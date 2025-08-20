Συμβαίνει τώρα:
Πολιτική

Φάμελλος από την ανατολική Αττική: Άμεση οριοθέτηση των καμένων, αποζημιώσεις, προστασία του περιβάλλοντος και αντιπλημμυρικά έργα άμεσα

Άμεσα μέτρα στήριξης των τοπικών κοινωνιών μετά τις πυρκαγιές αλλά και αποκατάστασης του περιβάλλοντος ζήτησε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ
Σωκράτης Φάμελλος
ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ / EUROKINISSI

Στις πυρόπληκτες περιοχές της ανατολικής Αττικής βρέθηκε σήμερα (20.08.2025) ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος.  

Ο Σωκράτης Φάμελλος «έκανε αυτοψία στις περιοχές που επλήγησαν στους δήμους Λαυρεωτικής και Σαρωνικού, συνομίλησε με αυτοδιοικητικούς φορείς, επαγγελματίες και πολίτες της περιοχής» και «στηλίτευσε το γεγονός πως ακόμα μια φορά, παρά τα μεγάλα λόγια της κυβέρνησης, η χώρα αποδείχθηκε απροετοίμαστη», ανέφεραν πηγές του ΣΥΡΙΖΑ.

Κατά την αυτοψία του στην ανατολική Αττική, ο Σωκράτης Φάμελλος δήλωσε: «Ενώ η κλιματική κρίση απαιτεί μια ισχυρή Πολιτεία, ο κ. Μητσοτάκης απεχθάνεται καθετί δημόσιο, όπως είναι η πρόληψη των πυρκαγιών, η οργάνωση της Πολιτείας για την πυρόσβεση και η αποκατάσταση. Η χώρα μας φέτος έχει πολύ περισσότερες καμένες εκτάσεις από πέρυσι, σύμφωνα με τα στοιχεία μέχρι τέλος Ιουλίου, ενώ σε επίπεδο Μεσογειακών χωρών, έχουμε πολύ μεγαλύτερες πυρκαγιές από τις υπόλοιπες χώρες».

Συνεχίζοντας υποστήριξε ότι υπάρχει πολύ μεγάλη καθυστέρηση στην προετοιμασία της Πολιτείας και εξήγησε: «Υπάρχει σοβαρότατο έλλειμμα και μεγάλη αδυναμία στην πρόληψη των πυρκαγιών με ισχυρές δασικές υπηρεσίες. Υπάρχει ζήτημα συντονισμού στην πυρόσβεση και προετοιμασίας, μιας και η κυβέρνηση αντιμετωπίζει τους συμβασιούχους πυροσβέστες με ΜΑΤ και δακρυγόνα όταν ζητάνε μόνιμη απασχόληση».

Για την σημερινή του επίσκεψη σημείωσε: «Ήρθαμε εδώ, στην Ανατολική Αττική για να βάλουμε το μεγάλο ζήτημα της επόμενης μέρας. Η επόμενη μέρα χρειάζεται άμεση οριοθέτηση των καμένων εκτάσεων για να υπάρχουν αποζημιώσεις, αλλά και προστασία του περιβάλλοντος. Και αντιδιαβρωτικά – αντιπλημμυρικά έργα και κήρυξη αναδασωτέας της πυρόπληκτης δασικής περιοχής, αλλά και στήριξη των πολιτών. Να έρθουν τα συνεργεία για να ολοκληρωθεί η επιθεώρηση και να δοθούν οι αποζημιώσεις οικοσκευής και πρώτης αρωγής, να υπάρξει στήριξη της τοπικής κοινωνίας και στο επίπεδο της αγροτικής οικονομίας, αλλά και των επαγγελματιών. Να υπάρξουν αποζημιώσεις και στους αγρότες και στους επαγγελματίες που έχουν πληγεί.

Σωκράτης Φάμελλος
ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ / EUROKINISSI

Στην Ανατολική Αττική υπάρχει κι ένα ακόμα μεγάλο θέμα. Το θέμα του χωροταξικού σχεδιασμού, της τακτοποίησης δηλαδή δασικών χαρτών και πολεοδομικού σχεδιασμού, που είναι ένα μεγάλο έλλειμμα της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Πρέπει κι αυτό να λυθεί για να μπορέσουμε να έχουμε ολοκληρωμένες λύσεις για τους πολίτες και το περιβάλλον».

Ο Σωκράτης Φάμελλος συναντήθηκε μεταξύ άλλων με τον δήμαρχο Λαυρεωτικής Δημήτρη Λουκά, τον αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας Παναγιώτη Φλεβάρη, τον πρόεδρο της κοινότητας Θυμαριού Σαρωνικού «ο Αίολος» Μιχάλη Ρόκκο, τον πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου Παλαιάς Φώκαιας Μιχάλη Αβραμιώτη και την ανεξάρτητη δημοτική σύμβουλο Σαρωνικού Ναταλί Κακκαβά.

Μαζί με τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ στην περιοχή βρέθηκε ο αντιπρόεδρος της LEFT και ευρωβουλευτής Κώστας Αρβανίτης, ο βουλευτής Ανατολικής Αττικής Γιώργος Καραμέρος, ο τομεάρχης Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Γιώργος Ψυχογιός, η βουλευτής Επικρατείας Έλενα Ακρίτα, το μέλος της Πολιτικής Γραμματείας Γιάννης Μπουλέκος, μέλη της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος και τοπικά στελέχη.

Σωκράτης Φάμελλος
ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ / EUROKINISSI

Αύριο ο Σωκράτης Φάμελλος θα επισκεφθεί τις πυρόπληκτες περιοχές της Αχαΐας, της Αιτωλοακαρνανίας, της Άρτας και της Πρέβεζας.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Πολιτική
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Πολιτική: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo