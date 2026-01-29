Επιστολική ψήφος στις βουλευτικές εκλογές: Η πρόταση της κυβέρνησης για τους απόδημους, τι αλλάζει στις έδρες

Με στόχο να τεθεί σε εφαρμογή από τις κάλπες του 2027, η κυβέρνηση ανοίγει τον δρόμο για την επιστολική ψήφο των Ελλήνων του εξωτερικού και στις βουλευτικές εκλογές, συνδυάζοντάς την με τη δημιουργία ειδικής εκλογικής περιφέρειας για τον απόδημο Ελληνισμό.

Τις βασικές προβλέψεις του νομοσχεδίου του υπουργείου Εσωτερικών παρουσίασε στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών το μεσημέρι της Πέμπτης (29.01.2026) ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για «δύο βασικές μεταρρυθμίσεις» που αποσκοπούν στη διευκόλυνση άσκησης του εκλογικού δικαιώματος των απόδημων.

Η πρώτη αλλαγή αφορά τη θεσμοθέτηση επιστολικής ψήφου στις βουλευτικές εκλογές, αποκλειστικά για όσους βρίσκονται εκτός Ελλάδας. Η δεύτερη προβλέπει τη σύσταση Εκλογικής Περιφέρειας Απόδημου Ελληνισμού με τρεις έδρες, ώστε οι απόδημοι να εκλέγουν τους δικούς τους εκπροσώπους στο Κοινοβούλιο.

Κρίσιμο σημείο για το χρονοδιάγραμμα εφαρμογής αποτελεί η απαίτηση αυξημένης πλειοψηφίας 2/3, δηλαδή 200 βουλευτών. Εφόσον εξασφαλιστεί, η επιστολική ψήφος για τους εκτός επικράτειας εκλογείς θα μπορεί να εφαρμοστεί ήδη από τις εκλογές του 2027, ενώ ταυτόχρονα θα ενεργοποιηθεί και η νέα περιφέρεια με τις τρεις έδρες. Σε περίπτωση που η αναγκαία πλειοψηφία δεν συγκεντρωθεί, η ρύθμιση για την εκλογική περιφέρεια των αποδήμων θα μετατεθεί για τις μεθεπόμενες εκλογές, όπως διευκρίνισε ο Παύλος Μαρινάκης.

Σύμφωνα με τα όσα ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, η κατανομή των τριών εδρών θα ακολουθεί το μοντέλο των τριεδρικών περιφερειών της επικράτειας, «με τον ίδιο τρόπο» που εφαρμόζεται σε αντίστοιχες περιπτώσεις, όπως η Αργολίδα, η Λακωνία ή η Αρκαδία.