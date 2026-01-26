Ευλογιά των προβάτων: Σύσκεψη υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη την Τρίτη στο Μαξίμου

Σύσκεψη θα πραγματοποιηθεί αύριο, Τρίτη (27.01.2026), στο Μέγαρο Μαξίμου, υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη, για την ευλογιά των προβάτων.

Αντικείμενο της σύσκεψης, υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, θα είναι η εφαρμογή των μέτρων βιοασφάλειας για την αντιμετώπιση της ευλογιάς των προβάτων, αναφέρει η ανακοίνωση του Μεγάρου Μαξίμου.

Η ευλογιά των προβάτων συνεχίζει την επέλασή της και όπως όλα δείχνουν δεν θα υπάρξει εύκολη διέξοδος. Έως τώρα έχουν θανατωθεί 472.928 ζώα στο πλαίσιο των μέτρων, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία που ανακοίνωσε το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, στις 23 Ιανουαρίου.

Η κατάσταση που έχει διαμορφωθεί προκαλεί έντονη ανησυχία στους κτηνοτρόφους, ενώ παράλληλα κυκλοφορούν φήμες με αντικρουόμενες πληροφορίες που μέσω social media βρίσκουν πρόσφορο έδαφος σχετικά με τον εμβολιασμό και τα μέτρα αντιμετώπισής του.