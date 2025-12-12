Συμβαίνει τώρα:
Επιτροπή για ΟΠΕΚΕΠΕ: Ένταση με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου – Κατέθεσε μήνυση στον Ξυλούρη

«Υπάρχει επίσημη μήνυση, θα την καταθέσω και στα πρακτικά», είπε μεταξύ άλλων η Ζωή Κωνσταντοπούλου
Η Ζωή Κωνσταντοπούλου
Photo / Eurokinissi

Ημέρα έντασης κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της εξεταστικής επιτροπής στη Βουλή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου να μιλά στην επιτροπή για τη μήνυση που κατέθεσε κατά του Γιώργου Ξυλούρη, γνωστού ως Φραπέ.

Κατά την δίλεπτη ομιλία των βουλευτών της επιτροπής για το ζήτημα του ΟΠΕΚΕΠΕ, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, περιέγραψε τις κινήσεις της μετά τις απειλές που καταγγέλει ότι δέχτηκε από τον Γιώργο Ξυλούρη, μάρτυρα που βρέθηκε στην επιτροπή την Πέμπτη 11.12.2025.

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου, περιέγραψε το τι έκανε μετά τη συνεδρίαση και την κλήση του περιπολικού, μιλώντας με σκληρή γλώσσα τόσο για τους συναδέλφους της αλλά και καταγγέλλοντας τη συμπεριφορά των αστυνομικών όταν κάλεσε για να έρθει περιπολικό για να καταθέσει.

Όπως ανέφερε μεταξύ άλλων: «Στην Κυριακή Γρίβα είπαν ότι το περιπολικό δεν είναι ταξί και σε εμένα είπαν το περιπολικό δεν παίρνει μηνύσεις. Πήγα κατόπιν αυτών έχοντας ζητήσει επίσημα την παρέμβαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου».

Συνεχίζοντας, εν μέσω έντασης καθώς ο πρόεδρος της επιτροπής ανέφερε ότι έχει υπερβει τον χρόνο, η Ζωή Κωνσταντοπούλου ανέφερε ότι «ενημερώνει την επιτροπή και ότι κάνει το καθήκον της».

Ο πρόεδρος της επιτροπής, έκλεισε το μικρόφωνο με την Ζωή Κωνσταντοπούλου να φωνάζει.

«Ενημερώνω τα μέλη της επιτροπής, ότι έχω καταθέσει όλη τη νύχτα στο αστυνομικό τμήμα όπως έχει καταθέσει και αυτόπτης και αυτήκοος μάρτυρας».

Σύμφωνα με όσα κατήγγειλε η Ζωή Κωνσταντοπούλου, ο Γιώργος Ξυλούρης εξαπέλυσε απειλές εναντίον της λέγοντας χαρακτηριστικά «θα της στρίψω το λαρύγγι».

«Υπάρχει επίσημη μήνυση, θα την καταθέσω και στα πρακτικά», είπε ακόμη ενώ έφερε το προεδρείο προ των ευθυνών του όπως είπε.

«Το περιστατικό αυτό το καταδικάσαμε και εχτές εφόσον αυτό αποδειχθεί και είναι ευτυχές το ότι κατατέθηκε μήνυση», ανέφερε ο Ανδρέας Νικολακόπουλος, με την ένταση να συνεχίζεται και τα μικρόφωνα να ανοιγοκλείνουν.

