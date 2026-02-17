Επιστολική ψήφος: Στη Βουλή το νομοσχέδιο, προβλέπεται η δημιουργία εκλογικής περιφέρειας Απόδημου Ελληνισμού

Κατατέθηκε στη Βουλή από τον υπουργό Εσωτερικών Θοδωρή Λιβάνιο το σχέδιο νόμου με τίτλο «Ορισμός εκλογικής περιφέρειας Απόδημου Ελληνισμού – Διευκόλυνση άσκησης εκλογικού δικαιώματος εκλογέων εκτός Επικράτειας μέσω επιστολικής ψήφου για τις βουλευτικές εκλογές».

Κεντρική πρόβλεψη του νομοσχεδίου είναι η επέκταση της επιστολικής ψήφου –που εφαρμόστηκε στις ευρωεκλογές της 9ης Ιουνίου 2024– και στις βουλευτικές εκλογές για τους εκλογείς που βρίσκονται στο εξωτερικό. Παράλληλα, θεσπίζεται διακριτή εκλογική περιφέρεια Απόδημου Ελληνισμού με τρεις έδρες, ώστε οι εκλογείς του εξωτερικού να εκλέγουν τους δικούς τους εκπροσώπους στο εθνικό Κοινοβούλιο, με την κατανομή να υπολογίζεται όπως και στις λοιπές τριεδρικές περιφέρειες.

Ωστόσο, για να ισχύσει η ρύθμιση στις εθνικές εκλογές του 2027 απαιτείται πλειοψηφία δύο τρίτων των βουλευτών (άρθρο 51 παρ. 4 του Συντάγματος). Σε περίπτωση που δεν συγκεντρωθεί η απαιτούμενη πλειοψηφία, παραμένει το ισχύον πλαίσιο, δηλαδή η ψήφος με φυσική παρουσία σε εκλογικά τμήματα του εξωτερικού.

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, η πρώτη κοινή συνεδρίαση της Διαρκούς Επιτροπής Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης και της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Ελληνισμού της Διασποράς έχει οριστεί για την Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου 2026, στις 13.00, ενώ η συζήτηση στην Ολομέλεια εκτιμάται ότι θα πραγματοποιηθεί την πρώτη εβδομάδα του Μαρτίου. Προηγήθηκε διάλογος με τα κόμματα και τρεις συνεδριάσεις άτυπης διακομματικής επιτροπής.

Κυβερνητικές πηγές σημειώνουν ότι η εμπειρία της επιστολικής ψήφου στις ευρωεκλογές κατέδειξε πως είναι εφικτή η διευκόλυνση των εκλογέων που διαμένουν στο εξωτερικό, ενισχύοντας, όπως υπογραμμίζεται, τους δεσμούς τους με την Ελλάδα.