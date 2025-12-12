Σόου από τη Ζωή Κωνσταντοπούλου για τον «Φραπέ»: Κάλεσε το 100 και έδωσε «ραντεβού» με περιπολικό έξω από κανάλι για να της πάρει κατάθεση

Απειλές, καταγγελίες και εντάσεις χαρακτήρισαν τη χθεσινή εξέταση του Γιώργου Ξυλούρη (γνωστό με το ψευδώνυμο «Φραπές») από την επιτροπή για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Μάλιστα, σύμφωνα με όσα κατήγγειλε η Ζωή Κωνσταντοπούλου ο Γιώργος Ξυλούρης εξαπέλυσε απειλές εναντίον της λέγοντας χαρακτηριστικά «θα της στρίψω το λαρύγγι».

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου προχώρησε ένα βήμα παραπέρα και δημοσίευσε στο Facebook το τηλεφώνημα που έκανε στο 100 ζητώντας να δώσει κατάθεση στο πλαίσιο του αυτοφώρου για τον Γιώργο Ξυλούρη.

Στο βίντεο η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας έδινε ραντεβού με τους αστυνομικούς στο στούντιο του Kontra Channel όπου λίγο αργότερα είχε προγραμματισμένη τηλεοπτική συνέντευξη.

Λίγη ώρα αργότερα το περιπολικό έφτασε τελικά έξω από το Kontra Channel με την ίδια να λέει στον αέρα της εκπομπή «ελπίζω να μην φύγουν».

«Δεν θα φύγω, θα τους ζητήσω σε ένα γραφείο να λάβουν την κατάθεσή μου. Δεν θα το κάνω σε περιπολικό. Ελπίζω να εμφανιστεί και ένας εισαγγελέας. Δεν θα κάνω πίσω, θα παρακολουθείτε και εσείς live τις εξελίξεις» είπε.

«Απειλές θανάτου»

«Μπροστά στα μάτια των πολιτών που παρακολουθούσαν άναυδοι, διαπράχθηκαν σήμερα (χθες), μέσα στη Βουλή, μια σειρά από αυτόφωρα ποινικά αδικήματα. Μπροστά στα μάτια όλης της Ελλάδας, ένα κακοποιό στοιχείο, έβγαλε με άνεση τη γλώσσα στις διαδικασίες, αλλά και αισθάνθηκε την ελευθερία να διατυπώνει απειλές, απειλές θανάτου, απέναντι σε πολιτική Αρχηγό και μέλος της Εξεταστικής Επιτροπής, με τις φράσεις που καταγράφηκαν από αυτήκοους αυτόπτες “θα την σκοτώσω”, “θα της στρίψω το λαρύγγι”, “που θα με βάλει αυτή φυλακή”», δήλωσε η Ζωή Κωνσταντοπούλου χθες από το περιστύλιο της Βουλής, μετά την ολοκλήρωση της κατάθεσης του Γιώργου Ξυλούρη.

Παράλληλα, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας ανέφερε: «Ήδη ενημέρωσα τον πρόεδρο της Βουλής ότι του ζητώ επειγόντως, να ενημερώσει τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, ότι ζητώ, να υποβάλλω μήνυση, στα πλαίσια του αυτοφώρου» και πρόσθεσε: «Έχουν ήδη περάσει δύο ώρες από την ολοκλήρωση της Εξεταστικής Επιτροπής και καμία Εισαγγελική Αρχή δεν έχει επιληφθεί… Περιμένω τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου να επικοινωνήσει άμεσα μαζί μου. Είμαι στη διάθεση όλων των Αρχών και φυσικά εάν θέλουν να με στείλουν να υποβάλω μήνυση στο αστυνομικό τμήμα ή να πάρω το 100, θα κάνω και αυτό. Το ζήτημα είναι τι θα πράξουν εκείνοι».