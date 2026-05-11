Πολιτική

Δημοσκόπηση Alco: Στις 10,6 μονάδες η διαφορά ΝΔ και ΠΑΣΟΚ – Τα ποσοστά των κομμάτων Τσίπρα και Καρυστιανού

«Καμπανάκι» για το Κράτος Δικαίου από τους πολίτες - Τι λένε για την Ευρωπαία εισαγγελέα Λάουρα Κοβέσι
Ψηφοδέλτια
Photo / ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Ξεκάθαρο προβάδισμα έναντι του ΠΑΣΟΚ διατηρεί η Νέα Δημοκρατία σύμφωνα με την δημοσκόπηση της Alco που παρουσιάστηκε σήμερα (11/05/2026) στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Alpha.

Συγκεκριμένα η Νέα Δημοκρατία σύμφωνα με την δημοσκόπηση της Alco διατηρεί ποσοστό 22,8% έναντι 12,2% του ΠΑΣΟΚ, ενώ ακολουθούν η Ελληνική Λύση με 8%, το ΚΚΕ με 7%, η Πλεύση Ελευθερίας με 5,7% και ο ΣΥΡΙΖΑ με 3,4%.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει το 12,9% για το άλλο κόμμα, την ώρα που ετοιμάζονται να τα προαναγγείλουν ο Αλέξης Τσίπρας και η Μαρία Καρυστιανού.

Το 19% φτάνουν οι αναποφάσιστοι

dimoskopisi alcoΓια το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα το 7% λέει πως είναι πολύ πιθανό να το ψηφίσει, 10% λέει αρκετά, 8% λέει λίγο και ένα 71% δηλώνει καθόλου. 

dimoskopisi alco dimoskopisi alco

Όσον αφορά την δεξαμενή των ψήφων ενός νέου κόμματος Τσίπρα αυτοί είναι ο ΣΥΡΙΖΑ και η Πλεύση Ελευθερίας, ενώ χαμηλότερα ποσοστά συγκεντρώνει το ΜέΡΑ25 και το ΠΑΣΟΚ.

Για την Μαρία Καρυστιανού πολύ πιθανό να την ψηφίσει λέει το 4%, αρκετά λέει το 11%, λίγο λέει το 15% και καθόλου το 65%.

dimoskopisi alco dimoskopisi alco

Όσον αφορά την δεξαμενή των ψηφοφόρων φαίνεται πως αντλεί από τη Νίκη και την Ελληνική Λύση και σε χαμηλότερα επίπεδα από Πλεύση Ελευθερίας, ΣΥΡΙΖΑ και ΝΔ. 

Για το σκάνδαλο το ΟΠΕΚΕΠΕ και τον τρόπο που το χειρίζεται η Ευρωπαία εισαγγελέας Κοβέσι το 64% θεωρεί πως δεν συνιστά παρέμβαση στην πολιτική ζωή της χώρας, έναντι του 26% που θεωρεί πως συνιστά. 

dimoskopisi alco

dimoskopisi alco

Για το Κράτος Δικαίου το 72% θεωρεί πως δεν υπάρχει στη χώρα μας, έναντι 24% που απαντάει πως υπάρχει. 

dimoskopisi alco

Καταπέλτης η γνώμη των πολιτών για τους νόμους στην Ελλάδα καθώς το 78% θεωρεί πως εφαρμόζονται επιλεκτικά και μόλις το 17% το ίδιο για όλους.

dimoskopisi alco

Αναφορικά με το πως θα επιλέξουν κόμμα οι πολίτες στις επόμενες εκλογές το 48% λέει θα το κάνει με βάση τα ζητήματα των θεσμών και της διαφάνειας ενώ το 40% λέει με βάση την οικονομία.

dimoskopisi alco

dimoskopisi alco

Παράλληλα το 61% κάνει λόγο για ψήφο διαμαρτυρίας ενώ το 36% λέει πως θα ψηφίσει με γνώμονα την σταθερότητα. 

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Πολιτική
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
80
74
74
69
67
Πολιτική: Περισσότερα άρθρα
Σενάρια για εκλογές τον Σεπτέμβριο: Οι πέντε προϋποθέσεις και ο παράγοντας των δικογραφιών
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Χριστίνας Κοράη, μια αναμέτρηση το φθινόπωρο θα μπορούσε να αιφνιδιάσει την αντιπολίτευση ενώ τα νέα πολιτικά σχήματα δεν θα έχουν ακόμη προλάβει να οργανωθούν
Εκλογές
Σύσκεψη υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μαξίμου: Στο επίκεντρο οι αγροτικές ενισχύσεις και η αντιμετώπιση των επιζωοτιών
Εξετάστηκαν οι νέες καταβολές, η επιδότηση τιμολογίων λιπασμάτων και τα μέτρα βιοασφάλειας για ευλογιά αιγοπροβάτων και αφθώδη πυρετό στη Λέσβο
Μητσοτάκης, σύσκεψη στο Μαξίμου
Newsit logo
Newsit logo