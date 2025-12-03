Εύα Καϊλή για τη σύλληψη της Φεντερίκα Μογκερίνι: Το Βέλγιο δεν είναι ασφαλές μέρος για πολιτικούς, ιδιαίτερα Ιταλούς

Τη σύλληψη της Φεντερίκα Μογκερίνι σχολίασε η Εύα Καϊλή.

Η πρώην αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Εύα Καϊλή η οποία βρέθηκε στο επίκεντρο των ερευνών για το σκάνδαλο διαφθοράς Qatargate, τοποθετήθηκε για την έρευνα απάτης που αφορά την πρώην επικεφαλής εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ, Φεντερίκα Μογκερίνι.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Καϊλή δήλωσε ότι το Βέλγιο «δεν είναι ασφαλές μέρος» για πολιτικούς, ιδιαίτερα για Ιταλούς. Μιλώντας στην εφημερίδα La Stampa από το Άμπου Ντάμπι, είπε ότι «σοκαρίστηκε», αλλά δεν την εξέπληξε καθόλου η έρευνα σχετικά με το αν ένας δημόσιος διαγωνισμός που είχε ανατεθεί από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης σε ένα ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα για να φιλοξενήσει την Διπλωματική Ακαδημία της ΕΕ, ήταν στημένη υπέρ του College of Europe.

Η Μογκερίνι, που είναι πλέον πρύτανης του Κολεγίου της Ευρώπης, και ο πρώην επικεφαλής της υπηρεσίας εξωτερικής πολιτικής Στεφάνο Σαννίνο, κρατήθηκαν για ανάκριση στο πλαίσιο της έρευνας και αφέθηκαν ελεύθεροι την Τετάρτη το πρωί (03.12.2025).

Η Εύα Καϊλή, χαρακτήρισε την έρευνα ως μέρος μιας «επιχείρησης κατά της Ιταλίας», η οποία καταστρέφει πολιτικές καριέρες πριν ακόμη αποδειχθούν τα γεγονότα και θέτει σε κίνδυνο την κυριαρχία του κράτους δικαίου.

Σύμφωνα με το Politico, χαρακτήρισε την έρευνα ως συνέχιση του Qatargate, κάνοντας παραλληλισμούς μεταξύ της δικής της εμπειρίας και της σύντομης κράτησης της Μογκερίνι, τονίζοντας ότι το Qatargate είχε παρερμηνευθεί από την αρχή.

Η Εύα Καϊλή υπηρέτησε ως ευρωβουλευτής από το 2014 και ως αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από τον Ιανουάριο του 2022 έως τον Δεκέμβριο του 2022, όταν και συνελήφθη με προκαταρκτικές κατηγορίες διαφθοράς, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, στο πλαίσιο της έρευνας Qatargate για πράξεις επιρροής από ξένες χώρες στις Βρυξέλλες.