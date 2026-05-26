ΠΑΣΟΚ: Προσωποπαγή τα κόμματα Τσίπρα και Καρυστιανού – Μόνη εναλλακτική στη ΝΔ ο Νίκος Ανδρουλάκης

Το αντίπαλο δέος και ο εκπρόσωπος της εναλλακτικής πολιτικής στη ΝΔ και τον Κυριάκο Μητσοτάκη, που θα έχει μάλιστα προοδευτικό χαρακτήρα, υπάρχει και είναι το ΠΑΣΟΚ και ο Νίκος Ανδρουλάκης. Τουλάχιστον αυτό υποστηρίζουν στην Χαριλάου Τρικούπη, λίγες ώρες πριν από την επίσημη παρουσίαση του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα και βλέποντας κόμματα να «σφάζονται» στην ποδιά του και δημοσκοπήσεις να τον «μετρούν» πριν καν «κόψει την κορδέλα» του εγχειρήματος.

Έχοντας προφανώς το βλέμμα στην αποψινή εκδήλωση του Αλέξη Τσίπρα και την παρουσίαση του νέου κόμματος, κυρίως όμως στις επόμενες μέρες, οπότε και θα «κάτσει η σκόνη» και θα φανούν τα μέλη της ηγετικής ομάδας και τα πρώτα προτάγματα του νέου σχηματισμού, στο ΠΑΣΟΚ λαμβάνουν θέση μάχης. Σημειώνουν, εξάλλου ότι ακούνε εδώ και μέρες για δημοσκοπήσεις που δεν έχουν γίνει, αλλά προαναγγέλλονται και αναμένουν μία τάση φουσκώματος του νέου εγχειρήματος του Αλέξη Τσίπρα, αφού θεωρούν πως κάτι τέτοιο θα διευκόλυνε τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Για του λόγου το αληθές, στην Χαριλάου Τρικούπη εκτιμούν ότι το κόμμα Τσίπρα εξυπηρετεί τη ΝΔ, ή άλλως την βολεύει να υπάρχει και ει δυνατόν, να καταστεί βασικός της αντίπαλος. «Εκλογικά είναι του χεριού τους», λένε, θυμίζοντας με νόημα ότι στη ΝΔ έχουν κερδίσει πέντε φορές τον Αλέξη Τσίπρα σε κάλπες. Οι ίδιοι δε, θέτουν το διακύβευμα των εκλογών σε τελείως άλλη βάση, σημειώνοντας πως «το δίλημμα Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης είναι το δίλημμα μεταξύ της Ελλάδας των λίγων που πλουτίζουν και των πολλών που αγνοούνται, δεινοπαθούν και δικαιούνται να ζήσουν καλύτερα».

Σημειώνουν δε, με κάθε ευκαιρία, ότι το ΠΑΣΟΚ έχει πρόγραμμα και προτάσεις ικανές να δώσουν απαντήσεις στα καθημερινά προβλήματα των πολιτών, αυτά που κάνουν τη ζωή τους δύσκολη και συχνά τους οδηγούν σε αποφάσεις κόντρα στα όνειρά τους, προκειμένου να επιβιώσουν εντός ή και εκτός Ελλάδας.

Ειδικά για τα προσωποπαγή κόμματα, για τα οποία πολύς λόγος γίνεται το τελευταίο διάστημα, είτε πρόκειται για αυτό του Αλέξη Τσίπρα, είτε της Μαρίας Καρυστιανού, είτε οποιοδήποτε άλλο αντίστοιχο, στο ΠΑΣΟΚ εκτιμούν ότι μόνο προσωρινά δύνανται να αναδιατάξουν το πολιτικό σκηνικό. Ακόμα και εν αναμονή της ανακοίνωσης των στελεχών που θα βρεθούν στο πλευρό του πρώην πρωθυπουργού, προεξοφλούν ότι γρήγορα θα αποδειχθεί η «γύμνια» τους σε επίπεδο προγράμματος και πολιτικών θέσεων. «Όταν αρχίσουν να βγαίνουν τα στελέχη του νέου κόμματος, τότε θα φανεί ότι δεν υπάρχει πρόγραμμα», λένε, προεξοφλώντας ότι τότε ο Αλέξης Τσίπρας θα αναζητήσει στελέχη στον ΣΥΡΙΖΑ. Στελέχη που ίσως να μην είχαν επιλέγει σε πρώτη φάση.

Κατά τα λοιπά, στο ΠΑΣΟΚ συνεχίζουν στους δικούς τους ρυθμούς, εστιάζοντας κάθε φορά και σε ένα διαφορετικό κομμάτι του προγράμματός τους. Μετά την τετραήμερη εργασία και τις προτάσεις τους για την αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους, επιμένουν στο θέμα των θεσμών. Μετά από την κυριακάτικη ανάρτηση του Νίκου Ανδρουλάκη, θα ακολουθήσει μεγάλη εκδήλωση για το θέμα, ενώ στο μεταξύ, χθες, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ είχε την ευκαιρία να παρουσιάσει τους βασικούς πυλώνες του προγράμματός του για το δημογραφικό, ένα ζήτημα που ο ίδιος έχει πολλάκις ιεραρχήσει ως πρώτο και μεγαλύτερο στην χώρα. Για αύριο Τετάρτη, δε, η Χαριλάου Τρικούπη οργανώνει εκδήλωση για την Αυτοδιοίκηση στο Λεκανοπέδιο Αττικής (σ.σ. όπου και παρουσιάζει μεγάλο πρόβλημα εκλογικά) με θέμα «Πολιτική αλλαγή με την Αυτοδιοίκηση πρωταγωνιστή: Όχι στον στραγγαλισμό των Δήμων και των Περιφερειών».