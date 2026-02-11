Ερντογάν: Πιστεύουμε ότι θα σημειωθεί πρόοδος και στην επίλυση των αλληλένδετων προβλημάτων στο Αιγαίο

Την εκτίμηση ότι «από το 2023 και μετά» μπορεί να υπάρξει πρόοδος «και στην επίλυση των αλληλένδετων προβλημάτων στο Αιγαίο», εξέφρασε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και εμφανίστηκε να «διαβάζει» θετικά το αποτέλεσμα των μέχρι τώρα επαφών του με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, στις κοινές δηλώσεις που ακολούθησαν τη συνάντηση των δύο ηγετών και τη συνεδρίαση του 6ου Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας Ελλάδας – Τουρκίας, το απόγευμα της Τετάρτης (11.02.2026).

Ο Τούρκος πρόεδρος καλωσόρισε τον Έλληνα πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, κάνοντας λόγο για συνέχιση του διαλόγου και για «κοινό έδαφος» που, όπως είπε, διαμορφώνεται μέσα από τις συμφωνίες των δύο πλευρών και μπορεί να ενισχύσει τις αμοιβαίες επαφές. Επανέλαβε ότι η Αγκυρα θα καταβάλει «κάθε προσπάθεια» για την ενίσχυση του εμπορίου, ενώ ανέφερε ότι στη συνάντηση συζητήθηκαν οι θέσεις των δύο χωρών για το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. «Υποστηρίζουμε ότι τα ζητήματα δεν είναι άλυτα στη βάση του διεθνούς δικαίου», σημείωσε, προσθέτοντας ότι «με ικανοποίηση» διαπίστωσε σύγκλιση με τον Έλληνα πρωθυπουργό στο συγκεκριμένο πλαίσιο. «Πιστεύουμε ότι από το 2023 και μετά θα σημειωθεί πρόοδος και στην επίλυση των αλληλένδετων προβλημάτων στο Αιγαίο» ανέφερε.

Στις δηλώσεις του, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ανέφερε επίσης ότι έθεσε στον Έλληνα πρωθυπουργό ζητήματα που –κατά την τουρκική πλευρά– αφορούν τις ελευθερίες της μουσουλμανικής μειονότητας στη Δυτική Θράκη. Ο πρόεδρος της Τουρκίας πρόσθεσε ότι «συμφωνούμε με τον πολύτιμο εταίρο μου» στην ανάγκη «να λύσουμε τα προβλήματα με βάση το διεθνές δίκαιο».

«Η Τουρκία και η Ελλάδα είναι σύμμαχοι στο ΝΑΤΟ και είναι αντιμέτωπες με εξελίξεις που απειλούν την ασφάλειά τους», σημείωσε, προσθέτοντας ότι οι αμυντικές πρωτοβουλίες στην Ευρώπη είναι προς το κοινό συμφέρον και των δύο χωρών

Οι δύο ηγέτες αντάλλαξαν απόψεις για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, με επίκεντρο την κατάπαυση του πυρός στη Γάζα και το ευρύτερο ειρηνευτικό σχέδιο. «Πιστεύω ότι η Ελλάδα ως προσωρινό μέλος του ΟΗΕ θα διατηρήσει στην ατζέντα την προοπτική της λύσης των δυο κρατών» ανέφερε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, υποστηρίζοντας ότι η μόνιμη ειρήνη περνάει από λύση στο παλαιστινιακό.

Ο Τούρκος πρόεδρος επανέλαβε δε ότι η Αγκυρα απορρίπτει αποφάσεις του Ισραήλ που –όπως είπε– οδηγούν σε επέκταση και εντατικοποίηση της δραστηριότητάς του στη Δυτική Οχθη, επιμένοντας στη θέση της Τουρκίας απέναντι σε κινήσεις που, κατά την εκτίμησή της, μεταβάλλουν επί του πεδίου την κατάσταση στην περιοχή.