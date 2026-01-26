Πολιτική

Ευλογιά των προβάτων: Σύσκεψη υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη την Τρίτη στο Μαξίμου

Έως τώρα έχουν θανατωθεί 472.928 ζώα στο πλαίσιο των μέτρων, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSΙ

Σύσκεψη θα πραγματοποιηθεί αύριο, Τρίτη (27.01.2026), στο Μέγαρο Μαξίμου, υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη, για την ευλογιά των προβάτων.

Αντικείμενο της σύσκεψης, υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, θα είναι η εφαρμογή των μέτρων βιοασφάλειας για την αντιμετώπιση της ευλογιάς των προβάτων, αναφέρει η ανακοίνωση του Μεγάρου Μαξίμου.

Η ευλογιά των προβάτων συνεχίζει την επέλασή της και όπως όλα δείχνουν δεν θα υπάρξει εύκολη διέξοδος. Έως τώρα έχουν θανατωθεί 472.928 ζώα στο πλαίσιο των μέτρων, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία που ανακοίνωσε το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, στις 23 Ιανουαρίου.

Η κατάσταση που έχει διαμορφωθεί προκαλεί έντονη ανησυχία στους κτηνοτρόφους, ενώ παράλληλα κυκλοφορούν φήμες με αντικρουόμενες πληροφορίες που μέσω social media βρίσκουν πρόσφορο έδαφος σχετικά με τον εμβολιασμό και τα μέτρα αντιμετώπισής του.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Πολιτική
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
159
117
102
76
56
Πολιτική: Περισσότερα άρθρα
Παρέμβαση... Καρυστιανού για τα ελληνοτουρκικά: Πείτε μας κ. Μητσοτάκη την ατζέντα της συνάντηση με Ερντογάν για να δούμε αν πρέπει να γίνει
Η τοποθέτησή της έρχεται σε μια συγκυρία κατά την οποία, σύμφωνα με δηλώσεις της ίδιας, βρίσκεται σε εξέλιξη η διαμόρφωση του κόμματός της
Η Μαρία Καρυστιανού 31
Επίκαιρη ερώτηση Ανδρουλάκη σε Μητσοτάκη για την ενέργεια - «Τα ελληνικά νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις πληρώνουν από τα ακριβότερα τιμολόγια ρεύματος στην Ευρώπη»
«Σχεδόν ένα στα πέντε ελληνικά νοικοκυριά αδυνατεί να θερμάνει επαρκώς την κατοικία του» αναφέρει, μεταξύ άλλων, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ
O Νίκος Ανδρουλάκης
Newsit logo
Newsit logo