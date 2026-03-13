Επίθεση Μωραΐτη σε Τσίπρα για ξεπατικωτούρα συνθήματος από το 2023: «Ας τους πει κάποιος ότι δεν είναι αστείο»

Ο στιχουργός κατηγόρησε τον πρώην πρωθυπουργό για ανακύκλωση του ίδιου αφηγήματος, με αφορμή ανάρτησή του για την «Ενεργειακή Δημοκρατία»
Ο πρώην πρωθυπουργός και πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Τσίπρας (Πηγή φωτογραφίας: EUROKINISSI)

Σφοδρή επίθεση κατά του Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε ο στιχουργός Νίκος Μωραΐτης, με αφορμή το σύνθημα που χρησιμοποίησε ο πρώην πρωθυπουργός και πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ σε ανάρτησή του στα social media, το οποίο, όπως επισήμανε, παραπέμπει ευθέως σε αντίστοιχο μήνυμα του 2023.

Ο Νίκος Μωραΐτης, με ανάρτησή του, σχολίασε δηκτικά την επαναφορά του συγκεκριμένου συνθήματος από τον πρώην πρωθυπουργό και πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξη Τσίπρα, γράφοντας: «Αν μιλάει κάποιος μαζί τους, ας τους πει ότι δεν είναι αστείο. 2023: Ξέρουμε, μπορούμε. 2026: Θέλουμε, ξέρουμε, μπορούμε».

 

Η αντίδρασή του ήρθε μετά από ανάρτηση του Αλέξη Τσίπρα, στην οποία ο πρώην πρωθυπουργός παρουσίασε, όπως ανέφερε, έναν σχεδιασμό που δεν αφορά «την έκτακτη συγκυρία», αλλά «μια εναλλακτική στρατηγική για τη δίκαιη μετάβαση», την οποία έχει επεξεργαστεί η ομάδα Ενέργειας του Ινστιτούτου του.

Στην ίδια παρέμβαση, ο Αλέξης Τσίπρας έθεσε ως στόχο «την ανατροπή της Ενεργειακής Ολιγαρχίας και τη σταδιακή αντικατάστασή της από την Ενεργειακή Δημοκρατία», κάνοντας ειδική αναφορά στις ενεργειακές κοινότητες και στη δυνατότητα συμμετοχής των πολιτών σε σχήματα που, κατά την εκτίμησή του, θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε μείωση του ενεργειακού κόστους για τα νοικοκυριά.

 

Την ανάρτησή του έκλεισε με τη φράση «Θέλουμε, ξέρουμε, μπορούμε», επιλογή που προκάλεσε την ειρωνική αντίδραση του Νίκου Μωραΐτη και άνοιξε νέο κύκλο σχολίων στα social media για την πολιτική σημειολογία και την επαναχρησιμοποίηση συνθημάτων.

