητικού και πρωτόγνωρου παλλαϊκού αιτήματος, το οποίο εκφράζουν και πολλοί συγγενείς, απόγονοι των εκτελεσμένων, ζητώντας να υπάρχει κάποια πρωτοβουλία, έτσι ώστε τα ιστορικά αυτά ντοκουμέντα να επιστραφούν και να αποδοθούν στον ελληνικό λαό. Το γεγονός ότι η συντριπτική πλειοψηφία των εκτελεσμένων ήταν μέλη και στελέχη του ΚΚΕ και η θυσία τους είναι αναπόσπαστο κομμάτι της ιστορίας του Κόμματός μας, κάνει για εμάς ακόμη μεγαλύτερη την ευθύνη να ανταποκριθούμε σε αυτό το αίτημα.

Δεδομένου ότι τα ντοκουμέντα αυτά βρίσκονται σε ηλεκτρονική δημοπρασία, θεωρούμε σημαντικό η Βουλή των Ελλήνων να προβεί σε όλες τις απαραίτητες νομικές και άλλες ενέργειες προκειμένου να σταματήσει η δημοπράτηση των συγκεκριμένων φωτογραφιών, που αποτελούν εκτός των άλλων και πειστήρια των ναζιστικών εγκλημάτων πολέμου κατά της χώρας μας, όπως επίσης και να περιελθουν αυτές στην κατοχή της Βουλής των Ελλήνων.

Στη συνέχεια και με γνώμονα την καλύτερη δυνατή αξιοποίησή τους προς όφελος της ιστορικής μνήμης και γνώσης και με τρόπο που να αρμόζει στη θυσία των εκτελεσμένων, τα συγκεκριμένα αρχεία θα πρέπει να αποδοθούν στο Μουσείο Εθνικής Αντίστασης του Δήμου Καισαριανής, το Δήμο Χαϊδαρίου και το ΚΚΕ, ανοιχτά και προσιτά στον λαό και τη νεολαία. Θυμίζουμε ότι στο ιστορικό αρχείο του ΚΚΕ βρίσκονται ήδη σημειώματα, γράμματα κι άλλα προσωπικά αντικείμενα των 200 κομμουνιστών της Καισαριανής.

Στη διάθεση σας,

Δημήτρης Κουτσούμπας

Γ.Γ. της Κ.Ε. του ΚΚΕ & Πρόεδρος της Κ.Ο. του ΚΚΕ».