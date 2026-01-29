Πολιτική

Επιστολική ψήφος στις βουλευτικές εκλογές: Η πρόταση της κυβέρνησης για τους απόδημους, τι αλλάζει στις έδρες

Τις βασικές προβλέψεις του ν/σ του ΥΠΕΣ παρουσίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, κάνοντας λόγο για δύο βασικές αλλαγές
Στιγμιότυπο από τις ευρωεκλογές 2024
Στιγμιότυπο από τις ευρωεκλογές 2024 (ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI)

Με στόχο να τεθεί σε εφαρμογή από τις κάλπες του 2027, η κυβέρνηση ανοίγει τον δρόμο για την επιστολική ψήφο των Ελλήνων του εξωτερικού και στις βουλευτικές εκλογές, συνδυάζοντάς την με τη δημιουργία ειδικής εκλογικής περιφέρειας για τον απόδημο Ελληνισμό.

Τις βασικές προβλέψεις του νομοσχεδίου του υπουργείου Εσωτερικών παρουσίασε στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών το μεσημέρι της Πέμπτης (29.01.2026) ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για «δύο βασικές μεταρρυθμίσεις» που αποσκοπούν στη διευκόλυνση άσκησης του εκλογικού δικαιώματος των απόδημων.

Η πρώτη αλλαγή αφορά τη θεσμοθέτηση επιστολικής ψήφου στις βουλευτικές εκλογές, αποκλειστικά για όσους βρίσκονται εκτός Ελλάδας. Η δεύτερη προβλέπει τη σύσταση Εκλογικής Περιφέρειας Απόδημου Ελληνισμού με τρεις έδρες, ώστε οι απόδημοι να εκλέγουν τους δικούς τους εκπροσώπους στο Κοινοβούλιο.

Κρίσιμο σημείο για το χρονοδιάγραμμα εφαρμογής αποτελεί η απαίτηση αυξημένης πλειοψηφίας 2/3, δηλαδή 200 βουλευτών. Εφόσον εξασφαλιστεί, η επιστολική ψήφος για τους εκτός επικράτειας εκλογείς θα μπορεί να εφαρμοστεί ήδη από τις εκλογές του 2027, ενώ ταυτόχρονα θα ενεργοποιηθεί και η νέα περιφέρεια με τις τρεις έδρες. Σε περίπτωση που η αναγκαία πλειοψηφία δεν συγκεντρωθεί, η ρύθμιση για την εκλογική περιφέρεια των αποδήμων θα μετατεθεί για τις μεθεπόμενες εκλογές, όπως διευκρίνισε ο Παύλος Μαρινάκης.

Σύμφωνα με τα όσα ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, η κατανομή των τριών εδρών θα ακολουθεί το μοντέλο των τριεδρικών περιφερειών της επικράτειας, «με τον ίδιο τρόπο» που εφαρμόζεται σε αντίστοιχες περιπτώσεις, όπως η Αργολίδα, η Λακωνία ή η Αρκαδία.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Πολιτική
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
136
105
101
75
70
Πολιτική: Περισσότερα άρθρα
Στέφανος Τζουμάκας στην εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ: Διαχρονική άγρια διαφθορά με πανωγραψίματα και κομπίνες – Το υπουργείο Γεωργίας όταν ανέλαβα ήταν λογιστήριο
Ο πρώην υπουργός μίλησε για ένα διαχρονικό «πάρτι» με διαχρονικές ευθύνες στην διαχείριση των αγροτικών επιδοτήσεων
Ο Στέφανος Τζουμάκας
Μαρινάκης για Λαζαρίδη: Ουδέποτε τον «άδειασε» ο Γεραπετρίτης, στο ΠΑΣΟΚ δεν πρέπει να μιλάνε για τα Ίμια
Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απέδωσε την ένταση σε «παραποίηση» δηλώσεων και σε «τίτλους που δεν έχουν σχέση με την πραγματικότητα για τη δημιουργία εντυπώσεων»
Μακάριος Λαζαρίδης
Ο Αλέξανδρος Αυλωνίτης ανακοίνωσε την αποχώρησή του από το Κίνημα Δημοκρατίας με επίθεση κατά Κασσελάκη
«Είναι αδύνατον να συναινέσω με την ανοχή μου στην αλλαγή πορείας ενός Κινήματος που γεννήθηκε με κύριο σύνθημα τη Συμμετοχική Δημοκρατία και μεταλλάσσεται σε ένα αμιγώς προσωποκεντρικό κόμμα», αναφέρει
Ο Αλέξανδρος Αυλωνίτης 11
Newsit logo
Newsit logo