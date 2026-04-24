Το ντοκιμαντέρ της ΚΝΕ για τους 200 που στάθηκαν όρθιοι στην Καισαριανή: «Πρωτομαγιά 1944»

Ενόψει του εορτασμού της Εργατικής Πρωτομαγιάς και στον απόηχο της δημοσίευσης των φωτογραφικών ντοκουμέντων από την εκτέλεση των 200 κομμουνιστών στην Καισαριανή την Πρωτομαγιά του 1944, η ΚΝΕ παρουσίασε ντοκιμαντέρ – αφιέρωμα με τίτλο «Πρωτομαγιά 1944».

Το ντοκιμαντέρ της ΚΝΕ για τους 200 της Καισαριανής δημοσιεύθηκε το απόγευμα της Παρασκευής (24.04.2026) στο κανάλι της Οργάνωσης στο YouTube, μία ημέρα πριν από τη μεγάλη πολιτική – πολιτιστική εκδήλωση του ΚΚΕ στο Σκοπευτήριο Καισαριανής. Η παραγωγή επιχειρεί να υπερβεί τα όρια μιας τυπικής ιστορικής αναδρομής, αποδίδοντας με άμεσο και ζωντανό τρόπο το βάρος της θυσίας της Πρωτομαγιάς του 1944. Η εκτέλεση των 200 κομμουνιστών παραμένει έως σήμερα σημείο αναφοράς, προκαλώντας συγκίνηση και θαυμασμό, ιδιαίτερα μετά την πρόσφατη δημοσίευση των φωτογραφικών ντοκουμέντων από εκείνη την ημέρα.

Το αφιέρωμα αναδεικνύει ότι οι 200 δεν αποτελούν μια αφηρημένη ιστορική αναφορά, αλλά ανθρώπους με συγκεκριμένη πορεία, δράση και επιλογές. Πρωτοπόροι κομμουνιστές, των οποίων η διαδρομή συνδέθηκε άρρηκτα με την ιδεολογία και τη συνειδητή στάση ζωής τους.

Μέσα από ιστορικά στοιχεία, αφήγηση και επιλεγμένες στιγμές από τη ζωή τους, παρουσιάζεται η πορεία που τους οδήγησε από τη συλλογική πάλη και τις διώξεις έως το εκτελεστικό απόσπασμα. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στα βιογραφικά τους στοιχεία, στην κομματική τους πορεία και στη στάση τους κατά τη διάρκεια της κράτησης.

Στιγμές όπως η άρνηση υπογραφής δήλωσης μετάνοιας, η αλληλεγγύη μεταξύ των κρατουμένων και η στάση τους μπροστά στην εκτέλεση συνθέτουν, σύμφωνα με τους δημιουργούς, την εικόνα μιας αταλάντευτης πορείας μέχρι το τέλος.

Τα γυρίσματα σε τόπους ιστορικής μνήμης

Τα γυρίσματα πραγματοποιήθηκαν σε χώρους με ιδιαίτερο ιστορικό φορτίο: στο Μπλοκ 15 στο Χαϊδάρι, τόπο κράτησης των μελλοθανάτων, στο Σκοπευτήριο της Καισαριανής, αλλά και στο Αρχείο και τη Βιβλιοθήκη της ΚΕ του ΚΚΕ στον Περισσό.

Η επιλογή του Μπλοκ 15 και του θυσιαστηρίου της Καισαριανής κρίθηκε αυτονόητη, ώστε να αποτυπωθεί η συνέχεια των γεγονότων στους χώρους όπου αυτά διαδραματίστηκαν, διατηρώντας τη φυσική και ιστορική τους βαρύτητα.

Κεντρικό στοιχείο του αφιερώματος αποτελεί και η ανασύνθεση σκηνικού στο Μπλοκ 15, με αυθεντικά αντικείμενα από το Αρχείο του ΚΚΕ, τα οποία ανήκαν σε εκτελεσμένους της Καισαριανής.

Για την υλοποίηση του ντοκιμαντέρ εργάστηκαν πολλοί άνθρωποι, σε όλα τα στάδια της παραγωγής: από την έρευνα και την επιλογή του υλικού μέχρι τη σκηνοθεσία, τη σκηνογραφία και την τεχνική επεξεργασία. Κοινό στοιχείο, σύμφωνα με τους συντελεστές, ήταν η αίσθηση ευθύνης απέναντι στο θέμα, αλλά και ο σεβασμός για το περιεχόμενο που κλήθηκαν να διαχειριστούν.

Όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά σε σημείωμά τους για τη δημιουργία του ντοκιμαντέρ, «η ιστορία δεν μας καλεί να θαυμάζουμε παθητικά. Μας καλεί να ετοιμαζόμαστε, να παίρνουμε θέση, να γίνουμε καταλύτες των εξελίξεων».

Εκδήλωση και συναυλία στο Σκοπευτήριο

Στο ίδιο πλαίσιο, αύριο, Σάββατο 25 Απριλίου 2026, στις 20.00, η Κομματική Οργάνωση Αττικής διοργανώνει στο Σκοπευτήριο Καισαριανής μεγάλη πολιτική – πολιτιστική εκδήλωση με τίτλο «Διαβάζοντας την ιστορία του κόσμου σε μικρά ονόματα».

Ο τίτλος είναι παρμένος από στίχο από το «Καπνισμένο Τσουκάλι», που έγραψε ο Γιάννης Ρίτσος, εξόριστος στο στρατόπεδο συγκέντρωσης πολιτικών κρατουμένων στο Κοντοπούλι της Λήμνου.

Στην εκδήλωση θα μιλήσει ο γενικός γραμματέας της ΚΕ του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας. Θα ακολουθήσει συναυλία, σε καλλιτεχνική επιμέλεια του Γιώργου Νταλάρα, με τραγούδια μεγάλων συνθετών, ποιητών και στιχουργών που συνδέθηκαν με σημαντικές στιγμές του λαού.

Θα τραγουδήσουν οι Φωτεινή Βελεσιώτου, Γιάννης Διονυσίου, Παντελής Θαλασσινός, Βιολέτα Ίκαρη, Βαγγέλης Κορακάκης, Νατάσσα Μποφίλιου, Γιώτα Νέγκα, Γιώργος Νταλάρας, Μίλτος Πασχαλίδης, Ασπασία Στρατηγού, Κώστας Τριανταφυλλίδης και οι «Κοινοί Θνητοί».

Ένθετη έκδοση του «Ριζοσπάστη» για τους 200 της Καισαριανής

Παράλληλα, ο «Ριζοσπάστης του Σαββατοκύριακου» που κυκλοφορεί στις 25-26 Απριλίου με ειδική ένθετη έκδοση αφιερωμένη στους 200 εκτελεσμένους κομμουνιστές της Πρωτομαγιάς του 1944 στην Καισαριανή.

Η έκδοση θα περιλαμβάνει βιογραφικά στοιχεία των εκτελεσμένων, φωτογραφίες και ντοκουμέντα από τη ζωή και τη δράση τους, καθώς και υλικό για την πορεία τους μέχρι το εκτελεστικό απόσπασμα. Πρόκειται για στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί τα προηγούμενα χρόνια και συμπληρώθηκαν τις τελευταίες ημέρες με τη συνεισφορά απογόνων των αγωνιστών.