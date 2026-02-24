Έρχεται «μπλόκο» στα social media για παιδιά έως 15 ετών – Τι προβλέπεται για ανήλικους, γονείς, εκπαιδευτικούς και κοινωνικά δίκτυα

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την απαγόρευση της χρήσης των social media σε ανήλικους έως 15 ετών, με το σχετικό νομοσχέδιο που επεξεργάζεται η κυβέρνηση να σχεδιάζεται να κατατεθεί στη Βουλή τις πρώτες ημέρες του Μαρτίου.

Το «κλειδί» για την απαγόρευση των social media είναι η εφαρμογή του Kids Wallet, που βρίσκεται ήδη σε λειτουργία, ενώ το σχέδιο της κυβέρνησης το έχουν επεξεργαστεί τρία υπουργεία. Το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, το Δικαιοσύνης και το Υγείας, υπό την εποπτεία του υπουργού Επικρατείας, Άκη Σκέρτσου.

Η νομοθετική πρωτοβουλία αναμένεται να παρουσιαστεί στη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου από τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη την Πέμπτη (26.02.2026), ενώ είναι πιθανό να διοργανωθεί και μία ειδική εκδήλωση για το θέμα αυτό.

Τη νομοθετική ρύθμιση είχε προαναγγείλει ο Κ. Μητσοτάκης από το Νέο Δελχί, τονίζοντας ότι η προστασία των ανηλίκων από τον ψηφιακό εθισμό και τους κινδύνους του διαδικτύου αποτελούν προτεραιότητα για την κυβέρνηση.

Καθολικό το «μπλόκο» των ανηλίκων έως 15 ετών

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό της κυβέρνησης, η απαγόρευση της πρόσβασης των ανηλίκων έως 15 ετών θα είναι καθολική και δεν θα υπάρχει κανένα «παράθυρο» για εξαιρέσεις, όπως για παράδειγμα η γονική συναίνεση, όπως συμβαίνει σε άλλες χώρες που έχουν λάβει αντίστοιχα μέτρα.

Ο τρόπος είναι απλός. Ο γονέας ή ο κηδεμόνας θα κατεβάζει την εφαρμογή Kids Wallet σε κάθε συσκευή που χρησιμοποιεί η ανήλικη ή ο ανήλικος (κινητό τηλέφωνο, τάμπλετ, κομπιούτερ), και μέσω της διασταύρωσης της ηλικίας (age verification) θα γίνεται αυτόματα ο αποκλεισμός…

Με την απαγόρευση της δημιουργίας και διατήρησης προσωπικού λογαριασμού σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, «φρένο» μπαίνει και στην ανταλλαγή προσωπικών μηνυμάτων μέσα από τα social media.

Μέτρα για το σερφάρισμα στον «σκοτεινό κόσμο» του διαδικτύου

Επιπλέον, με τη νέα νομοθετική πρωτοβουλία, θα υπάρχουν φίλτρα που θα προστατεύουν τα παιδιά έως 15 ετών από την έκθεσή τους σε πλατφόρμες τζόγου, πώλησης καπνικών προϊόντων, αλκοόλ αλλά και σε πλατφόρμες online γνωριμιών και σεξ.

Περιοριστικά μέτρα μελετώνται και για τους ανήλικους από 15 έως 18 ετών για τον ψηφιακό εθισμό και το «σερφάρισμα» σε «σκοτεινά μονοπάτια» του διαδικτύου.

Ενημερωτικές καμπάνιες

Με καμπάνιες και άλλα μέσα, θα υπάρξει ενημέρωση τόσο των γονέων, όσο και των εκπαιδευτικών, και φυσικά και των ανήλικων για τις βλαπτικές συνέπειες της υπερέκθεσης στα social media και γενικότερα στο διαδίκτυο.

Γονεϊκή εποπτεία

Το νομοσχέδιο θα ορίζει και την έννοια της γονεϊκής εποπτείας, και θα προβλέπονται και αστικές κυρώσεις σε περίπτωση που οι γονείς ή οι κηδεμόνες αδιαφορήσουν για τους νέους κανόνες κατά του ψηφιακού εθισμού των παιδιών.

Κυρώσεις για «απείθαρχες» πλατφόρμες

Ειδικές πρόνοιες θα υπάρχουν και για την περίπτωση που οι πλατφόρμες κοινωνικών δικτύων αρνηθούν να συνεργαστούν, όπως διοικητικά πρόστιμα κ.α. κυρώσεις, ενώ θα υπάρχει ρητή υποχρέωση να ενσωματώσουν την επαλήθευση του Kids Wallet ως μέρος της διαδικασίας εγγραφής ενός χρήστη στα social media.

Εδώ και μήνες, υπάρχει επικοινωνία όχι μόνο των αρμόδιων κυβερνητικών παραγόντων αλλά και Ευρωπαϊκών υπηρεσιών με τις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, καθώς μελετώνται αντίστοιχα μέτρα σε ευρωπαϊκό επίπεδο, και η αντίδραση τους φέρεται να είναι θετική.

Η κυβέρνηση πάντως αποφάσισε να μην περιμένει την Ευρώπη, κεντρικά, να θέσει τους κανόνες αλλά να προχωρήσει σε αυτή τη φάση χωρίς καθυστερήσεις, μονομερώς.

Προβληματισμός για την ταχύτητα ανάπτυξης της AI

Παράλληλα στην κυβέρνηση υπάρχει προβληματισμός και για την ραγδαία ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης και την είσοδο της στην καθημερινότητα της ζωής όλων των πολιτών και ιδιαίτερα στη ζωή των παιδιών και των εφήβων και την επίδραση στην ψυχική τους υγεία. Το πως προγραμματίζονται τα μεγάλα γλωσσικά μοντέλα και οι συμπεριφορές που προωθούν είναι στο επίκεντρο της προσοχής της Πολιτείας.

Όμως αυτός ο χώρος είναι ακόμη σχετικά αχαρτογράφητος και επί του παρόντος δεν υπάρχει σχεδιασμός για κάποια νομοθετική παρέμβαση.