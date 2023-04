Ελεύθερη με περιοριστικούς όρους αφήνεται η Εύα Καϊλή και συγκεκριμένα με ηλεκτρονική επιτήρηση (βραχιολάκι) όπως επιβεβαίωσε και ο δικηγόρος της, Σβεν Μαρί.

Στις πρώτες του δηλώσεις για την απόφαση για την Εύα Καϊλή ο γνωστός δικηγόρος τόνισε πως «δεν θα σχολιάσω περισσότερο πέρα από το γεγονός ότι αυτή είναι μια λογική απόφαση που άργησε να ληφθεί».

ο Σβεν Μαρί είχε δηλώσει πρόσφατα ότι οι Βέλγοι ανακριτές δεν έχουν κανένα νέο στοιχείο για να υποστηρίξουν την υπόθεση εναντίον της Εύας Καϊλή και επιτέθηκε στο γραφείο του εισαγγελέα επειδή την κράτησε πίσω από τα κάγκελα ως «τρόπαιο».

Η Εύα Καϊλή ήταν η μόνη που παρέμενε στη φυλακή για την υπόθεση του Qatargate μετά και την χθεσινή αποφυλάκιση, με τον ίδιο τρόπο, του Μαρκ Ταραμπέλα.

BREAKING: Eva Kaili, one of the main suspects in a cash-for-influence corruption probe at the European Parliament, is moving from jail to house arrest pending a trial, the EU lawmaker’s lawyer confirmed to POLITICO.https://t.co/wM6OSClRWf